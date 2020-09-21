На границе Пензенской области и Республики Мордовия на трассе Р-158 произошло ДТП с участием трех большегрузов и легкового автомобиля Audi. Обошлось без пострадавших.
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Аварию спровоцировал водитель легкового автомобиля
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Метки: audi авария авария дня авто авто авария видео дтп обгон
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Видно было, из далека, что ситуация накаляется.
Плюс регик видел первого обгоняющего. Видел что впритирку, но успеет. Мог не ожидать второго дурня.