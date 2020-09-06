10 невероятных фактов, которые разрушат ваше представление о некоторых вещах

Ежедневно мы впитываем много новой информации. Но есть вещи, о которых мы знаем с детства, и у нас уже сложилось о них определённое мнение. В этом посте собраны неожиданные факты, которые заставят вас по-новому взглянуть на этот удивительный мир.
Оказывается, радуга может быть не только днём, но и ночью. Ей помогает появиться свет Луны
Это не раненный голубь, это его естественное оперение. Порода называется "Кровоточащее сердце Лусона"
Самцы сумчатой мыши мульгары спариваются до 12 часов в сутки, и после этого обычно умирают от потери сил и разрушения иммунной системы
В мире произрастает около 125 видов кофейных деревьев, но это всё гибриды. Основных всего 4 вида: арабика, робуста, либерика и эксцельса
Источник:
Ссылки по теме:
- Самоизоляция из 17-го века: как британцы справлялись с бубонной чумой
- 25 любопытных фактов обо всем на свете - забирайте в копилку знаний
- 35 сумасшедших фактов обо всем на свете
- Ритуальное шрамирование: страх и ужас чьих-то традиций
- Топ-10 страшных аллергий, которых не пожелаешь и врагу
Новости партнёров
Загрузка...
Ну что ж, не самая плохая смерть