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18-летний парень, расстрелявший людей на автобусной остановке, покончил с собой

18-летний парень, расстрелявший людей на автобусной остановке, покончил с собой (4 фото + 2 видео)

Автор:
13 октября 2020 11:28
Сообщество : Истории
Метки: 360подмосковье   Данил Монахов   Нижегородская обл.   интересное   подросток   стрелок   убийство   фото   
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Даниил Монахов в поселке Большеорловское в Борском районе под Нижним Новгородом приехал к своей бабушке и поссорился с ней. Молодой человек расстрелял бабушку, соседа и людей на автобусной остановке.

Источник:

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Метки: 360подмосковье   Данил Монахов   Нижегородская обл.   интересное   подросток   стрелок   убийство   фото   
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27  комментариев
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2k
Алекс Полчаса назад
На учете в ФСБ, имея лицензию на оружие...
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9k
кира 10 минут назад
Проблематично застрелиться из такого ружья. Как он дотянулся? Мне кажется или длина ствола больше длины его рук? И лес на лес не похож. Если парень с 9 класса стоял на учете за подготовку теракта, кто за ним надзирал? Почему он получил разрешение на оружие?
Сколько вопросов без ответа. Если его застрелили при задержании, почему не заявить об этом открыто? Кто-то решил скрыть свою халатность или коррупцию?
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55k
Опиум для народа кира 7 минут назад
Или папа помог.Сначала откосить от армии,потом лицензию купить.
Хорошо что сдох,плохо что с собой прихватил посторонних.
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78k
Taras Kozalupko кира 3 минуты назад
Он на учёте стоял в ФСБ, по теракту, а лицензиями на оружие ведает нынче Росгвардия.
Принёс справки, что не псих, нарик и не алкаш - получи ружбайку.
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9k
кира Taras Kozalupko Минуту назад
Неужели у них нет единой базы? Я в этом не разбираюсь, но разве перед выдачей лицензии не проверяют наличие приводов?
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906
akurys 23 минуты назад
"Застрелился в лесу...." Хотя труп лежит возле забора. Не видел в лесу забора ни разу! Хотя кто его знает, теперь может заборы и в лесах стоят. Мутно все как-то...
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−85
Алещенко Олександр Полчаса назад
А в лесу есть такой забор?И как он смог дотянуться до спускового крючка на таком оружии рукой чтоб застрелится?Много вопросов.
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948
Murych Полчаса назад
Кто дал разрешение на оружие парню, стоявшему на учёте - не известно.

Вот это новость! Хоспади, да за деньги в Рашке любой вопрос можно решить.
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4k
кот базилий Murych 22 минуты назад
Это "неизвестно" завязано с ментами, потому и неизвестно. Виновных не будет. Коррупция.
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9k
Артем кот базилий 14 минут назад
Это в Дуркаине все за бабки решается. Угомонись скаколик!
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11k
Yasen_Perec Полчаса назад
Я так думаю, если бы местные, поймали его раньше ментов, он бы так легко и жизни не ушёл.
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163
чокнутый 42 минуты назад
это все компьютерные игры виноваты!
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2k
Стоша 42 минуты назад
делайте физические упражнения, не принимайте никакие наркотики включая табак и спирт (не имея культуры употребления), читайте книги, если есть какая-то потребность в ганпорно - играйте в Тарков
Ссылка www.youtube.com
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11k
Роберт Шекли 43 минуты назад
"Кто дал разрешение на оружие парню, стоявшему на учёте - не известно."

Это как?
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55k
Опиум для народа Роберт Шекли 4 минуты назад
Это новая отмазка.Неизвестно-и всё тут! Это вам не "сотрудник уволен месяц назад"...
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7k
alex9845 49 минут назад
У парнишки была явная шиза, но никто этому не придал значения. Шизика мечтающего о своём ружье и растрелять одноклассников поставили на учёт, но нисколько не побеспокоились что имеет доступ к оружию.
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2k
Вновь открывшийся файл 51 минуту назад
Папа два раза "молодец": сначала родил больного урода, потом ему ещё ружьё купил. Он, что думал: "Да, хуле, ружьё не терракт, много не убъешь...".
Второй вопрос: как он из ружья застрелился?
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24k
Мрачный мачо Вновь открывшийся файл 44 минуты назад
18-летний парень, расстрелявший людей на автобусной остановке, покончил с собой
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413
zeros68 Мрачный мачо 40 минут назад
А ботинки он в судорогах одевал??
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2k
Вновь открывшийся файл Мрачный мачо Полчаса назад
А у нас менты не такие заботлевые - носочек и ботинок обратно не оденут.
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2k
Manul zeros68 21 минуту назад
Ветку вставил и нажал
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44k
Albert GER Вновь открывшийся файл 12 секунд назад
вполне возможно, шо когда его брали, полицай решил шо ему надо "застрелился".
когда в Мюнхене возле Макдоналсдса один дебил начал всех убивать с пистолета.
полицай решил, шо он самозастрелился...
даже покуй, шо куча народу видело.
загнали в уголок между заборами и расшмаляли ка бешеню собаку.
официально - ОН САМОУБИЛСЯ. ниипёт.
и правильно сделали.
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1k
fraxinus 53 минуты назад
"ФСБ вовремя среагировало" - Человеку жизнь точно испортят, но ствол не отберут.
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188
udok7856 53 минуты назад
Столько невинных людей погибло благодаря его тупости, жаль что живым не поймали, паскуда.
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7k
Kucher 57 минут назад
Тварёнышу туда и дорога. Людей вот жаль.
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−23
zdk 57 минут назад
редкостный маразм по всем фронтам...
и полчил разрешение (папа - мент)?
и бабушку...
и прохожего...
и пассажиров...

одно похвально - сабя шлёпнул!
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383
piharev1 58 минут назад
и это хорошо
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