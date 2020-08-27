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Авария дня. Лобовое столкновение пенсионеров в Татарстане

Авария дня. Лобовое столкновение пенсионеров в Татарстане (3 фото + 1 видео)

Автор:
27 августа 2020 10:55
Сообщество : Автомир
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   обгон   пожилой водитель   
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В Тукаевском районе 74-летний водитель автомобиля Kia Soul выехал для обгона на встречную полосу и столкнулся с ВАЗовской «семеркой», за рулем которой сидел 66-летний мужчина. Оба водителя были госпитализированы с травмами.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   обгон   пожилой водитель   
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6  комментариев
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4k
Олег 19 часов назад
Дело не в возрасте виновника, а в том что таких, к сожалению, на дорогах немало, любого пола и любого возраста - они не обгоняют, они просто поворотом руля "объезжают докучливое препятствие" (правда на пятый-двадцатый раз, кому как повезет, искренне удивляются, если остаются живы), что кто-то ехал им навстречу)
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3k
Mike Snow 15 часов назад
Мой батя, адекватнейший водитель, в 70 лет продал машину т.к. "рефлексы уже не те"...
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895
Tu9R 17 часов назад
как он дожил до своих 74 без инстинкта самосохранения?
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9k
ЕвгенийДончак 18 часов назад
Нормально... Начало закрытого поворота - лучшее место для начала обгона.
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22k
Павел Плеханов 20 часов назад
Ну как так то? При таком возрасте и стаже можно было и помнить, что в поворотах обгонять не стоит. Или перед обгоном справа посмотреть, что там происходит.
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