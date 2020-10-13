20-летний сотрудник ППС жестоко убил 24-летнюю Викторию (Николая) Басаковскую.
Началось всё с того, что Денис К. сам же обратился 5 октября в органы с заявлением о пропажи девушки. А так как Виктория не успела сменить документы, то искали её как Николая Басаковского.
Но Дениса через несколько дней разоблачили сослуживцы, и молодой человек признался в убийстве и показал место, где закопал тело. Викторию нашли со следами удушения. Теперь следователи подозревают, что действовал он не один, а, возможно, с коллегой. Но это ещё предстоит доказать.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Аргентине главным свидетелем в деле об убийстве выступил попугай
- Крутое правосудие: в США полицейский пристрелил хозяйку дома из-за широко открытой двери
- Тиндер, опасный для жизни: девушку убили на свидании
- Пожары, погромы, анархия: после убийства полицейским чернокожего в американском городе вспыхнул бунт
- Росгвардеец рассказал, что расстреляли похитителя обоев из-за ножа и газового баллончика
6
Понравилось6
Новости партнёров
Там ещё и третья п.и.д.ораснина затесалась?
Гаишник он и п....
нет, это не тот случай "как скучно я живу", нет, определенно