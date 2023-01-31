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"Остров невезения в океане есть": один год жизни воронежского перекрестка

"Остров невезения в океане есть": один год жизни воронежского перекрестка

Автор:
31 января 2023 13:20
Сообщество : Аварии
Метки: Россия   аварии   авто   воронеж   интересное   перекрёсток   правила   фото   
1718
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В Воронеже есть аномальный перекрёсток, на котором за год произошло более десяти аварий по вине людей. Жители города пытаются добиться от властей хоть каких-нибудь действий, а жители ближайших домов боятся, что когда-нибудь машина влетит именно в их дом.

Речь идёт о перекрёстке улиц Полевой и Бовкуна. Аварии здесь случаются с завидным постоянством – 1-2 раза в месяц. Машины сталкиваются, зачастую переворачиваются и улетают на тротуар к угловым домам. Жители улиц обращали внимание сотрудников ДПС на аварийный перекресток и просили установить на перекрёстке лежачих полицейских. Однако пока ответа не было.

По словам жильцов, виной всему человеческий фактор. На перекрёстке есть знаки, разметка есть, видимость ничего не заслоняет.

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Метки: Россия   аварии   авто   воронеж   интересное   перекрёсток   правила   фото   
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16  комментариев
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20k
nobody® 2 часа назад
В основном про знак "уступи дорогу". Видимо, он для терпил, а не для джигитов.
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31k
Игорь 11 минут назад
Крайняя степень отупения людей приведёт к тому что на каждом перекрёстке придётся ставить шлагбаумы как на ЖД переездах.
Казалось бы нормальным людям и правила правой руки хватило бы, ставят ещё и знаки приоритета, но для полных дебилов нужно что-то физическое.
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4k
Vlamir 15 минут назад
Можно выкопать котлован под теплотрассу! Так полгода можно безаварийно продержаться!
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2k
Basket 21 минуту назад
В Тюмени на перекрёстке Бушуева-Подшебякина почти каждый день железом долбятся те, кто в глаза долбятся. Ладно бы машины, иногда и пешеходам достаётся. Так что Воронежу ещё далеко...
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415
Павел Кузнецов Полчаса назад
Рисовать на дороге разметку треугольники - уступи дорогу. И как вариант, одну из дорог сделать односторонней.
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29k
Aqueronte Полчаса назад
Там рядом психушка? Иначе откуда столько идиотов в одном месте?
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73k
Viktor 40 минут назад
У нас есть такой аварийный перекрёсток (работал рядом), постоянно были ДТП, поставили знак "Уступи дорогу" и на левую сторону, да ещё в желтом обводе. Аварий поубавилось, но всё-равно были, тогда поставили "Стоп", а как теперь не знаю - там уже не работаю и не бываю.

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2
WEC 51 минуту назад
По Бовкуна с обеих сторон установлены знаки "Уступите дорогу". Если есть олени ,которые их игнорируют, то это вовсе не повод лепить препятствия на дорогах.
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8k
Regerald 58 минут назад
Там чётко виден "треугольник" вершиной вниз. Стоит правильно, ничем не перекрыт. Три четверти аварий от того, что этот знак тупо проигнорировали и выехали как по главной дороге.
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1k
Alexandr 59 минут назад
Я жил возле перекрестка, где было не менее 3 аварий в день, а иногда и 4-5 за вечер. При этом перекресток открытый, все знаки на месте. Вся проблема в сумасшедших воздецах.
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3k
xbrat Час назад
Казалось бы, разметка и знаки есть но..
От количества оленей в ролике даже сантаклаус прифигел бы.
Хотя может у них там челлендж и они с закрытыми глазами водят?
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1k
raael13 Час назад
Знаки "СТОП" поставить нельзя ? Лежачий полицейский ? Светофор ?
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3k
Вовака Час назад
ГАИ не ставит знаки, а только контролирует законность их размещения.
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51k
dima423 Час назад
мда... ну если светофор поставить тяжело, хотя бы лежачих бы на второстепенной дороге сделали бы... раздолбайство дикое конечно со стороны местных властей
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