Mitsubishi против Opel: ДТП из Екатеринбурга

"Нафиг успевать на эти горящие зелёные, лучше потерять лишнюю минуту, постояв на красном.

Аутлендер выезжал, увидел таксиста, который на какой-то хрен остановился перед стоп линией на горящем зелёном и подумал, что таксист стоит на красном сигнале. Дальше, он видимо смотрел уже направо и выезжал. Меня он заметил уже после удара.

Это такие тупые чувства, когда ты понимаешь, что щас будет удар и ничего не можешь с этим поделать.

Я перекресток проехал где-то с 60-70км/ч уже с отпущенной педалью газа, как увидел, что он выезжает, сразу по тормозам ударил, но за два метра машину не остановишь…

Ошибкой было то, что сигналил до последнего, подушкой нормально так руку подрало. Но я почему-то посчитал это как ДТП без пострадавших и благополучно сказал об этом по 112. В результате нас отправили ехать в ГАИ. До последнего надеялся, что машина на ходу, т.к. удар пришелся в крыло, но нет, погнуло рычаг, колесо трётся об арку.

Второй участник вину признал сразу, за что ему респект, без всяких головняков лишних обошлось.



Японец этот бой проиграл, ушли оба лонжерона и подрамник. Но подушки не сработали, может уже битый был."