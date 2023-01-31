"Остров невезения в океане есть": один год жизни воронежского перекрестка

Речь идёт о перекрёстке улиц Полевой и Бовкуна. Аварии здесь случаются с завидным постоянством – 1-2 раза в месяц. Машины сталкиваются, зачастую переворачиваются и улетают на тротуар к угловым домам. Жители улиц обращали внимание сотрудников ДПС на аварийный перекресток и просили установить на перекрёстке лежачих полицейских. Однако пока ответа не было.