Пьяный тюменец в центре города въехал в толпу, дважды врезался в микроавтобус и уехал

Между не совсем трезвыми людьми произошла ссора. И один из них не придумал ничего лучше, как сесть за руль, будучи в алкогольном опьянении. Он, выезжая, протаранил своих друзей. Далее врезался в микроавтобус с пассажирами, а после разворота через двойную сплошную, вновь ударил зелёный микроавтобус.



После всех "приключений" владелец Lada Priora скрылся с места ДТП.