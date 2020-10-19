Люди Франции потеряли свободу слова

Как оказывается не так страшна матушка природа, как сами люди, которые живут в этом мире! И как, по мне выбор веры – индивидуален и каждый из нас вправе сам выбирать кому покланяться, Богу, Аллаху и тд. Но убывать, тем более обрезать голову это уже слишком. Напомню, кто не в курсе событий. 16 октября в пригороде Парижа был убит учитель истории и географии 18-летним Абдулаком Анзоровым чеченского происхождения, который проживал во Франции.

Убийство спровоцировала карикатура со стороны французского учителя на пророка Мухаммеда.

https://www.vesti.ru/article/2473331

Такое событие вызвало бурную реакцию у жителей Франции. Они требовали немедленной депортации всех чеченцев из своей страны. Ведь, большинство французов считает, что преподаватель погиб за то, что учил людей свободе выражения. И он никаким способом не хотел обидеть пророка Мухаммеда.

А вообще мое мнение, если кому-то, что-то не нравится можно обратится в полицию или в суд. Пускай они решают кто прав, а кто виновен и принимают меры наказания. Но никак не заниматься самонаказанием в виде убийства!!!!!

Непонятная для меня реакция правительства Чечни, а также российских бойцов - Зелима Имадаева и Альберта Дураева, которые поддержали убийцу. Они считают, что 18-летний парниша стал ГЕРОЕМ, НАСТОЯЩИМ МУЖЧИНОЙ!!! Он поступил справедливо к своей вере и своему пророку!

Как по мне кто, кто, а вот Имадаев лучше бы, молчал и не высовываться!!! Ведь его хамское поведение знает весь мир. Припоминаю как в прошлом году он спровоцировал спортсмена до боя Гриффина, ударив его по лицу. И что по итогу? Потерпел унизительное поражение 8:0.

Мой совет всем таким «выскочкам» - вместо то, чтобы покрывать убийцу займись своей репутацией!!! Если не хочешь, чтобы и тебя не выгнали со страны.

Но видимо чеченцев с детства учили быть БЫДЛОМ и ХАМЛОМ. И здесь ничего не изменить!!!!

Одно не пойму - где я упустила момент, когда Франция потеряла свободу слова и Чечня начала управлять нами???!!

Интересно правоохранительные органы будут как-то действовать или нет ???...