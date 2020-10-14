Депутат Госдумы внес предложение об ужесточении правил владения огнестрельным оружием

Анатолий Выборный – член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции, внес предложение по ужесточению правил владения оружием в Российской Федерации.
В соответствии с позицией парламентария, такую возможность необходимо предоставить гражданам старше 21 года. На настоящий момент лицензию на оружие можно оформлять с 18 лет.
Депутат подчеркнул, что важной мерой является усиление контроля за теми, кто уже владеет оружием. Так, надзорные органы должны заниматься мониторингом ситуации в режиме онлайн. И в случае многократного привлечения владельца к административной ответственности в течение 12 месяцев лишать его лицензии и изымать оружие. Основанием для аннулирования и изъятия лицензии помимо административных нарушений также должна стать постановка на учет из-за наркотической или алкогольной зависимости.
Выборный заявил, что вопрос будет вынесен на обсуждение не только в Госдуму, но и Торгово-промышленную (ТПП РФ) и Общественную (ОП РФ) палаты. Затем будет запущен процесс оформления инициативы в законопроект.
Два дня назад 18-летний Даниил Монахов после ссоры с бабушкой взял ружье и произвел в нее серию прицельных выстрелов. На крики о помощи пожилой женщины прибежал сосед, которого парень тоже застрелил. Галина Монахова была доставлена в больницу с тяжелым ранением брюшной полости. Несмотря на усилия медиков, спасти ее не удалось. Затем парень открыл огонь по пассажирскому автобусу. От рук студента погибли 4 человека. Позже стрелка из Нижегородской области обнаружили мертвым.
По сообщению источника из правоохранительных органов, еще учась в 9 классе, юноша интересовался массовым убийством в школе «Колумбайн» и планировал организовать теракт и в своем учебном заведении. Информация была передана сотрудникам ФСБ, после чего мальчика поставили на учет.
После кровавой драмы представители Росгвардии заявили, что объективных причин для отказа в выдаче лицензии на огнестрельное оружие не было, поскольку Монахов ранее не привлекался к административной и уголовной ответственности и собрал полный пакет документов, требуемых для покупки и хранения оружия.
Источник:
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Закон не так плох, просто не всегда работает. Последний случай с парнем, что стрелял в свою бабку и людей на улице показал, что он не проходил мед комиссию! Это нормально?
Вообще депутаты очень странные, они чуть что стремятся ужесточить, но никак не контролировать существующие законы. Нужны ли они в таком случае вообще?
А то чуть что, этот не в курсе, другой ужесточит, третий обязательно разберется, но чуть позже.
при постановке на учет в наркодиспансер лицензия аннулируется и оружие изымается на основании ст.26 закона об оружии...
короче, долбо-е-б он.
пусть сначала запретят депутатам хрень говорить, а потом посмотрим как пойдет.
- как говорят ствол(ООП)?
Я им правду:
- полное говно, дальше 3-5 метров прицельная стрельба невозможна. Резиновая пулька летит одному Богу известно куда))
А они мне:
- так давайте Вы его сдадите, раз полное говно!
Я говорю:
- идите-ка, друзья, в пешее сексуальное путешествие и ООП и ружье и карабин, все при мне останется.
Расстроились)) За любую мелочь выписывают административку, а две административки по оружию и привет - изъятие. При мне дядьке выписали за какую-то хрень в его документах на продление. Готовят народ к чему-то, ИМХО.
Ответ: чтобы элитники могли отстреливаться, когда в стране грянет революция или бунт, во время бегства из страны. Готовятся уже заранее.