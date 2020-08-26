Франция депортирует мусульман, избивших дочь за свидания с христианином

Министр внутренних дел Франции пообещал выслать из страны семью боснийских мусульман, которые избили свою 17-летнюю дочь и обрили ей голову, узнав, что она встречается с христианином.
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен пообещал депортировать семью боснийских мусульманских беженцев, которые избили свою 17-летню дочь и обрили ей голову, узнав, что она встречается с юношей-христианином. В результате избиения у девушки, проживавшей вместе с семьей в Безансоне, было сломано ребро, на теле остались многочисленные кровоподтеки. В нападении на девушку участвовали отец, мать, тетя и дядя девочки. Сейчас дело передано в суд, однако министр уже заявил, что все четверо по окончании разбирательства будут депортированы. "Они будут вывезены на границу, поскольку у нас нет оснований держать их на нашей земле", - заявил Дарманен.
Семья девушки переехала во Францию из Боснии и Герцеговины в 2017 году. Вскоре девушка начала встречаться с христианским юношей. После нескольких месяцев тайных свиданий девушка решилась бежать к своему 20-летнему другу. Однако четыре дня спустя она согласилась встретиться с родителями, поскольку они объявили, что хотели бы примириться с ней. Встреча должна была состояться в присутствии бойфренда и его родителей. Однеако вместо разговора четверо родственников набросились на девушку и стали ее избивать, а затем ее отец и дядя ножницами насильно отрезали ей волосы. Ее другу удалось вырваться из дома и позвать полицейских, которые арестовали всех четверых - отца, мать, тетю и дядю пострадавшей. Девушке было предоставлено убежище, а четверым преступникам предъявлены обвинения в насилии по отношению к несовершеннолетней.
Случай в Безансоне взорвал социальные сети. Министр по делам гражданства Марлен Шьяппа заявила, что семье должно быть "стыдно", а министр внутренних дел пообещал выставить преступников из страны, назвав их поступок "варварством".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Во первых нигде не сказано что их отношения на данный момент зашли дальше чем прогулки под ручку и поцелуи под луной.
А во вторых-в разных странах по разному,но например в России возраст согласия-16 лет.Условно говоря если юноше 16,а его любимой 42 или наоборот,но оба согласны на интим и не имеют претензий друг к другу то состава преступления тут нет.