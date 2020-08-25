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Сообщество Мото 330 постов • 123 подписчика подписаться
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У мотоцикла отказали тормоза и пилоту пришлось спрыгнуть с него на скорости свыше 200 км/ч

У мотоцикла отказали тормоза и пилоту пришлось спрыгнуть с него на скорости свыше 200 км/ч (3 фото)

Автор:
25 августа 2020 14:48
Сообщество : Мото
Метки: motogp   авария   авто   гонки   мото   мотогонки   мотоспорт   повезло   
1447
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Гонщик MotoGP Маверик Виньялес спрыгнул с мотоцикла на скорости 225 км/км после того, как тормоза на его «Ямахе» вышли из строя перед одним из поворотов. Он принял верное решение и остался невредимым.

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Метки: motogp   авария   авто   гонки   мото   мотогонки   мотоспорт   повезло   
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18  комментариев
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22k
Павел Плеханов Час назад
Костюмчик хороший. Износосостойкий. А то получилось бы, что "до подоконника одни уши доехали".
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4k
mr.Poher 9 минут назад
Экип рулит! Иначе стёрся бы в труху...
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984
Павел 10 минут назад
Мотоцикл жалко( дорогая вещь... не приятно наверное покидать машину.
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13k
ВОВЧЕГ Полчаса назад
А если бы на нем не было защитного костюма, он бы до пенсии болячки отковыривал.
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7k
Александр 56 минут назад
Хорошо когда всё хорошо заканчивается.
Жив здоров.
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13k
AlexЕЙ Час назад
Ссылка youtu.be
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3k
Владимир AlexЕЙ 55 минут назад
Ты типо такой "Я загуглил!" А оно тебе

Тролям не везёт по жизни, научно доказанный факт!
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2k
Max Lu Час назад
хорошо и быстро среагировал
а финал какой классный был ) "когда двое ссорятся - третий радуется"

вообще классная гонка. за пол часа motoGP больше экшн чем за год формулы 1.
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23k
Fat Lynx 2 часа назад
Бля… он просто свалился с мотоцикла. Причин может быть много, но основная - е-бу-чий случай!
Могла подломиться подставка для ноги, нога могла соскочить... но то, что он спрыгнул - это верх скудоумия, т.к. если отказали тормоза, то понижаешь передачи и тормозишь двигателем. Останавливаться ему не надо, надо снизить скорость так, что бы он мог вписаться в поворот.
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13k
ВОВЧЕГ Fat Lynx Полчаса назад
Так ты еще и мытыцыклист????? Смотри аккуратней, не хрусти!
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2k
Max Lu Fat Lynx Полчаса назад
в motoGP они тормозят всем чем можно ))) и двигателем и тормозами. передние тормоза так сильно работают, что заднее колесо часто в воздухе. скорости такие что дрифт тоже присутствует

не знаю что ты за гонки смотришь, но например sbb это серийные мотоциклы, мото2 уже покруче,а вот motoGP вообще самые мощные. некоторые даже обратно в мото2 уходили, т.к. там помедленее. ничего плохого в этом нет, просто тот пилот мог свой талант лучше на мото2 показать

но этим я хотел сказать что motoGP это верх ресурсов и мощности в мотоциклах
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23k
Fat Lynx ВОВЧЕГ 20 минут назад
Так я этого и не скрываю... Я тихоход.
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23k
Fat Lynx Max Lu 17 минут назад
Итальяшек с французами смотрю. Они по ДОПам на серпантинах горных носятся...
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2k
Max Lu Fat Lynx 14 минут назад
гонки или личные видео?
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