Общественный транспорт победил! В Перми внедорожник протаранил трамвай

На улице Розалии Землячки в Перми водитель автомобиля Toyota Prado буквально протаранил трамвай, совершая поворот налево. Удар был такой силы, что у внедорожника оказалась повреждена вся передняя часть.
Судя по фото, у трамвая повреждения незначительные
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Саратовская область с места происшествия скрылась...
А тут, сук@, трамвай)))))
Правда террор был против офицеров Врангеля. А про этих ребят можно почитать например "Бег". Да и не все там однозначно, как собственно и в любом отрезке истории.
Хотя что это я, ведь в самой Вики написано!!!
~~~n~~~