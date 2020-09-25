В Дюртюлинском районе Башкортостана 39-летний мужчина за рулем Skoda Rapid вылетел на встречную полосу и столкнулся с Renault Duster, которым управлял 53-летний уфимец. Один человек погиб и еще один пострадал.
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В результате аварии на месте скончалась 44-летняя пассажирка Renault. Пассажирка Skoda была госпитализирована.
Виновником аварии оказался высокопоставленный силовик из Екатеринбурга. Теперь муж погибшей женщины опасается, что дело спустят на тормозах и за смерть его супруги екатеринбуржец не понесет никакой ответственности.
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Но, что ж это за высокопоставленный силовик на рапиде.
Лейтенант?
В прокуратуру нужно пойти и у ментом быстро заполыхает.