Необъяснимый манёвр: водитель пикапа с прицепом вырулил на встречку в Венгрии

Кадры с камеры видеонаблюдения установленной на четырехполосной автомагистрали в Венгрии. Водитель пикапа Nissan Navara с прицепом вместо того, чтобы выехать на шоссе, щелкнул указателем поворота и сделал резкий левый поворот, оказавшись на пути серебристого минивэна.
К счастью, сообразительный водитель минивэна не врезался прямо в пикап, а вместо этого свернул вправо, задев заднюю часть Navara и часть прицепа. Сила удара разделила пикап и прицеп. В любом случае, надеюсь, что все обошлось без серьезных травм.
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Виноват белый минивэн!Однозначно!
В следующий раз он кого- нить обязательно убьет.