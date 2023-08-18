Каскадёр в Ростве-на-Дону поиздевался над своим Maybach

Пользователи сети разделились на тех, кто знает о перфомансе и тех, кто не в курсе, кому принадлежит автомобиль.

Машина явно принадлежит непростому человеку, хулигана ждут не очень хорошие последствия.

То, что он на майбахе, это ничего не значит, правила созданы для всех.

Это Чеботарева тачка, он сам это сделал с ней.