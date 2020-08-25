У мотоцикла отказали тормоза и пилоту пришлось спрыгнуть с него на скорости свыше 200 км/ч

На 16-м круге Гран При Штирии, испанец понял, что у него совсем не работают тормоза, и он не сможет остановиться. Столкнувшись с перспективой вылететь с трассы и влететь в барьер безопасности, Виньялес вместо этого решил спрыгнуть со своего мотоцикла.



Его «Ямаха» продолжила свой путь, врезавшись в ограждение и загорелась.