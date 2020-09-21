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Авария дня. Массовое ДТП с большегрузами в Пензенской области

Авария дня. Массовое ДТП с большегрузами в Пензенской области (3 фото + 1 видео)

Автор:
21 сентября 2020 11:38
Сообщество : Аварии
Метки: audi   авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   обгон   
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На границе Пензенской области и Республики Мордовия на трассе Р-158 произошло ДТП с участием трех большегрузов и легкового автомобиля Audi. Обошлось без пострадавших.
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Метки: audi   авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   обгон   
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12
Буся 3 часа назад
Два кольца, два конца...голубая свадьба....
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3k
lexa 13 минут назад
главное номера быстренько снять...
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−3
Сергей Ковальчук 2 часа назад
"Регистратор" мог бы и притормозить, уступить, тем более если обочина сухая.
Видно было, из далека, что ситуация накаляется.
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26k
EvilHomer Сергей Ковальчук Час назад
Наоборот, в таких ситуациях нужно жать газ и херачить насмерть, сказав потом, что увидел в последний момент и не успел затормозить. Шутка конечно, но такие ублюдки обгоняльщики конкретно подзаеб@ли уже.
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14k
sanchesS80 Сергей Ковальчук 2 минуты назад
Мне по видео кажется что регик и так подвинулся оставив место. Аудист со страху бросился под обгоняемый грузовик, его и выкинуло уже под регика.
Плюс регик видел первого обгоняющего. Видел что впритирку, но успеет. Мог не ожидать второго дурня.
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12k
Ligov 2 часа назад
Остолоп на Ауди...
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