"Запаска": в Ростове-на-Дону заметили "Гелик" со "Смартом" на крыше

По улицам Ростова-на-Дону разъезжал Mercedes, к краше которого был привязан Smart. Интересно, но в ГИБДД сообщили, что водитель не нарушил никакие правила перевозки и транспортировки.
Жители Ростова-на-Дону на дороге заметили внедорожник "Гелентваген", у которого на крыше стоял крошечный автомобиль "Смарт". При этом водитель Mercedes абсолютно спокойно двигался по полосе.
На фото можно разглядеть, что "Смарт" стоит на дощечках и привязан к крыше внедорожника за днище тросами.
В ГИБДД отметили, что правила никакие не нарушены.
По высоте допускаются габариты до 4 метров — тут, скорее всего, меньше. За габариты машины "Смарт" тоже не выступает. А по поводу того, что можно перевозить на крыше, правила ничего не говорят.
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У любого автомобиля есть максимально разрешённая масс перевозимого на крыше груза.
И смарт в неё явно не вписывается.