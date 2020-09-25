Охранник разбил стекло водителю, попытавшемуся проскочить Дворцовый мост перед разводкой

Автомобилист из Санкт-Петербурга попытался проехать по Дворцовому мосту перед его разводкой, однако, не успел совсем чуть-чуть и встретил на своем пути разъяренного охранника.
"Обычно охранники пропускают последнюю машину и ставят ограждения. Этот охранник оказался вредным, "Кадиллак" побоялся ударить, а мне разбил окно", - пожаловался хозяин пострадавшей машины.
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Автор видео признает, что нарушил правила дорожного движения, но это ведь не значит, что сотрудники дорожных служба могут портить чужое имущество.
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хомяки такие тупые, а стоит немного прищемить, как визг поднимают- спасите, обидели...
Мне не жалко регика ни капли.
по человечески - охранник мог бы и пропустить его, но когда внаглую лезут - с какой стати-то?
у него таких проскакунов каждый день... запарили уже небось. могу понять...
Заплатит рабочий за стекло или нет - вопрос.
А вот то, что рег лишится прав - 100%
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логика: я могу нарушать - другие нет