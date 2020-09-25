Охранник разбил стекло водителю, попытавшемуся проскочить Дворцовый мост перед разводкой

Автомобилист из Санкт-Петербурга попытался проехать по Дворцовому мосту перед его разводкой, однако, не успел совсем чуть-чуть и встретил на своем пути разъяренного охранника.

0 "Обычно охранники пропускают последнюю машину и ставят ограждения. Этот охранник оказался вредным, "Кадиллак" побоялся ударить, а мне разбил окно", - пожаловался хозяин пострадавшей машины.

Источник: Автор видео признает, что нарушил правила дорожного движения, но это ведь не значит, что сотрудники дорожных служба могут портить чужое имущество.