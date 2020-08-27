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Авария дня. ДТП с участием трех машин на трассе в Челябинской области

Авария дня. ДТП с участием трех машин на трассе в Челябинской области (2 фото + 1 видео)

Автор:
27 августа 2020 11:46
Сообщество : Аварии
Метки: kia   авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   
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25 августа, на трассе М5 в районе Юрюзани столкнулись три автомобиля — KIA, Lexus и Renault. На записи видно, как водитель KIA готовится к левому повороту и выезжает на встречную полосу, однако затем передумывает поворачивать.
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Метки: kia   авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   
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10  комментариев
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2k
Romanlt 19 часов назад
как же не привычно слышать адекватную женщину. Повезло мужику с супругой. Обычно (тут на фишках) орут как свиньи резаные, чем пугают детей еще больше.
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895
Tu9R 16 часов назад
Водитель кии редкостный олень. вроде и видимость отличная, и дорога сухая и хорошая. Как так можно?
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1k
Том Сойер 19 часов назад
Епать-колотить, вот это дебилы - один манёвры совершает дикие, другой на встречку летит объезжать его.....
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3k
Mike Snow Том Сойер 15 часов назад
Это писец. 2 идиота.
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1k
Николай 19 часов назад
рег до конца был мужиком и не тормозил. Виноват конечно лексус, "умирать нужно в своей полосе"(с).
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26k
EvilHomer Николай 18 часов назад
Оба виноваты, один создал помеху, второй не тормозил, а крутил рулем. И рег тоже тормозил но не тормозами...................
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1k
Николай EvilHomer 17 часов назад
в конкретно этом ДТП виноват лексус, на дороге может произойти все что угодно, не нужно выезжать на встречку как это сделал лексус.
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353k
Алексей Николай 16 часов назад
хотел тебе написать но.............. бестолку тебе оленю что то объяснять
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1k
Николай Алексей 13 часов назад
да понятно, сложно писать когда не знаешь о чем, верно?
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