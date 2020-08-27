В Тукаевском районе 74-летний водитель автомобиля Kia Soul выехал для обгона на встречную полосу и столкнулся с ВАЗовской «семеркой», за рулем которой сидел 66-летний мужчина. Оба водителя были госпитализированы с травмами.
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У владельца иномарки повреждения груди, а у шофера «семерки» сильно пострадало бедро.
Отмечается, что по данным Тукаевского отделения ГИБДД, хозяин отечественного автомобиля за 35 лет водительского стажа ни разу не нарушал правила на дорогах Татарстана.
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