Но Дениса через несколько дней разоблачили сослуживцы, и молодой человек признался в убийстве и показал место, где закопал тело. Викторию нашли со следами удушения. Теперь следователи подозревают, что действовал он не один, а, возможно, с коллегой. Но это ещё предстоит доказать.