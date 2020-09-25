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Авария дня. Смертельное лобовое столкновение в Башкирии

Авария дня. Смертельное лобовое столкновение в Башкирии (3 фото + 1 видео)

Автор:
25 сентября 2020 10:50
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   смертельное дтп   
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В Дюртюлинском районе Башкортостана 39-летний мужчина за рулем Skoda Rapid вылетел на встречную полосу и столкнулся с Renault Duster, которым управлял 53-летний уфимец. Один человек погиб и еще один пострадал.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   смертельное дтп   
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13  комментариев
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8k
Мафусаил 2 дня назад
На видео вина очевидна, почему нет дела? Всех кто в этом замешан(в пускании дела на тормозах) на скамью подсудимых!
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5k
sirv 2 дня назад
То, что это му...ло на шкоде виноват, это 1000%.
Но, что ж это за высокопоставленный силовик на рапиде.
Лейтенант?
В прокуратуру нужно пойти и у ментом быстро заполыхает.
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1k
Андрей sirv 2 дня назад
Тачка может быть служебной, подменной, родственника, знакомого или на крайняк для отвода глаз.
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23
tokik 2 дня назад
skoda безопасный автомобиль, а носителю погон срочно назначить Пашаева в защитники!
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209
jojoh 2 дня назад
Ybit nakhyi na meste
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2k
KL11 2 дня назад
что значит силовик? Гирями занимается?
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343
Бендер Сгибатель Родригес KL11 2 дня назад
Ага, гирями. Там сто пудов брюхо до колен. Усиленным онанизмом он занимается.
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2k
deLaKvinto 2 дня назад
Рег молодец, увидел потенциальную опасность, сразу на тормоз и прижался ближе к обочине, чуть ли не раньше несчастного Дастера
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8k
Serg2001 2 дня назад
Де жа вю! Только в случае с Ефремовым сразу шум поднялся. Токшоу ежедневные по всем каналам. Смакование подробностей. Медийная личность замешана. Просто подарок для журналистов. А тут тишина. Потому что скучно и неинтересно. Да и с силовиком связываться неохота. Чревато. К сожалению, с каждым годом журналисты все больше на шлюх становятся похожи. ИМХО.
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3k
кот базилий 2 дня назад
Сухая дорога, шикарная погода - куда ты тварь летел.Сухари суши сука!
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19k
hebpat 2 дня назад
СКОТ
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1k
SSD 2 дня назад
Фамилию высокопоставленного силовика на рапиде в студию. Соболезную родным.
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