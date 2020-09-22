3000-сильный дизельный двигатель с тройным турбонаддувом взорвался на стенде

В городе Огден, штат Юта ребята из компании Industrial Injection Diesel Performance решили произвести замер мощности на динамометрическом стенде своего дорабатанного Dodge Ram с 6,7-литровым дизельным двигателем Cummins с тройным турбонаддувом. Мощный силовой агрегат не выдержал таких оборотов и взорвался.
Как сообщается, что водитель Dodge отделался ожогами и царапинами, но не получили серьезных травм
Момент взрыва с другого ракурса
Видео ниже, должно дать вам представление о том, сколько времени, усилий и денег было потрачено на создание этой колоссальной сборки. В апреле 2020 года, двигатель выдавал уже 2700 л.с., но в этот раз тюнеры надеялись преодолеть порог в 3000 л.с.
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