В США решили возобновить смертную казнь для женщин на федеральном уровне

Почти 70 лет в США не приводилась в исполнение смертная казнь для женщин на федеральном уровне. Не то чтобы поводов не было, просто так исторически сложилось. И вот спустя 67 лет высшая мера наказания будет применена к Лизе Монтгомери.
История этой женщины началась 16 лет назад. В 2004 году у Лизы было уже 4 детей и развалившийся брак. Муж планировал отсудить у неё двоих детей. И она не придумала ничего лучше, чем сообщить о своей пятой беременности. Но вот незадача, после последних родов Лизе перевязали маточные трубы, так что реально забеременеть было невозможно. Хитроумная баба решила обмануть всех и сообщила, что в декабре рожает. А так как для успешных родов нужен ребёнок, она решила его попросту выкрасть, но не из роддома, а прямо из живота матери.
13 декабря 2004 года она задушила 23-летнюю Бобби Джо Стиннет (Bobbie Jo Stinnett), которая находилась на девятом месяце беременности. Вскрыв живот, Лиза перерезала пуповину и забрала «новорождённую» девочку. Полиции удалось вычислить её меньше чем за сутки. Правда, за это время Лиза сообщила о своих удачных родах всем знакомым и даже дала девочке имя Абигэйл. Ребёнок выжил и был передан семье покойной матери, а Лизу заключили под стражу.
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Только в 2007 году было вынесено окончательное решение суда - Лиза Монтгомери была признана виновной в особо жестоком убийстве беременной женщины и приговорена к смертной казни. Приговор будет приведён в исполнение 8 декабря этого года в штате Индиана в тюрьме Терре-Хот путём введения смертельной инъекции.
Последней женщиной, казнённой правительством США, была Бонни Хеди, она умерла в газовой камере в штате Миссури в 1953 году. Бонни была казнена вместе со своим любовником, их осудили за похищение и убийство 6-летнего мальчика в Канзас-Сити. Впрочем, в 1953 году была ещё одна смертная казнь и тоже женщине. Этель Розенберг была приговорена к казни из-за шпионажа в пользу СССР.
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Давно пора и у нас возобновить.
Есть кого и есть за что.
Чего только она лишних 12 лет воздух портила за деньги налогоплательщиков, после суда в 2008, не понятно.
Где борьба за равенство и права женщин?