В Кудрово собачник не позволил автомобилям объехать пробку по тротуару

В Кудрово особо хитрые водители пытались объехать пробку по пешеходному тротуару, но мужчина с собакой и очень активной гражданской позицией им помешал. Правда, пришлось поплатиться за это.
В Кудрово на проспекте Строителей произошла авария, из-за которой образовалась огромная пробка. Особо торопливые водители решили объехать пробку по пешеходной дорожке. Это очень не понравилось собачнику, который выгуливал своего питомца. Он встал на пути у автомобилей и не пропускал их.
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Всё закончилось очень предсказуемо. Один из водителей вышел из автомобиля и опрокинул собачника на землю, добавил ногой и уехал без малейших угрызений совести.
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