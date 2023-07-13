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В Кудрово собачник не позволил автомобилям объехать пробку по тротуару

В Кудрово собачник не позволил автомобилям объехать пробку по тротуару

Автор:
13 июля 2023 11:19
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   авария   авто   дорожка   драка   интересное   фото   
2812
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В Кудрово особо хитрые водители пытались объехать пробку по пешеходному тротуару, но мужчина с собакой и очень активной гражданской позицией им помешал. Правда, пришлось поплатиться за это.

В Кудрово на проспекте Строителей произошла авария, из-за которой образовалась огромная пробка. Особо торопливые водители решили объехать пробку по пешеходной дорожке. Это очень не понравилось собачнику, который выгуливал своего питомца. Он встал на пути у автомобилей и не пропускал их.

Всё закончилось очень предсказуемо. Один из водителей вышел из автомобиля и опрокинул собачника на землю, добавил ногой и уехал без малейших угрызений совести.

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Метки: Видео   авария   авто   дорожка   драка   интересное   фото   
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35  комментариев
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5k
Котэ 2 часа назад
и правильно сделал. ненавижу "принципиальных" людей
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3k
Pill Минуту назад
В "Стальные Джунгли" надо передать
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−5
Ion Sarateanu 11 минут назад
Быдло было, есть и будет
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250
Лис 38 минут назад
вроде весовая категория +/- одна, мог бы и ответить
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10k
Сергей Попов 41 минуту назад
Можно не мешать проезжать, а просто фиксировать нарушение. Затем через сайт отправляются материалы с просьбой о привлечении водителей к ответственности. И всё.
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8k
ишты 44 минуты назад
Ну вы поняли...
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1k
kehlalex 45 минут назад
Видео есть, значит найти мудака не проблема. Мужику только заяву надо написать
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14k
Alex 53 минуты назад
Собаковод совершил две ошибки, первое, подверг опасности свою собаку, её могли просто переехать. Второе, он не готов был к агрессии водителей, а она будет, нормально поговорить с такими не получится, нормальные люди по тротуарам не ездят. Надо было хотя бы держать наготове перцовый баллончик. А так и сам пострадал, и собаку чуть не угробил, и проблему не решил.
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1k
SmartCat101 53 минуты назад
заяву на этого ублюдка на авто написать! года на 3 запросто присядет да еще и штраф заплатит ! а при наличае хорошего и ушлого адвоката можно и машину отжать (хулиганские действия при использовании транспортного средства - ТС подлежит конфискации)
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28
truba2201 54 минуты назад
Мудак на авто. Пожелаем судаку лишиться прав и сесть на пару лет за нападение и нанесение побоев.
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23
Александр Вьюшков 57 минут назад
Что-то никто не написал про марку автомобиля, хотя профессионалы по кузову, а уж по задним-то фонарям, с легкостью скажут, что это был автомобиль марки ...
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24
Андрей Час назад
Жаль что никто не поддержал
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1M
Великий Немой Час назад
Крыса на поводке, - это не собака!
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12k
Rus77 Час назад
И только чурка с ваххабитской бородой исполнил!
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2k
kuchipachi Час назад
кстати, а где пробка то?
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2k
Fiverknot Час назад
Заявление в полицию за нападение. И у машинки ведь номера есть, не проблема найти этого клоуна за рулём.
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18k
Роберт Шекли Час назад
Можно спокойно обратиться в полицию и закрыть м*дака на пару лет
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5k
pinbalist 2 часа назад
У нормального водителя не возникнет мысли объехать пробку по тротуару.
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Найти, посадить на кол, сжечь и отправить в свой аул или в камеру. Дикие агрессивные животные должны в клетке сидеть, а не бросаться на людей на улицах.
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7k
tamin 2 часа назад
Некоторых надо лишать прав. Пожизненно. Я понимаю, если бы дорога была бы перекрыта 6 часов. Тогда да, единственная возможность проехать. А тут-охренели
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54k
dima423 2 часа назад
Если такая херня там регулярно происходит то можно пару колышков вкопать чтобы не ездили, или частично блоками или полусферами огородить проезд
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