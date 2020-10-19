Люди Франции потеряли свободу слова

Как оказывается не так страшна матушка природа, как сами люди, которые живут в этом мире!
Как оказывается не так страшна матушка природа, как сами люди, которые живут в этом мире! И как, по мне выбор веры – индивидуален и каждый из нас вправе сам выбирать кому покланяться, Богу, Аллаху и тд. Но убывать, тем более обрезать голову это уже слишком. Напомню, кто не в курсе событий. 16 октября в пригороде Парижа был убит учитель истории и географии 18-летним Абдулаком Анзоровым чеченского происхождения, который проживал во Франции.
Убийство спровоцировала карикатура со стороны французского учителя на пророка Мухаммеда.
https://www.vesti.ru/article/2473331
Такое событие вызвало бурную реакцию у жителей Франции. Они требовали немедленной депортации всех чеченцев из своей страны. Ведь, большинство французов считает, что преподаватель погиб за то, что учил людей свободе выражения. И он никаким способом не хотел обидеть пророка Мухаммеда.
А вообще мое мнение, если кому-то, что-то не нравится можно обратится в полицию или в суд. Пускай они решают кто прав, а кто виновен и принимают меры наказания. Но никак не заниматься самонаказанием в виде убийства!!!!!
Непонятная для меня реакция правительства Чечни, а также российских бойцов - Зелима Имадаева и Альберта Дураева, которые поддержали убийцу. Они считают, что 18-летний парниша стал ГЕРОЕМ, НАСТОЯЩИМ МУЖЧИНОЙ!!! Он поступил справедливо к своей вере и своему пророку!
Как по мне кто, кто, а вот Имадаев лучше бы, молчал и не высовываться!!! Ведь его хамское поведение знает весь мир. Припоминаю как в прошлом году он спровоцировал спортсмена до боя Гриффина, ударив его по лицу. И что по итогу? Потерпел унизительное поражение 8:0.
Мой совет всем таким «выскочкам» - вместо то, чтобы покрывать убийцу займись своей репутацией!!! Если не хочешь, чтобы и тебя не выгнали со страны.
Но видимо чеченцев с детства учили быть БЫДЛОМ и ХАМЛОМ. И здесь ничего не изменить!!!!
Одно не пойму - где я упустила момент, когда Франция потеряла свободу слова и Чечня начала управлять нами???!!
Интересно правоохранительные органы будут как-то действовать или нет ???...
Убийство спровоцировала карикатура со стороны французского учителя на пророка Мухаммеда.
https://www.vesti.ru/article/2473331
Такое событие вызвало бурную реакцию у жителей Франции. Они требовали немедленной депортации всех чеченцев из своей страны. Ведь, большинство французов считает, что преподаватель погиб за то, что учил людей свободе выражения. И он никаким способом не хотел обидеть пророка Мухаммеда.
А вообще мое мнение, если кому-то, что-то не нравится можно обратится в полицию или в суд. Пускай они решают кто прав, а кто виновен и принимают меры наказания. Но никак не заниматься самонаказанием в виде убийства!!!!!
Непонятная для меня реакция правительства Чечни, а также российских бойцов - Зелима Имадаева и Альберта Дураева, которые поддержали убийцу. Они считают, что 18-летний парниша стал ГЕРОЕМ, НАСТОЯЩИМ МУЖЧИНОЙ!!! Он поступил справедливо к своей вере и своему пророку!
Как по мне кто, кто, а вот Имадаев лучше бы, молчал и не высовываться!!! Ведь его хамское поведение знает весь мир. Припоминаю как в прошлом году он спровоцировал спортсмена до боя Гриффина, ударив его по лицу. И что по итогу? Потерпел унизительное поражение 8:0.
Мой совет всем таким «выскочкам» - вместо то, чтобы покрывать убийцу займись своей репутацией!!! Если не хочешь, чтобы и тебя не выгнали со страны.
Но видимо чеченцев с детства учили быть БЫДЛОМ и ХАМЛОМ. И здесь ничего не изменить!!!!
Одно не пойму - где я упустила момент, когда Франция потеряла свободу слова и Чечня начала управлять нами???!!
Интересно правоохранительные органы будут как-то действовать или нет ???...
Авторский пост
Ссылки по теме:
- В Новосибирской области полицейский из ревности убил свою девушку-трансгендера
- 18-летний парень, расстрелявший людей на автобусной остановке, покончил с собой
- "Это смерть бизнеса": в Париже протестующие "похоронили" бары и рестораны
- Франция депортирует мусульман, избивших дочь за свидания с христианином
- Депутат Госдумы внес предложение об ужесточении правил владения огнестрельным оружием
23
Понравилось23
Новости партнёров
Загрузка...
Учитель показывал оскорбительные для части людей рисунки. Почему не оскорбительные рисунки про евреев? Про геев? Про негров? Про толерантность? Нельзя да? С работы уволят, все СМИ гнобить будут. И прочие радости жизни. Страшно же. А тут не ожидал он такой реакции. Сам небось преподавал мультикультурализм и призывал мигрантов приехать. Они и приехали, и голову ему отрезали. Карма, чё.
Впрочем с либердой говорить как с бараном, толку нет, только бодаться будет.
2. Если не в состоянии держать в голове содержание двух предложений то сделаю для тебя конспект "для некоторых оно оскорбительно".
==============
САМОНАКАЗАНИЕ в виде убийства называется самоубийством.
Не путай с самосудом.
Ощущение, что писала девАчка-припевочка в розовых сандаликах, мечтающая стать крутым блоХером...