18-летний парень, расстрелявший людей на автобусной остановке, покончил с собой

Утром 13 октября в Даниил был найден мёртвым в лесу. По предварительным данным он выстрелил себе из ружья в голову.

Стало известно, что одно ружьё принадлежит отцу мальчика, второе отец купил сыну для охоты. На оружие у Даниила была официальная лицензия.

— Данила тихий был, спокойный. Сюда часто приезжал в детстве с отцом. В армии не служил — порок сердца. Месяц назад купил ружье, ходил с отцом на охоту. Последние несколько лет не приезжал, а после покупки ружья уже был два или три раза, — говорит местный житель.