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10 невероятных фактов, которые разрушат ваше представление о некоторых вещах

10 невероятных фактов, которые разрушат ваше представление о некоторых вещах (11 фото)

Автор:
06 сентября 2020 23:15
Сообщество : Факты
Метки: информация   мир   мнение   невероятные   по-новому   удивительный   факты   
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Ежедневно мы впитываем много новой информации. Но есть вещи, о которых мы знаем с детства, и у нас уже сложилось о них определённое мнение. В этом посте собраны неожиданные факты, которые заставят вас по-новому взглянуть на этот удивительный мир.

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Метки: информация   мир   мнение   невероятные   по-новому   удивительный   факты   
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Barachek_Obachek Час назад
Куда столько лавы девается? Мог бы Эверест вырасти
Куда столько лавы девается? Мог бы Эверест вырасти
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12k
Роман 8 минут назад
> Самцы сумчатой мыши мульгары спариваются до 12 часов в сутки, и после этого обычно умирают от потери сил и разрушения иммунной системы

Ну что ж, не самая плохая смерть
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Kerk 20 минут назад
Итальянские чиновники: Да, знаете, расползлось как-то, растеклось...
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2k
TirAn 36 минут назад
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