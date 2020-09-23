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Авария дня. В Севастополе произошло ДТП с машиной скорой помощи

Авария дня. В Севастополе произошло ДТП с машиной скорой помощи (3 фото + 1 видео)

Автор:
23 сентября 2020 11:05
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   скорая помощь   спецсигнал   
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На проспекте Гагарина в Севастополе карета скорой помощи, двигающаяся по встречной полосе с включенными спецсигналами, столкнулась с Volkswagen Polo и зацепила попутный микроавтобус Mercedes.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   скорая помощь   спецсигнал   
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7  комментариев
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77
Буся 3 часа назад
Не очень понятно, зачем водитель VW занимал левый ряд, при свободном правом. Насколько видно, поворота налево поблизости нет. Сирену тоже хорошо слышно. Похоже, что-то пошло не так))
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5k
Вася Буся 2 часа назад
может зазевался да ещё музыка в машине орала, руль дёрнул перед самым ударом.
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1k
додик 8 минут назад
На этом закруглении дороги .Скорую увидел в последний момент.
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3k
Vladimir 13 минут назад
После просмотра видео, накатывает странное желание, дать пиз...ы невиновному и посочувствовать виноватому.
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Johnny

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