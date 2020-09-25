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Охранник разбил стекло водителю, попытавшемуся проскочить Дворцовый мост перед разводкой

Охранник разбил стекло водителю, попытавшемуся проскочить Дворцовый мост перед разводкой (2 фото + 1 видео)

Автор:
25 сентября 2020 12:36
Сообщество : Автомир
Метки: авто   агрессия   видео   конфликт   охранник   разбил стекло   разводной мост   
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Автомобилист из Санкт-Петербурга попытался проехать по Дворцовому мосту перед его разводкой, однако, не успел совсем чуть-чуть и встретил на своем пути разъяренного охранника.

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Метки: авто   агрессия   видео   конфликт   охранник   разбил стекло   разводной мост   
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18  комментариев
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718
Сергей 2 часа назад
сказано же - нельзя, значит нельзя,
хомяки такие тупые, а стоит немного прищемить, как визг поднимают- спасите, обидели...
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−50
Fedor Shelepa 10 минут назад
еще б таким ударом в таблец, если б вышел))
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14k
sanchesS80 Полчаса назад
Скажет что испугался наезда машиной, пытался привлечь внимание водителя. А водитель как минимум видя опасность на дороге должен был тормозить согласно 10.1, а не переть на людей в надежде что они разбегутся.
Мне не жалко регика ни капли.
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2k
agentfsb 45 минут назад
Попытка наезда и самозащита, рег идиот!
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4k
Афанасий 46 минут назад
а себя на его место поставить? Если на вас в процессе работы пытается наехать охмуревшее чмо то не только стекло ему разобьёшь...
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8k
кира 3 часа назад
Сколько дебилов еще должно слететь с разводящегося моста, чтобы другим неповадно было? Правильно охранник его не пустил, А стекло - это цена дебильности автохама.
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3k
schmubu 3 часа назад
ну, если б я тем охранником был, я бы сказал: когда я выставлял заградительные барьеры, прямо на меня поехала какая-то машина, которая меня чуть не задавила. от испуга и неожиданности, и чтобы избежать наезда я подпрыгнул и взмахнул руками, и попал рукой по стеклу, которое случайно разбилось. и всё, рег отсосал. на красный свет, через две сплошные, и чуть чела не задавил - 3,14здец ему. и минивэн, или что там за каддилак, прицепят тоже, на видео номера видны, он тоже на красный проехал, и тоже создал угрозу человеку, проехал прямо вплотную с ним, мог и зацепить.

по человечески - охранник мог бы и пропустить его, но когда внаглую лезут - с какой стати-то?
у него таких проскакунов каждый день... запарили уже небось. могу понять...
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1k
Свирепый Бамбр 3 часа назад
Водитель шлагбаума ))) Его можно понять, таким бабы не дают, вот и бесится с недойоба.
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998
No pasaran 3 часа назад
Да, интересно.
Заплатит рабочий за стекло или нет - вопрос.
А вот то, что рег лишится прав - 100%
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7k
Антон Семёныч 3 часа назад
Одна камера, работающая на проезд на красный, исключит подобные инциденты. Потому как аналогичное,повторное нарушение в течение года карается штрафом в 5000р, без всяких скидок.
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11k
Объект реальности Антон Семёныч Час назад
или барьеры автоматы как на ж/д переездах.
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16
wr3mafena 3 часа назад
Автор видео признает, что нарушил правила дорожного движения, но это ведь не значит, что сотрудники дорожных служба могут портить чужое имущество.
================
логика: я могу нарушать - другие нет
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16
wr3mafena 3 часа назад
охраннику надо было снять на видео проезд через сплошную и переслать в ГИБДД - было бы больше толку
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7k
Антон Семёныч wr3mafena 3 часа назад
Человек выставляет заграждения и видит, как в нарушение запрещающего сигнала светофора, несется ухарь. По вашему охранник тут же все должен бросить, бысто достать телефон, снять блокировку, открыть приложение и сфоткать уехавшее в даль пятно автомобиля. А потом скинуть в гибдд,где никто ничего делать не будет, так как верховным судом уже разъяснено, что по нарушениям снятым на телефон, не являющийся средством видеофиксации, нельзя вынести протокол об административном правонарушении.
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7k
Шурум-бурум 3 часа назад
кадила успел и сыбался
а рег-олень через две сплошные хотел, думая, как обычно, что хитровыипаный такой
при хорошем адвокате охранник не будет платить ничего регу)
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11k
Объект реальности Шурум-бурум Час назад
при хорошем адвокате там рег еще и заплатит.
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17k
Аня 4 часа назад
Охранник разбил стекло водителю, попытавшемуся проскочить Дворцовый мост перед разводкой
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33k
dima423 4 часа назад
во идиотина))) ну заплатит за стекло теперь...наверно денег много лишних)
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