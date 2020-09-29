Бисер перед свиньями, или Уважение по-западному

Далее. Американцы. Если регулярно читать американские издания типа «Интереста» и «Перпла», то там можно найти очень много в исторических разделах риторики на тему «Почему мы лучше русских». Именно риторики.

Любой американец уверен, что его солдаты победили Гитлера и Хирохито, освободили весь мир и все такое. Почему? Да потому, что ему рассказывали, и делали это задорно и с огоньком.

Здесь мы в проигрыше, потому что столько лет идет весь этот стон о том, что мы должны покаяться, признать, вымолить прощение и так далее. А они всегда светлы, святы и за правое дело. Но ведь весь мир верит…

Но у американцев меньше откровенного неприятия. Действительно, да, они крутые, потому что они сильнее русских. Все вполне логично, ибо не с индейцами же крутость свою демонстрировать, правда?

Если посмотреть на то, как американцы преподносят себя в истории, то получается красота. Они побеждали немцев в Африке в 1942-м, побеждали в Италии в 1943-м, побеждали во Франции в 1944-м и в Германии в 1945-м. Везде побеждали.

И на другом конце мира тоже побеждали. В общем, «Гром победы, раздавайся», только в американском исполнении.