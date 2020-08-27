В Новом Уренгое парень на мощном электросамокате серьезно пострадал в результате ДТП

26 августа, на улице Сибирской в Новом Уренгое водитель кроссовера Honda CR-V, совершая левый поворот, не уступил дорогу встречному электросамокату. Пострадавший парень получил переломы, с места происшествия его забрала скорая помощь.
Удар был такой силы, что автомобиль получил повреждения всей передней части
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Метки: авария авто авто авария видео дтп самокат хруст электросамокат
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Можно купить себе такую хрень, даже есть куда на нем ездить и халявное эл-во заряжать, но реально ссыкатно что какой-нибудь чудак не подозревая снесет нахер и семья без папы останется.
Ну во нах.