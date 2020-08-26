На Урале пьяный отец на мотоцикле с коляской покалечил двух своих детей

Очевидцы вызвали сотрудников спецслужб и начали оказывать помощь пострадавшим детям. Сильно пострадала шестилетняя девочка – ударившись головой о столб, она получила открытую черепно-мозговую травму и выпала из люльки мотоцикла. Решается вопрос о транспортировке пострадавшей в больницу Верхней Пышмы. Девятилетний мальчик находится в стационаре больницы Кировграда с переломом обеих голеней.



Сотрудники Госавтоинспекции установили, что мотоцикл был куплен пару дней назад. На регистрационном учёте он не значится, водительских прав мужчина не имеет, при этом состоит на учёте у нарколога. Проверка на алкоголь показала 1,570 мг/л, что соответствует сильному опьянению. После аварии водитель сохранял спокойствие, осматривал искорёженную машину и сокрушался о причинённом ущербе.