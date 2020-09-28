Истребитель времен Второй мировой всплыл с черноморского дна

Российские дайверы подняли со дна Каламитского залива на западе Крыма истребитель времен Второй мировой войны Белл П-39 "Аэрокобра", выпущенный в 1943 году. Чтобы осуществить сложнейшую операцию, им потребовалось около года работы.
В ходе экспедиции, организованной совместно Русским географическим обществом и Министерством обороны РФ, военные дайверы извлекли из глубин Черного моря истребитель Белл П-39 "Аэрокобра", затонувший в 1944 году.
Самолет находился на дне Каламитского залива, недалеко от села Новофедоровка в Сакском районе Крыма.
Самолет был включен в состав Черноморского флота в 1943 году, однако годом позже был вынжден сесть на воду из-за технической неисправности, после чего затонул.
Самолет, лежавший примерно в 800 метрах от берега, обнаружил в 2017 году крымский дайвер Алексей Казаринов.
Казаринов сообщил ластям примерные координаты самолета, однако его повторные поиски продолжались еще около года.
В 2019 году эжкспедиция Министерства обороны изучила останки самолета и приняла решение об их подъеме. Самолет подтащили к берегу, а затем вытащили на сушу с помощью подъемного крана.
Самолет был прислан в войска во время Керченско-Эльтигенской операции и воевал в Крыму до июля 1944 года.
В июле 1944 года во время тренировочного полета у самолета загорелся двигатель, и летчик Владимир Шишкин принял решение сесть на воду. После посадки машина затонула примерно в течение 30 секунд.
Поднятый со дна моря самолет был погружен на грузовик и увезен. В дальнейшем, по утверждению участников экспедиции, он будет передан в один из военных музеев страны.
Как утверждают представители Министерства оброны, самолет, по-видимому, будет отдан в один из музеев Крыма, поскольку с полуостровом связана его военная биография.
В дальнейшем авиационный полк, в состав которого входил затонувший самолет, принимал участие в воздушной охране Ялтинской конференции зимой 1945 года.
За время Второй мировой войны американские авиастроительные предприятия выпустили 9500 самолетов Белл П-39 "Аэрокобра".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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