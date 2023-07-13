В Кудрово собачник не позволил автомобилям объехать пробку по тротуару

В Кудрово на проспекте Строителей произошла авария, из-за которой образовалась огромная пробка. Особо торопливые водители решили объехать пробку по пешеходной дорожке. Это очень не понравилось собачнику, который выгуливал своего питомца. Он встал на пути у автомобилей и не пропускал их.