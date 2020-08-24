Пьяный водитель из Ижевска устроил несколько ДТП и пытался скрыться, но очевидцы его скрутили

В Ижевске пьяный водитель за рулем Subaru Forester совершил столкновение с мотоциклом Suzuki, а затем протаранил автомобиль ВАЗ-2115. Виновник аварии попытался скрыться, но вскоре устроил еще одно ДТП. Очевидцам инцидента удалось задержать нарушителя.
В первом ДТП повреждения также получили стоявшие рядом два Largus, Granta и Nissan.
Нарушителем оказался 37-летний житель Ижевска. Его передали прибывшим на место ДТП сотрудникам ДПС. У мужчины имелись признаки опьянения. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
В результате ДТП ушибы и переломы получили водитель мотоцикла и несовершеннолетний пассажир автомобиля ВАЗ-2115.
Авторский пост
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Рискнул - повезло, что не убил никого, грубо нарушая ПДД.
При таком то букете нарушений сделают принудительное прохождение
Есть бмв и есть БМВ ) неадекваты в основном за рулем ушатанных совершеннолетних авто (мне по краней мере встречались).
Вообще заметил что чем дешевле тачка тем больше у человека гонора и спешки, хз почему.