FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жить в России 3546 постов • 649 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Депутат Госдумы внес предложение об ужесточении правил владения огнестрельным оружием

Депутат Госдумы внес предложение об ужесточении правил владения огнестрельным оружием (2 фото)

Автор:
14 октября 2020 14:54
Сообщество : Жить в России
Метки: Даниил Монахов   владение   возраст   госдума   драма   законопроект   оружие   убийство   
1067
2

Анатолий Выборный – член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции, внес предложение по ужесточению правил владения оружием в Российской Федерации.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Даниил Монахов   владение   возраст   госдума   драма   законопроект   оружие   убийство   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
51
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
51  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
128
4apai 3 часа назад
Ужесточение? А почему не соблюдение?
Закон не так плох, просто не всегда работает. Последний случай с парнем, что стрелял в свою бабку и людей на улице показал, что он не проходил мед комиссию! Это нормально?
Вообще депутаты очень странные, они чуть что стремятся ужесточить, но никак не контролировать существующие законы. Нужны ли они в таком случае вообще?
А то чуть что, этот не в курсе, другой ужесточит, третий обязательно разберется, но чуть позже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
863
Руслан Новак 3 минуты назад
Нужно закинуть законопроект запрещающий депутатам звиздеть. Всем сразу станет легче.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Добрый Алабай 7 минут назад
Этот депутатствующий мудак лучше бы выдвинул законопроект о продаже короткостволов гражданскому населению.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Fat Lynx 11 минут назад
и кстати, депутат вообще не разбирается в вопросе!
при постановке на учет в наркодиспансер лицензия аннулируется и оружие изымается на основании ст.26 закона об оружии...
короче, долбо-е-б он.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Fat Lynx 18 минут назад
тогда и в армию с 21 года, так-то хули там делать, если оружие до 21 года ни-ни?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Fat Lynx 20 минут назад
не, ну не долба-ё-б? что за тупи-з-дни: чуть что, сразу рапретить!
пусть сначала запретят депутатам хрень говорить, а потом посмотрим как пойдет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Константин Синицин Полчаса назад
у царя сломалось заднее колесо на карете. срочно убрать все колеса. Есть строжайшие правила по оружию. не надо придумывать колесо надо соблюдать. ВСЕГДА ЕСТЬ УРОДЫ КОТОРЫЕ БЕСПРЕДЕЛ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Карл 50 минут назад
Право управления автомобилем надо приравнивать к праву владением оружием! Тогда в разы больше жизней сохранится. Ведь дурачка Монахова любой мажор или тупая курица легко переплюнут прилетев в толпу пешеходов на переходе или автобусной остановке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Fat Lynx Карл 20 минут назад
а еще кухонные ножи надо запретить...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Yasen_Perec 55 минут назад
У бандитов оружие есть. И как то по фигу им на вашу 222 статью. А я, значит, не имею права себе короткоствол приобрести в угоду вам, сраным пацифистам. Меня кто спасёт? Менты?! Да они себя то защитить не могут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Барт Симпсон Час назад
переходим на арбалет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Yasen_Perec Барт Симпсон 59 минут назад
Болты к нему дорогие, да и сам он громоздкий, даже в складном варианте.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Альберт Барт Симпсон 6 минут назад
На арбалеты тоже куча ограничений имеется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−4
wr2x2 2 часа назад
кто бы что не говорил, но наличие оружия в руках людей увеличивает вероятность его применения не по делу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
zenon 2 часа назад
В армии ему доверят танк. Сядет возле пульта запуска ядерных ракет. Дадут пулемёт и прочие орудия убийства и это в 18 лет. А вот на гражданке он не дееспособный. Разве это не идиотизм?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
494
Eric Cartman zenon Час назад
Бери выше - сразу капитаном атомной подводной лодки сделают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Denis 2 часа назад
И чё?! Если человек больной вы просто отсрочите его преступление на три года. А нормальные люди из-за таких долбоящуров будут мучяться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Роман 2 часа назад
Любые ужесточения законов коснутся только законопослушных граждан.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Варяг 2 часа назад
Не понял, в армию с 18 лет можно, а владеть оружием с 20?... а что тогда солдатушки до 21 года в армии должны делать? ПИФ ПАФ ты убит?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
zenon Варяг 2 часа назад
Так во времена Сталина, до войны, призыв в армию был с 21 года. Уже после войны в 19 лет. Теперь в 18 лет, сразу после школы, что бы в мозгах не зародилось, что он будет защищать работу по минимуму, или квартиру по максимуму, а может богатеев, а ему светит - водка и жизнь раба.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
GrblFF Варяг Час назад
В армии сначала к тебе присматриваются на КМБ, потом, могут тебе оружие с холостыми патронами выдавать, либо боёк вытащить и еще понаблюдать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
portroy 2 часа назад
У ЛОРР стоит задача максимально сокращать количество оружия на руках. Недавно продлевался, они прямым текстом мне сказали, что у них такие задачи. Предлагалии еще и ООП сдать))) Вели разговоры со мной:
- как говорят ствол(ООП)?
Я им правду:
- полное говно, дальше 3-5 метров прицельная стрельба невозможна. Резиновая пулька летит одному Богу известно куда))
А они мне:
- так давайте Вы его сдадите, раз полное говно!
Я говорю:
- идите-ка, друзья, в пешее сексуальное путешествие и ООП и ружье и карабин, все при мне останется.
Расстроились)) За любую мелочь выписывают административку, а две административки по оружию и привет - изъятие. При мне дядьке выписали за какую-то хрень в его документах на продление. Готовят народ к чему-то, ИМХО.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Варяг portroy 2 часа назад
Ограничение владения населением боевого оружия, это страх перед вооруженным сопротивлением населения..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
portroy Варяг 2 часа назад
Возможно, мотивов мне не пояснили! Я скорее писал для владельцев оружия, чтобы были внимательнее при продлении, и не допускали досадных оплошностей с документами-сроками, а то можно без оружия остаться. И если раньше могли сквозь пальцы посмотреть и не оштрафовать/лишить, то сейчас к каждой мелочи цепляются. Может, правда, это только в нашей разрешилке такие суровости))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
zenon portroy 2 часа назад
Оружие покупать не нужно. Нужно говорить с теми, кто имеет оружие и должны вас защищать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
494
Eric Cartman Варяг Час назад
Мамкин сопротивлятор?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
281
На хер ЗАПАД! 2 часа назад
Зассал,что гражданское население,обладающее оружием,начнёт правосудие!Фраер галимый!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
portroy 2 часа назад
Правильно я понял, что в армию теперь тоже с 21-ого будут призывать? Или просто срочникам не будут оружие в руки давать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
797
Kariya portroy 2 часа назад
"Чему вас учат в армии? - Картошку чистить, снег разгребать. в общем, если враг нападет, мы ему сможем и дорогу расчистить и пожрать дать." (С)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
281
На хер ЗАПАД! portroy 2 часа назад
Всё для того,чтобы не могли и не умели сопротивляться
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Corvus Corax 2 часа назад
Мне это давно нравится - погибать в бою можно с 18-ти, а пить-курить-оружие с 21-го?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
alexis Corvus Corax 2 часа назад
Это как обучение, прошёл армию- можешь владеть, пить и курить. Не прошёл- пей колу с чипсами.)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Fat Lynx alexis 16 минут назад
а-ха! норм!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ухалус Посовиномус alexis 3 минуты назад
прошел армию и еще два года хрен тебе по всему лицу ,а не владеть ,пить и курить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 2 часа назад
Вопрос: почему в России власти награждают друг друга наградными пистолетами, а простым россияненцам запрещают иметь короткоствол?
Ответ: чтобы элитники могли отстреливаться, когда в стране грянет революция или бунт, во время бегства из страны. Готовятся уже заранее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
281
На хер ЗАПАД! Frank Borman 2 часа назад
ДА!!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
494
Eric Cartman Frank Borman Час назад
Не, не так. Наградники они мутят, чтобы было из чего застрелиться в случае чего. А короткоствол россияненцам не нужен, они пока в основном слишком криворукие для владения такой опасной штукой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Элек Мек 2 часа назад
Пусть начинает с Чечни.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Добрый Алабай Элек Мек 10 минут назад
Он обосрётся начинать с чечни. Они все наверху обосрутся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 11 комментариев
Учительница задремала около костра и лишилась лица (5 фото) Учительница задремала около костра и лишилась лица (5 фото) Госдума приняла законы о наказании за нарушение карантина и фейки о коронавирусе Госдума приняла законы о наказании за нарушение карантина и фейки о коронавирусе В России разрешат свастику: при определенных условиях В России разрешат свастику: при определенных условиях В Госдуме предложили содержать «воров в законе» в изоляции В Госдуме предложили содержать «воров в законе» в изоляции Принят закон о предустановке российского софта Принят закон о предустановке российского софта Правительство планирует разрешить полицейским стрелять на поражение при любой угрозе Правительство планирует разрешить полицейским стрелять на поражение при любой угрозе
Galateya

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

24945



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Трюк ценою в жизнь: байкер попытался перелететь через разводной мост
0
153
Трюк ценою в жизнь: байкер попытался перелететь через разводной мост
16 карт, которые покажут вам мир с необычной стороны
7
144
16 карт, которые покажут вам мир с необычной стороны
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Американка и ее сын покорили интернет своими взглядами
0
20
Американка и ее сын покорили интернет своими взглядами
Атака белок: почему рыжехвостые пушистики оккупировали телевидение?
0
4
Атака белок: почему рыжехвостые пушистики оккупировали телевидение?
От Ивана Грозного до Навального: за что и кого вводили санкции против России
От Ивана Грозного до Навального: за что и кого вводили санкции против России
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Аж олдскулы свело... Натюрморт из 90-х
0
19

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#интересно#сша#люди#автомобили#актеры#природа#автомир#картинки
#факты#прикол#интересное#авария#россия#забавно#дети#разное#авария дня#конфликт
#история#животные#кино#дтп#авто авария#позитив#медицина#СССР#в мире#москва

На что жалуетесь?

Вернуться