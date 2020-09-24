Россиянина освободили после 20 лет рабства в Польше

Николай Ерофеев в качестве гражданского работника приехал в одну из частей Советской армии под Болеславцем в Польше в конце девяностых, и когда войска уходили из страны, решил там остаться. Разумеется, незаконно. Устроился на работу к фермеру - сначала к одному, потом к другому, который фактически взял его в рабство.



Документы были у хозяина, выходить с территории тот ему не позволял, а если работник пытался сбежать, фермер бросался к погоню и возвращал. Ерофеев рассказывает, что соседи боялись эту семью и старались не связыватьсяс ее главой. Раба хозяин держал впроголодь. Соседи его жалели и порой подкармливали. Местная жительница Иоланта Матейко, которая периодически давала россиянину еду, помогла ему сбежать. После его приютила семья Тышкевичей, которая предоставила ему жилье и адвоката.