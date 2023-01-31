"Остров невезения в океане есть": один год жизни воронежского перекрестка

В Воронеже есть аномальный перекрёсток, на котором за год произошло более десяти аварий по вине людей. Жители города пытаются добиться от властей хоть каких-нибудь действий, а жители ближайших домов боятся, что когда-нибудь машина влетит именно в их дом.
Речь идёт о перекрёстке улиц Полевой и Бовкуна. Аварии здесь случаются с завидным постоянством – 1-2 раза в месяц. Машины сталкиваются, зачастую переворачиваются и улетают на тротуар к угловым домам. Жители улиц обращали внимание сотрудников ДПС на аварийный перекресток и просили установить на перекрёстке лежачих полицейских. Однако пока ответа не было.
По словам жильцов, виной всему человеческий фактор. На перекрёстке есть знаки, разметка есть, видимость ничего не заслоняет.
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Казалось бы нормальным людям и правила правой руки хватило бы, ставят ещё и знаки приоритета, но для полных дебилов нужно что-то физическое.
От количества оленей в ролике даже сантаклаус прифигел бы.
Хотя может у них там челлендж и они с закрытыми глазами водят?