На проспекте Гагарина в Севастополе карета скорой помощи, двигающаяся по встречной полосе с включенными спецсигналами, столкнулась с Volkswagen Polo и зацепила попутный микроавтобус Mercedes.
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