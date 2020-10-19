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Люди Франции потеряли свободу слова

Люди Франции потеряли свободу слова (2 фото)

Автор:
19 октября 2020 17:02
Метки: беженцы   борцы   драчуны   революция   убийство   учителя   франция   чечня   
996
2
Как оказывается не так страшна матушка природа, как сами люди, которые живут в этом мире!

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Метки: беженцы   борцы   драчуны   революция   убийство   учителя   франция   чечня   
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28k
Alex День назад
обезьяны...
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11k
Morr_A 10 часов назад
Учитель решил продемонстрировать "свободу слова". А чего он на холокост карикатуру не нарисовал? А на геев почему не нарисовал карикатуру? А как на счёт карикатуры про чёрный расизм? Чё? Нельзя? Какая же это к херам свобода слова? Свобода на лжи это не свобода, по этому ему так вот и досталось. Была бы реальная свобода, такой бы ситуации не произошло. Это идеальный случай демонстрации поговорки, - "За что боролись, на то и напоролись".
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2k
KL11 Morr_A 9 часов назад
Учитель показывает детям глобус (который он сам не изготовил) и рассказывает про Земной шар. Приходит адепт теории плоской земли и отрезает учителю голову. Ясен пень учитель виноват.
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11k
Morr_A KL11 9 часов назад
Не нужно хрень нести. Вот если бы учитель рассказывал о плоской Земле, то в сравнении была бы хоть капля истины, а так типичное передёргивание.
Учитель показывал оскорбительные для части людей рисунки. Почему не оскорбительные рисунки про евреев? Про геев? Про негров? Про толерантность? Нельзя да? С работы уволят, все СМИ гнобить будут. И прочие радости жизни. Страшно же. А тут не ожидал он такой реакции. Сам небось преподавал мультикультурализм и призывал мигрантов приехать. Они и приехали, и голову ему отрезали. Карма, чё.
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2k
KL11 Morr_A 9 часов назад
Сам же написал слово "негр". Может ты не в курсе, что для некоторых оно оскорбительно? Если тебе негр отрежет чего-нибудь ты же не расстроишься, верно? Карма она блин такая...
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11k
Morr_A KL11 9 часов назад
Негр это не оскорбление, это название расы, тем более в России это никак не оскорбление, когда величайший русский писатель был отчасти негроидной расы.
Впрочем с либердой говорить как с бараном, толку нет, только бодаться будет.
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2k
KL11 Morr_A 9 часов назад
1. Доводов нет и переход на личности это подчеркивает.
2. Если не в состоянии держать в голове содержание двух предложений то сделаю для тебя конспект "для некоторых оно оскорбительно".
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8k
Мафусаил 11 часов назад
Если ваш бог требует убивать ради веры, вам стоит задуматься!
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679
Мистер Фикс 22 часа назад
Не буди лихо, пока оно тихо
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4k
Мухамедов Александр Ашурович 23 часа назад
ни в коем случае не оправдываю убийцу, но учитель для того что бы объяснять про "свободу" слова надо было использовать другой образ....так что сам нарвался, думаю теперь не скоро появится другой такой желающий.
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284
Илья Майор РУС Мухамедов Александр Ашурович 12 часов назад
Вопрос Веры - это очень сложный вопрос. К нему надо подходить аккуратно. Для того что бы на такие вещи вести беседы, для начала надо изучить тему, изучить аудиторию. Я был командиром взвода, потом батареи, так что пришлось пообщаться с представителями разных вер и народов. Для понимания своего личного состава изучил и библию, и коран, и много чего еще. Кавказцы ребята вспыльчивые, что иногда с ними играет злую шутку, поскольку мешает трезво оценить ситуацию. Может там и не было ничего предрассудительного, но что случилось, то случилось. Виноват ли учитель? - да, потому что это произошло. Виноват ли чеченец - ну тут без вариантов. Но резать головы - это чересчур. Дикость в современном мире. Средневековье. Цивилизованнее надо быть.
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2k
KL11 Мухамедов Александр Ашурович 9 часов назад
так значит французам надо всего-то отрезать головы всем чеченцам проживающим во Франции и другие такие желающие "не скоро появятся"? Я правильно понял вас Мухамедов Махмуд Магомедович?
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4k
Мухамедов Александр Ашурович KL11 7 часов назад
Ты реально идиот
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2k
KL11 Мухамедов Александр Ашурович Час назад
ты не реальный идиот.
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6k
Агент Безопасной Национальности День назад
"Но никак не заниматься самонаказанием в виде убийства!!!!!"
==============
САМОНАКАЗАНИЕ в виде убийства называется самоубийством.
Не путай с самосудом.
Ощущение, что писала девАчка-припевочка в розовых сандаликах, мечтающая стать крутым блоХером...
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32k
Гёз Уленшпигель День назад
Знаю только одно. После Путина нам (или тем кто после нас) ПРИДЁТСЯ ПО НОВОЙ РАЗГРЕБАТЬ всю эту Северо-Кавказкую клоаку!
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2k
Frank Borman Гёз Уленшпигель 24 часа назад
Если бы Россия в 91 году отпустила Сев.Казказ, как она отпустила Украину и Белоруссию, не было бы потом столько проблем. Не было бы 2 чеченских войн, не было бы кучи искалеченных и убитых русских пацанов, не было бы потерянных миллиардов, ухлопанных на эти войны. Сев.Кавказ - это гангрена на теле России, которая и дальже будет нарывать и создавать проблемы.
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682
Danil Tolstov Frank Borman 21 час назад
Ты видно не в курсах что отпустили чехов. Только они вернулись. И насчет хохлов с бульбашами ты чет привираешь. Борька алканафт с кравчуком и педиком бульбашом в беловежской пуше и попилили Союз на княжества. правда бульбашу не повезо, не успел хапануть, лука его подвинул.
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181
ДМИТРИЙ Ф Frank Borman 16 часов назад
Вообще-то, чеченцы не хотели отделяться. За них решили головорезы, в принципе, как и на Украине
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13k
Габит Калыков Frank Borman 15 часов назад
Если Россия отпустила бы Кавказ, американские базы были бы еще ближе.
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3k
ZmeyUA День назад
Японцы правы. Они муслимов просто к себе не пускают.... Даже туристами
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13k
Габит Калыков ZmeyUA 15 часов назад
Да ну! Совсем-совсем?! Как же казахи попадают туда?!
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2k
Азиз Ниязов ZmeyUA 14 часов назад
Откуда инфа?
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Mike Snow ZmeyUA 11 часов назад
не, туристов может и пускают, но мечетей там нет.
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magic32 День назад
как говорится - "не все мусульмане террористы, но все террористы мусульмане"
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1k
Денис День назад
Интересно, насколько бы проще жилось людям во всём мире, если б не было никаких религий? В прочем, никого не принуждаю отказываться от того, во что он верит, это его право и дело, но если человек всерьёз считает, что религия достойна того, чтоб убивать за неё, то такому человеку следовало б начать с себя...
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1k
Валерий Викторович День назад
"Одно не пойму - где я упустила момент..." (цитата). Автор - Andrey Kite (цитата). Ты для начала САМО гендерно определись.
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8k
K7OO День назад
По мне, так срать на обоих. Один упоротый нарвался на еще более упоротого. В итоге произошла взаимная аннигиляция. Баланс в Природе не нарушен.
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