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Пьяный водитель из Ижевска устроил несколько ДТП и пытался скрыться, но очевидцы его скрутили

Пьяный водитель из Ижевска устроил несколько ДТП и пытался скрыться, но очевидцы его скрутили (5 фото + 1 видео)

Автор:
24 августа 2020 11:56
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   пьяный за рулем   скрылся с места дтп   
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В Ижевске пьяный водитель за рулем Subaru Forester совершил столкновение с мотоциклом Suzuki, а затем протаранил автомобиль ВАЗ-2115. Виновник аварии попытался скрыться, но вскоре устроил еще одно ДТП. Очевидцам инцидента удалось задержать нарушителя.

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   пьяный за рулем   скрылся с места дтп   
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32  комментария
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4k
Енот Потаскун 2 часа назад
Я смотрю, у пирадаса на роже кровоподтёки, я надеюсь это после задержания. Вот только мало, крайне мало кровоподтёков.
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4k
Станислав 14 минут назад
Надо было посильнее натромбовать ушлепка и нассать еще сверху.
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2k
Дмитрий Тимофеев 20 минут назад
Придурок "Cornho" уже отметился в этом посте?
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11k
Dmitry Obuhov Полчаса назад
Уверен, что про это ДТП все уже максимум через неделю забудут! Это же Вам не пьяный Ефремов!
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6k
sumrаknn 41 минуту назад
Скажем спасибо регу за видео и то что преследовал нарушителя - не побоялся что его найдет ГИБДД, ведь он наснимал накатал и на лишение и на кучу штрафов.
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12k
Дмитрий sumrаknn Полчаса назад
Ну, на стороне рега ст. 2.7 КОАП стоит в полный рост.

"Не является административным правонарушением причинение лицом вреда охраняемым законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или других лиц, а также охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и если причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный вред".
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772
nightdozorer Дмитрий 4 минуты назад
По моему Вы не правильно трактуете эту статью. Нарушение ПДД регистратором, скорее увеличивало наносимый вред этим отморозком. Кто знает, не погнался бы - не случилось бы последней аварии.

Рискнул - повезло, что не убил никого, грубо нарушая ПДД.
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28k
Haratemich 49 минут назад
МРАЗЬ !
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21k
MrGod 53 минуты назад
Всё происходит от того, что люди верят в беспомощность власти и слабое наказании, пора уже вводить смертную казнь за такое умышленное преступление.
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1k
ЛунныйКотэ Час назад
ну че считай ипотеку взял)
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736
Алексей Александрович Час назад
надуюсь никто инвалидом не останется, кроме этой мрази пьяной
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172
Дмитрий Копыльцов Час назад
Это все тетка на матизе виновата, она ему сказала где училась...да?
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568
Владимир Панин Час назад
Надеюсь, его еще и положили так, что в том месте, где он лежит лицом, покакала собака
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976
Роман Гамзалиев Час назад
Этому мудаку повезло , что отец пострадавшего ребенка не был рядом когда его поймали .
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587
pitsilver Час назад
" Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. "
При таком то букете нарушений сделают принудительное прохождение
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4k
IceBazooka pitsilver Полчаса назад
По новым правилам, если отказался проходить - бухой автоматом.
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2k
Cowabunga 2 часа назад
Субарасты такие субарасты) Это почти как бмв головного мозга)
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2k
Усач Cowabunga Час назад
Там только горшки в разные стороны.
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14k
sanchesS80 2 часа назад
Главное чтобы к задержавшим теперь не попытались применить статью "незаконное лишение свободы" или что-нибудь похожее. Они сделали полезное для общество дело.
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2k
Усач sanchesS80 Час назад
Та поди знай кто там его из толпы скатчем крутил и головой об асфальт бил.
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2k
leto2016 sanchesS80 Час назад
"Гражданское задержание" вот и все дела. недавно, тут на фишках, в комментах обсуждали.
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6k
Tamdima sanchesS80 45 минут назад
Очевидцы говорят, что он сам связался скотчем и бился лицом об асфальт. А потом надел рюкзак, чтобы не потерять.
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14k
sanchesS80 2 часа назад
Главное чтобы к задержавшим теперь не попытались применить статью "незаконное лишение свободы" или что-нибудь похожее. Они сделали полезное для общество дело.
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2k
Max Lu 2 часа назад
надеюсь сядет и чтоб влетел на деньги дополнительно
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7k
Cornho 2 часа назад
Японовод. Типичный представитель. Нормальные люди среди них встречаются крайне редко. А шаблоны и стереотипы почему-то сплошь про БМВ. Парадокс!
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6k
Акакий Cornho Час назад
мой личный опыт конкретно заставил не любить Land/Range Rover, шкоду и мужиков за рулем бабских машин.
Есть бмв и есть БМВ ) неадекваты в основном за рулем ушатанных совершеннолетних авто (мне по краней мере встречались).
Вообще заметил что чем дешевле тачка тем больше у человека гонора и спешки, хз почему.
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−115
............ 2 часа назад
вот петух!
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840
Pavel 2 часа назад
Надо было отп**здить и сказать что он сам ударился об руль и так 50 раз подряд
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8k
Алексей 3 часа назад
Вот урод,ему еще дико повезло,субару боятся ударов в морду ,рвет грм и машина колом встает
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2k
leto2016 Алексей Час назад
вот жаль что сразу не встал , а дальше поехал. надеюсь с 3,14здюлям.и ему тоже "повезло"
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8k
Алексей leto2016 Час назад
Судя по позе на траве он получил наслаждение
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