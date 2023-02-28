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"Запаска": в Ростове-на-Дону заметили "Гелик" со "Смартом" на крыше

"Запаска": в Ростове-на-Дону заметили "Гелик" со "Смартом" на крыше

Автор:
28 февраля 2023 11:40
Сообщество : Автомир
Метки: Smart   авто   видео   гелик   интересное   ростов-на-дону   фото   
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По улицам Ростова-на-Дону разъезжал Mercedes, к краше которого был привязан Smart. Интересно, но в ГИБДД сообщили, что водитель не нарушил никакие правила перевозки и транспортировки.

Жители Ростова-на-Дону на дороге заметили внедорожник "Гелентваген", у которого на крыше стоял крошечный автомобиль "Смарт". При этом водитель Mercedes абсолютно спокойно двигался по полосе.

На фото можно разглядеть, что "Смарт" стоит на дощечках и привязан к крыше внедорожника за днище тросами.

В ГИБДД отметили, что правила никакие не нарушены.

По высоте допускаются габариты до 4 метров — тут, скорее всего, меньше. За габариты машины "Смарт" тоже не выступает. А по поводу того, что можно перевозить на крыше, правила ничего не говорят.

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Метки: Smart   авто   видео   гелик   интересное   ростов-на-дону   фото   
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5  комментариев
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6k
ValdemarNaftulievich Час назад
Батя с сыночком на "руках"
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9k
Бритва 38 минут назад
в смысле ничего не нарушил? а чувства верующих?
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2k
Дмитрий 44 минуты назад
Что за бред?!
У любого автомобиля есть максимально разрешённая масс перевозимого на крыше груза.
И смарт в неё явно не вписывается.
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22k
Владимир 50 минут назад
обезьяна детектед
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PokemonKa
Pika-Pika?
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