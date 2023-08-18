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Каскадёр в Ростве-на-Дону поиздевался над своим Maybach

Каскадёр в Ростве-на-Дону поиздевался над своим Maybach

Автор:
18 августа 2023 13:39
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   авто   интересное   парковка   ростов   стопхам   фото   
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Знаменитый в Ростове каскадёр Евгений устроил перфоманс, вбив лом в лобовое стекло своего дорогого автомобиля.

Жители Ростова-на-Дону 17 августа встретили на улицах города разбитый Maybach, на котором было написано крупными буквами: "Научись парковаться!". Сначала люди решили, что кого-то жестоко наказали за неправильную парковку.

Но позже стало известно, что дорогущий Maybach принадлежит каскадёру и блогеру Евгению Чеботареву. Он сам вбил в лобовое стекло автомобиля лом и сделал на кузове надпись.

Чеботарев удивляет подписчиков тем, что издевается над своей машиной. Недавно он забил весь автомобиль дровами: засунул поленья в салон и в багажник.

Пользователи сети разделились на тех, кто знает о перфомансе и тех, кто не в курсе, кому принадлежит автомобиль.

Машина явно принадлежит непростому человеку, хулигана ждут не очень хорошие последствия.

То, что он на майбахе, это ничего не значит, правила созданы для всех.

Это Чеботарева тачка, он сам это сделал с ней.

Читаю комментарии и понимаю, что люди даже не знают, чья это машина и что лом и надпись там сделаны ради прикола.

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Метки: Видео   авто   интересное   парковка   ростов   стопхам   фото   
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5  комментариев
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АнтонПолднев 41 минуту назад
Неплохо в России зарабатывают каскадёры. Ну нищяя страна, чё...
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3k
Past 13 минут назад
Решил лобовуху поменять, что бы и перфоманс не устроить.
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76k
Viktor 13 минут назад
Ага зчаз, надпись сделана гуашью - смывается водой, а стекло треснутое было - давно менять надо!
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549
ruslan d Час назад
Ну в здравом уме никто чужой Майбах трогать не будет , даже если его прям совсем не на месте поставят
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