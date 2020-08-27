Пьяный тюменец в центре города въехал в толпу, дважды врезался в микроавтобус и уехал

27 августа в после 6 утра по местному времени несколько молодых людей вышло из бара в центре города.
Между не совсем трезвыми людьми произошла ссора. И один из них не придумал ничего лучше, как сесть за руль, будучи в алкогольном опьянении. Он, выезжая, протаранил своих друзей. Далее врезался в микроавтобус с пассажирами, а после разворота через двойную сплошную, вновь ударил зелёный микроавтобус.
После всех "приключений" владелец Lada Priora скрылся с места ДТП.
После всех "приключений" владелец Lada Priora скрылся с места ДТП.
Водитель и пассажиры микроавтобуса не пострадали. Один мужчина, из толпы на которую был совершён наезд, доставлен в травмпункт.
ГИБДД уже разыскало брошенный автомобиль и эвакуировало его на штрафстоянку.
ГИБДД уже разыскало брошенный автомобиль и эвакуировало его на штрафстоянку.
Поиски водителя продолжаются.
Местные жители в одной из групп ВК хотят "крови" нарушителя:
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По мне так покушение на убийство.
Когда же у нас научатся аббревиатуры правильно использовать?? Всем, кто ещё не знает: род аббревиатуры определяется родом главного в ней слова. В аббревиатуре "ГИБДД" таким словом является слово "инспекция", женский род. Отсюда следует, что и "ГИБДД" - ЖЕНСКОГО рода. И правильно будет "ГИБДД разыскалА и эвакуировалА".