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Истребитель времен Второй мировой всплыл с черноморского дна

Истребитель времен Второй мировой всплыл с черноморского дна (14 фото)

Автор:
28 сентября 2020 08:30
Сообщество : Военное
Метки: Каламитский залив   аэрокобра   вов   война   дайверы   крым   реликвия   самолет   
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Российские дайверы подняли со дна Каламитского залива на западе Крыма истребитель времен Второй мировой войны Белл П-39 "Аэрокобра", выпущенный в 1943 году. Чтобы осуществить сложнейшую операцию, им потребовалось около года работы.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Каламитский залив   аэрокобра   вов   война   дайверы   крым   реликвия   самолет   
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Михалыч 4 минуты назад
Интересная компоновка у Аэрокобры - двигатель сзади. Видимо из соображений защиты лётчика при обстреле задней полусферы. И автомобильная дверь вместо классического фонаря, чтобы по быстрому "выйти из боя"...
Интересная компоновка у Аэрокобры - двигатель сзади. Видимо из соображений защиты лётчика при обстреле задней полусферы. И автомобильная дверь вместо классического фонаря, чтобы по быстрому "выйти из боя"...
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775
Руслан Новак Минуту назад
Мне кажется там уже нечего было поднимать. Там кроме двигателя ничего уже не осталось.
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