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На Урале пьяный отец на мотоцикле с коляской покалечил двух своих детей

На Урале пьяный отец на мотоцикле с коляской покалечил двух своих детей (3 фото + 1 видео)

Автор:
26 августа 2020 12:09
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   видео   дтп   мотоцикл   мотоциклист   отец   пьяный за рулем   
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25 августа, в поселке Левиха Свердловской области нетрезный 35-летний мужчина на мотоцикле ИЖ «Юпитер-5» с коляской врезался в бетонный столб. Вместе с ним ехали двое его детей, они получили серьезные травмы.

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Метки: авария   авто   видео   дтп   мотоцикл   мотоциклист   отец   пьяный за рулем   
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17  комментариев
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2k
Борис Карабанов Час назад
Только не надо крокодиловых слёз, изумленных "охов" и "ахов". Это глубокая провинция, а там глубокая ... Тотальная безработица, повальное пьянство, ИЖ-Ю-5 в качестве транспортного средства.
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1k
Том Сойер Борис Карабанов 49 минут назад
Ой, вот только не надо тут про глубокую провинцию рассказывать и тотальную же безработицу с повальным пьянством - а что, мало таких ублюдков синеносых в больших городах, где есть работа? Да полным-полно, и бухают так же, и синие на машинах ездят, и людей сбивают и своих же калечат в ДТП.
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28k
Элек Мек 22 минуты назад
Идиот.
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10k
Пумба Полчаса назад
На Урале пьяный отец на мотоцикле с коляской покалечил двух своих детей
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11k
Михаил Карпов Полчаса назад
Не повезло детям с папашей((((
Надеюсь, что дети выздоровеют.
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11k
Minos Михаил Карпов 15 минут назад
Да там и с мамашей тоже не особо-то повезло. Мне вот интересно, на каком основании этим уродам вернули детей?
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14k
nobody® Minos 6 минут назад
подсуетились, пока поправки в конституцию не прилетели
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2k
Frank Borman Час назад
Пьяный за рулем? Сажать в тюрьму года на 2-3. Просто по факту вождения в нетрезвом виде. Иначе это никогда не закончится.
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488
Злодей Frank Borman Час назад
вот щас и посмотрим,что с ефремовым будет...
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4k
Станислав 2 часа назад
"Семья неблагополучная, родители неоднократно лишались родительских прав. В феврале 2020 года их восстановили в правах, после чего было ещё одно ходатайство о лишении, но оно осталось без удовлетворения."
Вопрос, нах.й тогда вообще эти соц. службы опеки, если они только бабки из бюджета сосут?
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7k
Мафусаил 2 часа назад
35 лет, а ума нет...Детишкам - здоровья!
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1k
SSD 2 часа назад
Жалко детишек(
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848
Pavel SSD 2 часа назад
как всегда страдают не винные......
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Том Сойер Pavel Час назад
Пардоньте, но это слово пишется слитно - невинные.
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53k
Dominus 2 часа назад
Таким дебилам размножаться не следует ...
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Johnny

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