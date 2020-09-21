В Юбилейном микрорайоне Краснодара водитель автомобиля BMW M4 на огромной скорости не справился с управлением и врезался в бетонную опору линий электропередач. Погибли три человека, еще один получил травмы.
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В автомобиле находилось четверо молодых людей
За несколько минут до аварии водитель дрифтовал в районе кольца у Храма Рождества
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За что боролись, на то и напоролись! Жалко всех - народу было задействовано огромное количество, столб жалко, его уже не восстановить, полрайона оставили без света, только исполнителей не жалко, потому что толпоёпы!
так что сдохли все и збсь
Благо что никого случайного не прихватили!