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Общественный транспорт победил! В Перми внедорожник протаранил трамвай

Общественный транспорт победил! В Перми внедорожник протаранил трамвай (2 фото + 1 видео)

Автор:
22 сентября 2020 13:13
Сообщество : Аварии
Метки: land cruiser   авария   авто   авто авария   видео   дтп   не уступил   трамвай   
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На улице Розалии Землячки в Перми водитель автомобиля Toyota Prado буквально протаранил трамвай, совершая поворот налево. Удар был такой силы, что у внедорожника оказалась повреждена вся передняя часть.

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Метки: land cruiser   авария   авто   авто авария   видео   дтп   не уступил   трамвай   
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9  комментариев
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14k
dimitr 3 часа назад
В Саратовской области Rolls-Royce Phantom врезался в столб.
Саратовская область с места происшествия скрылась...
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6k
Andrey 6 минут назад
"Не трамвай, объедет"
А тут, сук@, трамвай)))))
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−66
Алещенко Олександр 15 минут назад
Всё фигня,я решил узнать в честь кого улица названа.Так эта тварь организатор красного террора против мирных жителей Крыма!!!!!!!! И это только в русской вики инфа такая р ней.(тварь еврейская...)
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6k
Andrey Алещенко Олександр 7 минут назад
Ну если в Вики, тогда, тогда безусловно....
Правда террор был против офицеров Врангеля. А про этих ребят можно почитать например "Бег". Да и не все там однозначно, как собственно и в любом отрезке истории.
Хотя что это я, ведь в самой Вики написано!!!
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1k
americos Полчаса назад
Обходи автобус сзади, а ТРАМВАЙ спереди!
~~~n~~~
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26k
a.fey Полчаса назад
Автору не следовало в заголовке писать, кто победил, что б сохранить интригу.
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5k
Feldkurat_Katc 51 минуту назад
Ну просто праздник какой-то!
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12k
Minos Час назад
А чё этот упырь на трамвае, объехать не мог? Понабирают по объявлениям, а господам потом машины чини...
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8k
Денис Час назад
Общественный транспорт победил! В Перми внедорожник протаранил трамвай
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