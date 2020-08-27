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В Новом Уренгое парень на мощном электросамокате серьезно пострадал в результате ДТП

В Новом Уренгое парень на мощном электросамокате серьезно пострадал в результате ДТП (2 фото + 1 видео)

Автор:
27 августа 2020 14:58
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   самокат   хруст   электросамокат   
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26 августа, на улице Сибирской в Новом Уренгое водитель кроссовера Honda CR-V, совершая левый поворот, не уступил дорогу встречному электросамокату. Пострадавший парень получил переломы, с места происшествия его забрала скорая помощь.

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   самокат   хруст   электросамокат   
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21  комментарий
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16k
BillyBonzz Час назад
Пля, на самом деле уже страшно ходить по тротуарам, особенно вечером. Эти электросамокатеры бесшумно летают, выскакивая из за твоей спины сзади. Меня раз так чуть не сбили, иду себе спокойно по тротуару, чуть влево шагнул, как сзади летел на этом самокате, думал мимо пролететь и не ожидал, что я изменю направление, я буквально чуть ошатнулся в строну, не все же по струнке прямо ходят, так этот самокатер заорал сзади как дурной я назад в сторону, он пролетает мимо километров 40 в час по тротуару. Пля, теперь хожу оглядываюсь, прежде чем изменить направление.
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2k
aed 10 минут назад
Люди без чувства самосохранения.

Можно купить себе такую хрень, даже есть куда на нем ездить и халявное эл-во заряжать, но реально ссыкатно что какой-нибудь чудак не подозревая снесет нахер и семья без папы останется.
Ну во нах.
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5k
Вася Полчаса назад
их и так не видно, а этот придурок ещё и без света
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253
ЯуЦуЧу Полчаса назад
ВОДЯТЛЫ ТУПЫЕ ВСЕГДА ТАК, ПО СТОРОНАМ НЕ СМОТРЯТ, ПАЦАНА-ТА НА ДОРОГЕ ПУСТОЙ НЕ ВИДНО)))) А ПОТОМ РУЧКАМИ РАЗВОДЯТ В СУДЯ КОГДА МИЛЛИОНЫ И ОТДАЮТ ПРОДАВАЯ КВАРТИРЫ))
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1k
Nikolay ЯуЦуЧу Полчаса назад
А ДХО у пацана светились?
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1k
Serge Novikoff 43 минуты назад
О, ещё один, возомнивший себя транспортным средством без регистрации, водительского удостоверения и средств защиты, умеющий быстро ездить, но не тормозить, выперся на автомобильную дорогу.
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7k
Cornho Час назад
Промолчу. А то я тут уже всем надоел. Но факт остаётся фактом.
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2k
Sanar Cornho 45 минут назад
На ошибки можешь не указывать, долбаный планшет в машине еду)
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7k
Cornho Sanar 44 минуты назад
*бесшумные
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7k
Cornho Sanar 43 минуты назад
Надеюсь, не за рулём??
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2k
Sanar Cornho 43 минуты назад
Конечно же нет
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35k
Вепс Sanar 36 минут назад
А перед этим пусть идут права получают на категорию М! Категорически согласен, а то носятся по дорогам даже не зная правил.
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572k
XoCTeJI Час назад
Выражение мощный электросамокат-на голову не налазит)
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55k
Viktor XoCTeJI 43 минуты назад
А так?

А так?
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572k
XoCTeJI Viktor 39 минут назад
О,это дело!Кандидат залететь под фуру,от порыва ветра!
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35k
Вепс Viktor 37 минут назад
Я такого на трассе Кола видал, шпарил по трассе со скорость не меньше 80.
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35k
Вепс XoCTeJI Полчаса назад
Да любая выбоина на асфальте крупнее 2-х сантиметров и скорее всего потеря управления.
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6k
Doomer Viktor 2 минуты назад
И мощность 7 кВт. По нынешним правилам его легко к мотоциклам отнести.
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1k
Том Сойер Час назад
Плять!!! С какой скоростью ехал этот электорсамокат??? 50? 70? Охренеть просто.... Не, водила Хонды тоже тот ещё баран, но думается мне, что он просто совсем не понял, что за х.у.йня летит по встречке.
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35k
Вепс Том Сойер 41 минуту назад
Причем эта х"рня приравнена к пешеходам и должна была ехать по тротуару который там есть. Оба виноваты, один ехал не там где следовало, другой не научился пропускать встречку и пешеходов.
Причем эта х"рня приравнена к пешеходам и должна была ехать по тротуару который там есть. Оба виноваты, один ехал не там где следовало, другой не научился пропускать встречку и пешеходов.
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