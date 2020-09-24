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Необъяснимый манёвр: водитель пикапа с прицепом вырулил на встречку в Венгрии

Необъяснимый манёвр: водитель пикапа с прицепом вырулил на встречку в Венгрии (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 сентября 2020 14:41
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   венгрия   видео   дтп   пикап   
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Кадры с камеры видеонаблюдения установленной на четырехполосной автомагистрали в Венгрии. Водитель пикапа Nissan Navara с прицепом вместо того, чтобы выехать на шоссе, щелкнул указателем поворота и сделал резкий левый поворот, оказавшись на пути серебристого минивэна.

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Метки: авария   авто   авто авария   венгрия   видео   дтп   пикап   
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8  комментариев
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8k
Serg2001 3 дня назад
Вот так вот едешь себе спокойненько. Солнышко светит. Музычка играет. Дорога отличная. Настроение тоже. И тут такого вот долбо@ба тебе судьба посылает.
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9k
Seledochnik 2 дня назад
Там разметку походу для красоты нарисовали. Скорее всего колхозник из деревни только выехал, а там разметки понятие такого нет..... один навоз да грязь, куйли вниз смотреть
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2k
Frank Borman 3 дня назад
Видно, в Венгрии тоже права покупают. Иного обьяснения этому перформансу нет.
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109
Олег 3 дня назад
99% водителей ездят нормально безо всяких замечаний но для трагедии хватает и одного долбодятла.
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24k
Сергей 3 дня назад
Напомнило как я выступал в качестве консультанта водителя у жены друга, только что купившей себе машину немецкой марки. За руль села она, а я должен был ей напоминать как правильно ехать и советы давать. Выезжаем с прилегающей территории на ш. Энтузиастов, выезд полукругом, разгонной полосы нет. Говорю, включай правый поворотник, указывая, что поворачиваешь на съезд, теперь левый поворотник, показывая, что перестраиваешься в 1-ю полосу. Она так и сделала, включила левый поворотник и рванула поворачивать налево там, где 4 полосы в одном направлении и полосы встречного движения разделены отбойником. Меня чуть паралич не хватил. Ну ты же сказал включить поворотник левый включить, значит налево надо было поворачивать, говорила мне она. Поездка была весёлой и незабываемой.
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35k
Нанук Паналык 3 дня назад
Он же поворотник включил!
Виноват белый минивэн!Однозначно!
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71k
Броненосец Потелкам Нанук Паналык 3 дня назад
Я бы лишал такого умника водительского ПОЖИЗНЕННО.
В следующий раз он кого- нить обязательно убьет.
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2k
Max Lu 3 дня назад
потому что баран. то ли задумался и забыл что на автобан выехал или спецом хотел по нему обратно поехать (бывают такие эксперты, когда хотят сократить путь)
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