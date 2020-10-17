В США решили возобновить смертную казнь для женщин на федеральном уровне

13 декабря 2004 года она задушила 23-летнюю Бобби Джо Стиннет (Bobbie Jo Stinnett), которая находилась на девятом месяце беременности. Вскрыв живот, Лиза перерезала пуповину и забрала «новорождённую» девочку. Полиции удалось вычислить её меньше чем за сутки. Правда, за это время Лиза сообщила о своих удачных родах всем знакомым и даже дала девочке имя Абигэйл. Ребёнок выжил и был передан семье покойной матери, а Лизу заключили под стражу.