Пьяный водитель из Ижевска устроил несколько ДТП и пытался скрыться, но очевидцы его скрутили

В Ижевске пьяный водитель за рулем Subaru Forester совершил столкновение с мотоциклом Suzuki, а затем протаранил автомобиль ВАЗ-2115. Виновник аварии попытался скрыться, но вскоре устроил еще одно ДТП. Очевидцам инцидента удалось задержать нарушителя.

В первом ДТП повреждения также получили стоявшие рядом два Largus, Granta и Nissan. Нарушителем оказался 37-летний житель Ижевска. Его передали прибывшим на место ДТП сотрудникам ДПС. У мужчины имелись признаки опьянения. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования.