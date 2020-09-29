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Бисер перед свиньями, или Уважение по-западному

Бисер перед свиньями, или Уважение по-западному (11 фото)

Автор:
29 сентября 2020 14:55
Метки: Польша   вов   мнение   
598
11
Есть в Польше люди с большой буквы, которые по-прежнему ищут солдат той войны, хоронят их, ставят новые и восстанавливают старые памятники. Но это, к моему величайшему сожалению, из ряда исключений. Недавний случай с солдатиками-мародерами – лучшее тому подтверждение.

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Метки: Польша   вов   мнение   
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28k
Alex День назад
Как же пшеков-проститутк корежит, что они 6 лет сосали у фашистов, пока их Красная армия не освободила
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28k
Юр21 22 часа назад
Собаки брешут - ветер носит.
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7k
HUBLOT 22 часа назад
А что мешает выпустить набор солдатиков "пленные паны в катынском лагере"? И пусть они после этого завоют.
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1k
Ивлар HUBLOT 4 часа назад
Ну зачем так толсто? Можно просто выпустить модель самолета Ту- 154М с бортовым номером 101 и польскими опознавательными знаками...Можно еще номер рейса добавить PLF101
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369
wladimirb 23 часа назад
Как моделист, могу дополнить венгерскими фигурками "казнь советского офицера венгерскими повстанцами", где избитого офицера привязывают за ноги к двум склоненным деревьям. Желающие посмотреть на это - гуглите сами, найдете много дивного.
А вообще засилье немцев и американцев в моделизме сейчас началось разбавляться, и слава небесам.
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217k
NAZARETH День назад
Бисер перед свиньями, или Уважение по-западному
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10k
geminisf День назад
Я удивляюсь, сначала каются за то, чего не было, потом удивляются, что в них плюют. Надо ещё за что-нибудь покаяться.
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1k
dokhod День назад
чего то не видать польского посла проститутку на ковре нашем с объяснениями и извинениями, как такое можно спустить то?
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2k
ваня панкин День назад
польша как шавкой так и осталась (политические круги)...
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19k
hebpat День назад
откуда нынешним полякам знать как выглядели советские солдаты, вот и сделали их похожих на поляков, только форму поменяли и всё
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