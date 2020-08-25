У мотоцикла отказали тормоза и пилоту пришлось спрыгнуть с него на скорости свыше 200 км/ч

Гонщик MotoGP Маверик Виньялес спрыгнул с мотоцикла на скорости 225 км/км после того, как тормоза на его «Ямахе» вышли из строя перед одним из поворотов. Он принял верное решение и остался невредимым.
На 16-м круге Гран При Штирии, испанец понял, что у него совсем не работают тормоза, и он не сможет остановиться. Столкнувшись с перспективой вылететь с трассы и влететь в барьер безопасности, Виньялес вместо этого решил спрыгнуть со своего мотоцикла.
Его «Ямаха» продолжила свой путь, врезавшись в ограждение и загорелась.
Его «Ямаха» продолжила свой путь, врезавшись в ограждение и загорелась.
Невероятно, но 25-летний парень вскочил на ноги, недоверчиво оглядываясь по сторонам. Гонка была немедленно остановлена красным флагом, а сотрудники службы безопасности заменили поврежденное ограждение. Гонщик Yamaha был осмотрен медиками, а затем продолжил наблюдать за возобновленной гонкой из боксов.
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а финал какой классный был ) "когда двое ссорятся - третий радуется"
вообще классная гонка. за пол часа motoGP больше экшн чем за год формулы 1.
Могла подломиться подставка для ноги, нога могла соскочить... но то, что он спрыгнул - это верх скудоумия, т.к. если отказали тормоза, то понижаешь передачи и тормозишь двигателем. Останавливаться ему не надо, надо снизить скорость так, что бы он мог вписаться в поворот.
не знаю что ты за гонки смотришь, но например sbb это серийные мотоциклы, мото2 уже покруче,а вот motoGP вообще самые мощные. некоторые даже обратно в мото2 уходили, т.к. там помедленее. ничего плохого в этом нет, просто тот пилот мог свой талант лучше на мото2 показать
но этим я хотел сказать что motoGP это верх ресурсов и мощности в мотоциклах