Депутат Госдумы внес предложение об ужесточении правил владения огнестрельным оружием

В соответствии с позицией парламентария, такую возможность необходимо предоставить гражданам старше 21 года. На настоящий момент лицензию на оружие можно оформлять с 18 лет.

Депутат подчеркнул, что важной мерой является усиление контроля за теми, кто уже владеет оружием. Так, надзорные органы должны заниматься мониторингом ситуации в режиме онлайн. И в случае многократного привлечения владельца к административной ответственности в течение 12 месяцев лишать его лицензии и изымать оружие. Основанием для аннулирования и изъятия лицензии помимо административных нарушений также должна стать постановка на учет из-за наркотической или алкогольной зависимости.

Выборный заявил, что вопрос будет вынесен на обсуждение не только в Госдуму, но и Торгово-промышленную (ТПП РФ) и Общественную (ОП РФ) палаты. Затем будет запущен процесс оформления инициативы в законопроект.