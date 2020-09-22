21 сентября на автодороге Р255 «Сибирь» в Усольском районе недалеко от села Биликтуй экипаж ГИБДД заметил автомобиль Toyota Cresta, который двигался на высокой скорости. Водитель проигнорировал требование инспектора об остановке и попытался скрыться.
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В какой-то момент нарушитель вылетел на обочину, чтобы обогнать грузовик, но легковой автомобиль вынесло на встречную полосу, по которой в этот момент следовал седельный тягач
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Хорошо что фура а не маршрутка с людьми...В чем то повезло.
Как-то сидели на рыбалке возле костра в июне. Ночи светлые, разговоры долгие. Сидим байки автомобильные травим. А среди нас был водиетль-новичек, недели две, как в\у получил. Начал он байки травить, как в поворот 90 на "шохе" на 100км\ч входил. Мы,конечно, прикольнулись над ним, а он разгоряченный алкоголем и собственной гордыней, прыгнул в свою "шоху" и дал по газам. По пути где-то подобрал двух рыбаков, а через 20 км влетел в "КАМАЗ". Уж не знаю что за звезда была на небе, но все остались живы, хотя и пострадали сильно. Мозгов нет-за руль вообще не садись.
Вариантов выжить в такой аварии было исчезающе мало. Шансов у грузовика повлиять на события не было никаких.
Хорошо, что грузовик, а не легковушка.