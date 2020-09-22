3000-сильный дизельный двигатель с тройным турбонаддувом взорвался на стенде

Видео ниже, должно дать вам представление о том, сколько времени, усилий и денег было потрачено на создание этой колоссальной сборки. В апреле 2020 года, двигатель выдавал уже 2700 л.с., но в этот раз тюнеры надеялись преодолеть порог в 3000 л.с.