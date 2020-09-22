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Авария дня. Пять человек погибли в Иркутской области, пытаясь скрыться от полиции

Авария дня. Пять человек погибли в Иркутской области, пытаясь скрыться от полиции (3 фото + 2 видео)

Автор:
22 сентября 2020 10:58
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   погоня   смертельное дтп   
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21 сентября на автодороге Р255 «Сибирь» в Усольском районе недалеко от села Биликтуй экипаж ГИБДД заметил автомобиль Toyota Cresta, который двигался на высокой скорости. Водитель проигнорировал требование инспектора об остановке и попытался скрыться.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   погоня   смертельное дтп   
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18  комментариев
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60k
HundeBeißer2 3 часа назад
Жестко!
Хорошо что фура а не маршрутка с людьми...В чем то повезло.
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10k
wilddewill Полминуты назад
Ну в итоге скрылись же. Причем так, что хрен поймаешь теперь)))
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17k
Шуруп Полчаса назад
Под рега-то уже шпроты залетели...
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9k
Олегbl4 36 минут назад
Дятлы они такие.
Как-то сидели на рыбалке возле костра в июне. Ночи светлые, разговоры долгие. Сидим байки автомобильные травим. А среди нас был водиетль-новичек, недели две, как в\у получил. Начал он байки травить, как в поворот 90 на "шохе" на 100км\ч входил. Мы,конечно, прикольнулись над ним, а он разгоряченный алкоголем и собственной гордыней, прыгнул в свою "шоху" и дал по газам. По пути где-то подобрал двух рыбаков, а через 20 км влетел в "КАМАЗ". Уж не знаю что за звезда была на небе, но все остались живы, хотя и пострадали сильно. Мозгов нет-за руль вообще не садись.
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31k
Игорь Олегbl4 2 минуты назад
Тем, кого тянет под градусом заруль садиться, вообще нельзя права давать. Если это хоть кого-то остановит, то уже хорошо.
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9k
Олегbl4 42 минуты назад
Что-то дофига в последнее время ДТП с большим количеством погибших. Или так всегда был? А то, как не ДТП, так три-четыре трупа.
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7k
Vlad 52 минуты назад
интересно, кто-то из них успел сказать -бля-я!
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22k
Павел Плеханов Час назад
Миссия выполнена. Там их полиция точно не догонит.
Вариантов выжить в такой аварии было исчезающе мало. Шансов у грузовика повлиять на события не было никаких.
Хорошо, что грузовик, а не легковушка.
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8k
Rihovich Час назад
5 человек пытались скрыться от полиции. 5 человек скрылись от полиции навсегда.
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10k
Пумба Час назад
Джонни, ты, конечно, быстрый стрелок, но, может, стоило таки потратить пять минут на поиск инфы что это за пятеро, с какого перепугу от полиции убегали?
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11k
Объект реальности Час назад
Отлично скрылись от гибдд сразу и не найдешь.
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24k
Сергей Час назад
0 шансов на выживание. 0 шансов у водилы большегруза избежать столкновения. Жесть, 1 дегенерат убил 4-х. Я даже не с первого раза легковушку на фото заметил.
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81
Бобр 2 часа назад
Здоровья водителю большегруза. Он во время оказался в нужном месте и этим спас других людей. Машина надеюсь не частная, а конторская судя по надписям на фуре. Страховка возместит. была бы частная так эти долбо... проблем создали бы мужику.
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10k
P.F. 2 часа назад
Молодцы, хули! Зато гайцы не догнали...
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332
Ося 3 часа назад
"Авария дня. Пять человек погибли в Иркутской области, пытаясь скрыться от полиции".А почему пытаясь?Они скрылись от полиции!
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7k
Антон Семёныч Ося 2 часа назад
Вскрылись от полиции....
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49k
pynh 3 часа назад
Разлетелся как хлопушка в честь всех долбо$бов.
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