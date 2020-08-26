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Франция депортирует мусульман, избивших дочь за свидания с христианином

Франция депортирует мусульман, избивших дочь за свидания с христианином (4 фото)

Автор:
26 августа 2020 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   беженцы   вопрос веры   дела семейные   депортация   мусульмане   новости   франция   
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Министр внутренних дел Франции пообещал выслать из страны семью боснийских мусульман, которые избили свою 17-летнюю дочь и обрили ей голову, узнав, что она встречается с христианином.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   беженцы   вопрос веры   дела семейные   депортация   мусульмане   новости   франция   
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13  комментариев
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2k
portroy Полчаса назад
17 летняя дочь и 20 летний бойфренд? Там это не считается педофилией? Хотя свою дочь бить в любом случае странно - можно же было бойфренду ребра пересчитать, вне зависимости от конфессиональной принадлежности))
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1k
foggen2 portroy Полчаса назад
А в какой стране это считается педофилией?
Во первых нигде не сказано что их отношения на данный момент зашли дальше чем прогулки под ручку и поцелуи под луной.
А во вторых-в разных странах по разному,но например в России возраст согласия-16 лет.Условно говоря если юноше 16,а его любимой 42 или наоборот,но оба согласны на интим и не имеют претензий друг к другу то состава преступления тут нет.
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5k
Вася 13 минут назад
Милошевич этим обезьянам быстро место показывал..
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24k
Aleksandr 21 минуту назад
Франция депортирует мусульман, избивших дочь за свидания с христианином
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27k
Alex Полчаса назад
Тупые обезьяны
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22k
Carma Warrior Полчаса назад
Почему в таком случае мы должны быть толерантны к мусульманам и терперь все это дерьмо?
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13k
ВОВЧЕГ 36 минут назад
Ничего удивительного, макаки.
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6k
Кенвуд 43 минуты назад
Какаго йуха мы должны жить в одних городах с мусульманами. С их зверскими обычаями им в спец резервациях жить нужно.
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564
Blakiukas Кенвуд 18 минут назад
Сомневаюсь что это нормально у настоящих мусульман, а плохие люди везде всречаются. И да, нельзя делить на расу, религию или что то ещё, нужно судить по поступкам.
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3k
Light_of_freedom Час назад
В 2017 году переехали, через несколько месяцев стала встречаться... Свежая ж новость то получается
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16k
kamanch Light_of_freedom 47 минут назад
Автор сутра в туалет просто не сходил, новых новостей еще не выжал, в старом покопался.
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