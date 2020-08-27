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Пьяный тюменец в центре города въехал в толпу, дважды врезался в микроавтобус и уехал

Пьяный тюменец в центре города въехал в толпу, дважды врезался в микроавтобус и уехал (5 фото + 1 видео)

Автор:
27 августа 2020 15:10
Сообщество : Жить в России
Метки: Тюмень   авария   лада приора   микроавтобус   наезд   пьяный автомобилист   
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27 августа в после 6 утра по местному времени несколько молодых людей вышло из бара в центре города.

Источник:

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Метки: Тюмень   авария   лада приора   микроавтобус   наезд   пьяный автомобилист   
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14  комментариев
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1k
Alphyn 2 часа назад
Что же люди так озверели? Никакого представления о ценности жизни.
По мне так покушение на убийство.
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10k
Марсианин 22 минуты назад
А вы сначала докажите, что это именно он был за рулем!!!
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9k
Денис Трубочкин 23 минуты назад
Думаю надо назвать это заболевание "синдром Ефремова" и пожизненно забирать у больных права.
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10k
Toxictofa Час назад
Ставлю на черное!
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2k
Ilya Volodin 2 часа назад
Кто-то слишком много играл в GTA
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7k
harlamov 2 часа назад
Так обосрался, что кореша своего забыл... Урод.
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−14
Moon24 2 часа назад
Очередная пьяная свинья . Пора просто пристреливать на месте за вождение в пьяном виде
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7k
Cornho 2 часа назад
"ГИБДД уже разыскало брошенный автомобиль и эвакуировало его на штрафстоянку."

Когда же у нас научатся аббревиатуры правильно использовать?? Всем, кто ещё не знает: род аббревиатуры определяется родом главного в ней слова. В аббревиатуре "ГИБДД" таким словом является слово "инспекция", женский род. Отсюда следует, что и "ГИБДД" - ЖЕНСКОГО рода. И правильно будет "ГИБДД разыскалА и эвакуировалА".
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2k
Sanar Cornho 2 часа назад
Тебе обидно что это был не япомобиль)))
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7k
Cornho Sanar 2 часа назад
Обидно?? С чего бы?
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2k
Борис Карабанов 2 часа назад
Сабвуфер-то не повредил, надеюсь?
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13k
Ego sum qui sum 2 часа назад
мавр сделал свое дело, мавр может уезжать
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1k
Том Сойер 2 часа назад
Пьяный тюменец в центре города въехал в толпу, дважды врезался в микроавтобус и уехал
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Лехахуторской 2 часа назад
Пожизненное лишить права управлять транспортными средствами, даже велосипедом.
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