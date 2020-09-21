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Авария дня. Дрифт на спортивном BMW закончился гибелью трех человек

Авария дня. Дрифт на спортивном BMW закончился гибелью трех человек (6 фото + 2 видео)

Автор:
21 сентября 2020 10:50
Сообщество : Аварии
Метки: bmw   авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дрифт   дтп   
1957
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В Юбилейном микрорайоне Краснодара водитель автомобиля BMW M4 на огромной скорости не справился с управлением и врезался в бетонную опору линий электропередач. Погибли три человека, еще один получил травмы.
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Метки: bmw   авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дрифт   дтп   
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1k
Денис 2 часа назад
Хорошо что люди не пострадали.
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6k
Tamdima 4 секунды назад
В новостях сказали, что четвёртый помер.
За что боролись, на то и напоролись! Жалко всех - народу было задействовано огромное количество, столб жалко, его уже не восстановить, полрайона оставили без света, только исполнителей не жалко, потому что толпоёпы!
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2k
dolmat21093 4 минуты назад
Больше долЬоЁбов - меньше долЬоЁбов!
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13k
Габит Калыков 12 минут назад
В первый раз вижу, что столб не победил. Обычно машины наматывались на столб.
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758
Юрец 12 минут назад
Не ну а что, классный дрифт, всем показал, всем все доказал! И самое главное, обычные люди не пострадали.
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53k
Алекс Юстасов 24 минуты назад
Столбик жалко!
Столбик жалко!
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4k
Vallek Полчаса назад
Авария дня. Дрифт на спортивном BMW закончился гибелью трех человекПосмотреть
Авария дня. Дрифт на спортивном BMW закончился гибелью трех человек
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14k
dimitr Полчаса назад
Прекрасная новость - законы физики, в отличие от обычных, по-прежнему действуют.
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7k
djinn 39 минут назад
грустно и очень жаль... столб и машинку
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1k
Виктор 40 минут назад
Папа подарил долб*ебу машину. Молодец...
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29k
Опаньки 42 минуты назад
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12k
aalexey3 56 минут назад
Жалко стоимость столба не с кого будет взыскать...
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8k
Атеист aalexey3 23 минуты назад
корыто на запчасти пустить. Хватит не не один столб))
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7k
Волк русский - Президент США Час назад
Авария дня. Дрифт на спортивном BMW закончился гибелью трех человек
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232k
Rusbond Час назад
Где то там, Дарвин выписывает премию со своим именем!
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11k
Объект реальности Час назад
Логическое завершение.
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886
Pavel Час назад
Я уже давно задаюсь вопросом: что должно произойти, для того что бы люди наконецто поняли что на дорогах общего пользования надо ездить по правилам? Тянет на экстрим, так вали на спец трассу! ах, точно за трассу платить надо! Лучше уграбить людей на дороге общего пользования, а потом лить кракодиловы слёзы, в втирать всем что расскаивается...
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3k
Pravda Pavel 8 минут назад
Потому что на спец трассе он из завидного мажора (по мнению его окружения) превратится в тупого медленного оленя. И оно ссутся потерять респект
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8
Буся Час назад
Были демоны, но самоликвидировались....
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3k
Sanar Час назад
Необходимо срочно наградить столб, столько людей спас.
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20k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Скончался третий пассажир. В больнице. Итог - 4 трупа. Я проезжал там через некоторое время, когда уже вскрывали эту жестянку. Там при выходе с кольца светофор и пешеходный переход. Он явно знал про это, но один хер вылетел на скорости. И так забрал с собой троих. Хорошо, что никого больше не зацепил.
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3k
Sanar Dobry vojak Svejk Час назад
Видел как то этого неадеквата на восточном обходе в районе аэропорта, ну вот и долетался.
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11k
робт Dobry vojak Svejk 38 минут назад
в смысле забрал? он их под дулом чтоль в тачку загонял...на 100% уверен что они же водилу подначивали и подгоняли
так что сдохли все и збсь
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16k
babuby 2 часа назад
Вот вроде и горе, да? Однако это ДТП является закономерным итогом.
Благо что никого случайного не прихватили!
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29k
Опаньки babuby 41 минуту назад
нет
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1k
Peter Griffin 2 часа назад
Печальная новость.Очень жаль.Очень жаль,что не все четверо.
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18k
hebpat Peter Griffin Час назад
все, четвёртый умер в больнице
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