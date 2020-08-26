На Урале пьяный отец на мотоцикле с коляской покалечил двух своих детей

25 августа, в поселке Левиха Свердловской области нетрезный 35-летний мужчина на мотоцикле ИЖ «Юпитер-5» с коляской врезался в бетонный столб. Вместе с ним ехали двое его детей, они получили серьезные травмы.
В какой-то момент водитель не справился с управлением, съехал с дороги и влетел в столб
Очевидцы вызвали сотрудников спецслужб и начали оказывать помощь пострадавшим детям. Сильно пострадала шестилетняя девочка – ударившись головой о столб, она получила открытую черепно-мозговую травму и выпала из люльки мотоцикла. Решается вопрос о транспортировке пострадавшей в больницу Верхней Пышмы. Девятилетний мальчик находится в стационаре больницы Кировграда с переломом обеих голеней.
Сотрудники Госавтоинспекции установили, что мотоцикл был куплен пару дней назад. На регистрационном учёте он не значится, водительских прав мужчина не имеет, при этом состоит на учёте у нарколога. Проверка на алкоголь показала 1,570 мг/л, что соответствует сильному опьянению. После аварии водитель сохранял спокойствие, осматривал искорёженную машину и сокрушался о причинённом ущербе.
Сотрудники Госавтоинспекции установили, что мотоцикл был куплен пару дней назад. На регистрационном учёте он не значится, водительских прав мужчина не имеет, при этом состоит на учёте у нарколога. Проверка на алкоголь показала 1,570 мг/л, что соответствует сильному опьянению. После аварии водитель сохранял спокойствие, осматривал искорёженную машину и сокрушался о причинённом ущербе.
Мать детей в момент аварии была дома, также в нетрезвом состоянии. Она пришла на место ДТП, но не осознала произошедшего. Семья неблагополучная, родители неоднократно лишались родительских прав. В феврале 2020 года их восстановили в правах, после чего было ещё одно ходатайство о лишении, но оно осталось без удовлетворения.
За совершенное ДТП мужчине может грозить уголовная ответственность.
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Метки: авария авто видео дтп мотоцикл мотоциклист отец пьяный за рулем
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Надеюсь, что дети выздоровеют.
Вопрос, нах.й тогда вообще эти соц. службы опеки, если они только бабки из бюджета сосут?