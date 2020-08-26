Франция депортирует мусульман, избивших дочь за свидания с христианином

Семья девушки переехала во Францию из Боснии и Герцеговины в 2017 году. Вскоре девушка начала встречаться с христианским юношей. После нескольких месяцев тайных свиданий девушка решилась бежать к своему 20-летнему другу. Однако четыре дня спустя она согласилась встретиться с родителями, поскольку они объявили, что хотели бы примириться с ней. Встреча должна была состояться в присутствии бойфренда и его родителей. Однеако вместо разговора четверо родственников набросились на девушку и стали ее избивать, а затем ее отец и дядя ножницами насильно отрезали ей волосы. Ее другу удалось вырваться из дома и позвать полицейских, которые арестовали всех четверых - отца, мать, тетю и дядю пострадавшей. Девушке было предоставлено убежище, а четверым преступникам предъявлены обвинения в насилии по отношению к несовершеннолетней.