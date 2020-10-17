FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 463 поста • 193 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США 
В США решили возобновить смертную казнь для женщин на федеральном уровне

В США решили возобновить смертную казнь для женщин на федеральном уровне (4 фото)

Автор:
17 октября 2020 09:25
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Смертная казнь   беременность   женщина   ребенок   сша   убийство   
1256
4
Почти 70 лет в США не приводилась в исполнение смертная казнь для женщин на федеральном уровне. Не то чтобы поводов не было, просто так исторически сложилось. И вот спустя 67 лет высшая мера наказания будет применена к Лизе Монтгомери.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: Смертная казнь   беременность   женщина   ребенок   сша   убийство   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
22
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
22  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
71k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
И поделом.
Давно пора и у нас возобновить.
Есть кого и есть за что.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
19k
Валерий 5 минут назад
Хотели равноправия...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
TirAn 40 минут назад
равноправие
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−43
medved12 41 минуту назад
жесткая яжемать...если ее не убрать- она еще кого-нибудь убьет....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Azesh 47 минут назад
вот чем мне нравятся американцы, им надо и все: народ так решил. Похер на евросоюз и ни одна сука не пикнет с протестами
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Zhora Azesh Полчаса назад
У них там негры прыгают и визжат за BLM. Так и тут было бы, но тётка оказалось белой. Поэтому всем пох.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
653
newegg 49 минут назад
Приговорили и ладно, за дело.
Чего только она лишних 12 лет воздух портила за деньги налогоплательщиков, после суда в 2008, не понятно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Нескучный сад 56 минут назад
Таким особям необходимо оставить только одно право: выбор между электрическим стулом или инъекцией.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Александр 57 минут назад
А где всё это время были феминистки, почему они допускали такую несправедливость, что женщин так долго не казнили?
Где борьба за равенство и права женщин?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Александр Шиманович Александр 42 минуты назад
Судя по всему "равноправие" восторжествовало
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Александр Александр Шиманович Полчаса назад
Пусть введут квоты на казни, среди казнённых должно быть должно быть не меньше 50% женщин, а так же ввести квоты для ЛГБТ представителей и прочих меньшинств.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Александр Шиманович Александр 9 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
140k
☭Cheкаво☭ 58 минут назад
Тихоновскую бы уже посадили на эл.стул, за призывы к свержению гос.строя....ваши любимые пиндосы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Azesh ☭Cheкаво☭ 47 минут назад
у них нет такой статьи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
291
Вадим Час назад
Введите в России, для чиновников-предателей, которые разворовывают все, обещают строить заводы, а деньги пропадают, обещают мусорную реформу, а мусор так и вывозят в поля! и подобных ещё невероятное количество..Начните с них!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
140k
☭Cheкаво☭ Вадим 58 минут назад
Это вам в 404 сказали по тв что заводы не строятся?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−10
Князь Курбский Час назад
Пора браться за оружие и начинать партизанскую войну против власти вора и жулика Путина. Это - работает И с Китаем об эгиде договариваться Хозяев убивать надо. Вместе с семьями. И их холуев. Включая и нацгвардию. Поступил в росгвардию? Это все равно что пошел к Дирлевангеру Убить вместе с семьёй и детьми. Как партизаны карателей в ВОВ уничтожали. С детьми. Хозяев убивать надо. Вместе с семьями. И их холуев. Включая и нацгвардию. Поступил в росгвардию? Это все равно что пошел к Дирлевангеру Убить вместе с семьёй и детьми. Как партизаны карателей в ВОВ уничтожали. С детьми. Источник:Призываю хабаровчан подумать об отделении от России И убивать приехавших силовиков. Вообще пора начать убивать полицаев и гестаповцев. И их детей. Как это делали партизаны ВОВ. По всей РоссииКнязь Курбский Полчаса назад Именем героя Жлобицкого назовут улицу на которой раньше стояло здание ФСБ в Архангельске Убивайте гестаповцев! Я поддерживаю и одобряю акт самопожертвования Так держать! И жертв надо побольше, среди гестаповцев, разумеется Убивайте силовиков и их детей! Данные и я тоже выложил. Адреса школы фото номера машин данные родственников где они будут прятать своих выпердышей Пора кому-то начинать Источник:
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
123
Гепатит С Князь Курбский Час назад
Голову давно лечил?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Денис Трубочкин Час назад
Вскрыла живот беременной девушке и забрала ребенка себе... что делается в голове у таких людей!? Как они додумываются до такого 3,14здеца!?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален
−10
Князь Курбский Час назад
Р - равноправие
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Sanar Час назад
Тут бы вариант сожжения на костре был бы в самый раз.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
"Извините, а не подскажете?": что будет, если обратиться за помощью к случайному прохожему (1 фото+видео) "Извините, а не подскажете?": что будет, если обратиться за помощью к случайному прохожему (1... 5-летний мальчик спас от пожара всю семью 5-летний мальчик спас от пожара всю семью Жена полицейского, обвиненного в убийстве афроамериканца, подала на развод Жена полицейского, обвиненного в убийстве афроамериканца, подала на развод В Дзержинске женщина родила прямо на улице, не дождавшись врачей В Дзержинске женщина родила прямо на улице, не дождавшись врачей В США 5-летний ребенок угнал машину родителей и отправился к сестре в другой город В США 5-летний ребенок угнал машину родителей и отправился к сестре в другой город Родила в 11: несколько историй мам-подростков Родила в 11: несколько историй мам-подростков
Dixi_Mole

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

58545



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Угадай знаменитость по фотографии
2
21
Угадай знаменитость по фотографии
Как отец из Волгограда стал в одиночку воспитывать ребенка с синдромом Дауна
0
104
Как отец из Волгограда стал в одиночку воспитывать ребенка с синдромом Дауна
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Залитый цементом Chevrolet Corvette бросили гнить под открытым небом
0
2
Залитый цементом Chevrolet Corvette бросили гнить под открытым небом
Как в УССР «Волгу» переделали в троллейвоз
1
7
Как в УССР «Волгу» переделали в троллейвоз
Неожиданные факты из жизни небесных ласточек (11 фото)
Неожиданные факты из жизни небесных ласточек (11 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Аж олдскулы свело... Натюрморт из 90-х
1
17

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#прикол#россия#авария#еда#автомобили#очумелые ручки#актеры#позитив
#факты#животные#интересное#своими руками#дтп#коронавирус#в мире#полиция#забавно#СССР
#история#юмор#кино#сделай сам#природа#авто авария#девушки#пандемия#москва#сша

На что жалуетесь?

Вернуться