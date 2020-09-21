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Mitsubishi против Opel: ДТП из Екатеринбурга

Mitsubishi против Opel: ДТП из Екатеринбурга (3 фото + 1 видео)

Автор:
21 сентября 2020 11:54
Сообщество : Аварии
Метки: mitsubishi   авария   авто   авто авария   видео   дтп   не уступил   
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В Екатеринбурге водитель Mitsubishi Outlander выезжал с второстепенной дороги и не уступил автору ролика, которые ехал на Opel Astra.

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Метки: mitsubishi   авария   авто   авто авария   видео   дтп   не уступил   
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12k
Ligov 18 часов назад
Невнимательность причина большинства дурацких аварий...
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Frank Borman 15 часов назад
Не спеши, а то успеешь.
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24k
Fat Lynx 17 часов назад
"Но подушки не сработали, может уже битый был" там датчики быстро ржавеют, они стазу за накладкой бампера стоят, поэтому подушки не срабатывают.
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24k
Fat Lynx 17 часов назад
эти датчики на митсубисях, кстати, раньше бракованные ставили на заводе... потом большая отзывная компания была. Может на этой машине не меняли.
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