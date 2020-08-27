25 августа, на трассе М5 в районе Юрюзани столкнулись три автомобиля — KIA, Lexus и Renault. На записи видно, как водитель KIA готовится к левому повороту и выезжает на встречную полосу, однако затем передумывает поворачивать.
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«В результате лобового столкновения пострадали два человека — водитель и пассажир автомобиля KIA. Пострадавшего пассажира, женщину, помогли извлечь из автомобиля очевидцы аварии, а водитель оказался заблокирован. Работники ПЧ № 121 деблокировали пострадавшего при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента», — сообщили в пресс-службе Противопожарной службы Челябинской области.
Присутствует ненормативная лексика!
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Остальные участники ДТП, в числе которых было пятеро детей, от госпитализации отказались.
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