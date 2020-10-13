18-летний парень, расстрелявший людей на автобусной остановке, покончил с собой

Даниил Монахов в поселке Большеорловское в Борском районе под Нижним Новгородом приехал к своей бабушке и поссорился с ней. Молодой человек расстрелял бабушку, соседа и людей на автобусной остановке.
12 октября Даниила Монахова бабушка провожала на автобусную остановку. Внезапно внучок решил вернуться домой, чтобы сходить в туалет. Прождав Даниила 10 минут, бабушка вернулась домой и там произошёл конфликт. Монахов выстрелил в живот своей бабушке из ружья, которое стояло в коридоре.
Затем молодой человек вышел на улицу с двумя ружьями и убил незнакомого прохожего. После этого он отправился на автобусную остановку и там уже начал вести огонь по случайным прохожим и всему, что попадало в поле зрения, в том числе и по автобусу. В результате обстрела пострадали четверо случайных прохожих, бабушка и сосед. После расстрела Даниил уехал в лес на втомобиле, прихватив с собой ружья.
Утром 13 октября в Даниил был найден мёртвым в лесу. По предварительным данным он выстрелил себе из ружья в голову.
Стало известно, что одно ружьё принадлежит отцу мальчика, второе отец купил сыну для охоты. На оружие у Даниила была официальная лицензия.
— Данила тихий был, спокойный. Сюда часто приезжал в детстве с отцом. В армии не служил — порок сердца. Месяц назад купил ружье, ходил с отцом на охоту. Последние несколько лет не приезжал, а после покупки ружья уже был два или три раза, — говорит местный житель.
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Как выяснилось, Даниил Монахов в 9 классе планировал теракт в школе, но ФСБ вовремя среагировало и поставило парня на учёт. Монахов проявлял нездоровый интерес к оружию - у него была мечта получить в собственность ружье, когда исполнится 18, и, как видите, она исполнилась. Кто дал разрешение на оружие парню, стоявшему на учёте - не известно.
Под городом Бор разыскивают парня с ружьем, расстрелявшего людей на автобусной остановке
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Сколько вопросов без ответа. Если его застрелили при задержании, почему не заявить об этом открыто? Кто-то решил скрыть свою халатность или коррупцию?
Хорошо что сдох,плохо что с собой прихватил посторонних.
Принёс справки, что не псих, нарик и не алкаш - получи ружбайку.
Вот это новость! Хоспади, да за деньги в Рашке любой вопрос можно решить.
Это как?
Второй вопрос: как он из ружья застрелился?
когда в Мюнхене возле Макдоналсдса один дебил начал всех убивать с пистолета.
полицай решил, шо он самозастрелился...
даже покуй, шо куча народу видело.
загнали в уголок между заборами и расшмаляли ка бешеню собаку.
официально - ОН САМОУБИЛСЯ. ниипёт.
и правильно сделали.
и полчил разрешение (папа - мент)?
и бабушку...
и прохожего...
и пассажиров...
одно похвально - сабя шлёпнул!