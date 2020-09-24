Необъяснимый манёвр: водитель пикапа с прицепом вырулил на встречку в Венгрии

К счастью, сообразительный водитель минивэна не врезался прямо в пикап, а вместо этого свернул вправо, задев заднюю часть Navara и часть прицепа. Сила удара разделила пикап и прицеп. В любом случае, надеюсь, что все обошлось без серьезных травм.