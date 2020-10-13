Полицейский задержан по подозрению в убийстве трансгендера в НовосибирскеВ Новосибирске пропала 24-летняя Виктория Басаковская. Копии полицейских ориентировок были опубликованы в местных сообществах во «ВКонтакте». В ней девушка-трансгендер была названа Николаем...