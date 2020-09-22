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3000-сильный дизельный двигатель с тройным турбонаддувом взорвался на стенде

3000-сильный дизельный двигатель с тройным турбонаддувом взорвался на стенде (5 фото + 2 видео)

Автор:
22 сентября 2020 13:47
Сообщество : Автомир
Метки: авто   взрыв   видео   двигатель   дизельный двигатель   диностенд   мощность   мощь   
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В городе Огден, штат Юта ребята из компании Industrial Injection Diesel Performance решили произвести замер мощности на динамометрическом стенде своего дорабатанного Dodge Ram с 6,7-литровым дизельным двигателем Cummins с тройным турбонаддувом. Мощный силовой агрегат не выдержал таких оборотов и взорвался.

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Метки: авто   взрыв   видео   двигатель   дизельный двигатель   диностенд   мощность   мощь   
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au3 Полчаса назад
Да неее..... Вроде не должно ...
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Почтальон Стечкин 2 минуты назад
Мда, супер! Я вот думаю, зачем на стендах, перед радиатором, ставят мощные вентиляторы? Специалисты, млять...
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72
Бодан Бачевский 3 минуты назад
Судя по взрыву - V образный ...
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29k
Элек Мек Час назад
Дело было не в бобине...
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