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Россиянина освободили после 20 лет рабства в Польше

Россиянина освободили после 20 лет рабства в Польше (4 фото)

Автор:
24 сентября 2020 15:34
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Польша   закон   история   порядок   рабство   россия   ферма   
4238
4
Николай Ерофеев приехал в Польшу в 1989 году, решил остаться нелегалом. А потом стал рабом.

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Метки: Польша   закон   история   порядок   рабство   россия   ферма   
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29  комментариев
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11k
Павел 3 часа назад
Не верю, что за 30 лет он не нашел возможности удрать, тем более 30 лет назад он был молод и здоров. В общем, сказка какая то.
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27k
winergy2012 Полчаса назад
Чо то какойто говнопост.
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−3
Князь Курбский 49 минут назад
Врёт
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2k
KL11 Час назад
да и [мат] с ним. Пусть еще 20 лет ишачит. По заслугам. Не Жилин он и даже не Костылин.
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8k
Великий Кормчий Час назад
Всыпте сто плетей этому холую за звездежь!
Хотел бы, ушёл вместе с баблом "хозяина", а прежде поимел его жену с дочуркой.
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Комментарий удален
−3
Князь Курбский Великий Кормчий 49 минут назад
Именно
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2k
Слава Андреев 2 часа назад
У нас пол страны так работает. За три копейки. И не убегают)))) т к другой работы в регионе не найти.
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5k
Ivan 2 часа назад
Россиянина освободили после 20 лет рабства в Польше
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8k
кира 2 часа назад
Вот что-то не то в этой истории... Остаться в Польше, ладно, это понять можно. Вот только одна загвоздка: жить то на что?. Ну поработает он до польского пенсионного возраста, а дальше? Я, конечно, не знаю польского законодательства, но пенсию он как нелегал не заработал, работать может только батраком. Медицинскую страховку не платил, своего жилья нет. Как жить? В Польше тоже далеко не коммунизм, и просто так его кормить никто не будет. Возраст далеко не юный, здоровье, скорее всего, тоже. На что он может рассчитывать?
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18k
Вишенка Крокодилова кира Час назад
Подать в суд на возмещение морального (и физического) ущерба. А раз не подает - дело нечисто.
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133
Ищи Свищи кира 4 минуты назад
Так может поэтому и выплыла эта история именно сейчас? Чувак реально стал задумываться как жить, когда батрачить уже не сможет,- вот и решил "легализоваться". Раньше его явно всё устраивало.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
2k
ваня панкин 2 часа назад
Россиянина освободили после 20 лет рабства в Польше
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60k
HundeBeißer2 3 часа назад
Ай да Коля!
Ай да сукин сын!
Всех наипал!
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−170
Фунт Фунт 3 часа назад
Ну эт прям диагноз. Чел так хотел к европцам из кровавой рашки шо в рабство подался. И ладно бы в швейцарии или монако, так это ж ощипанная курица-не-птица-польша-не-заграница... о боги, и ведь этот же чел наверняка с пеной у рта вещал, как ужасно жить в совке...

Поделом дебилу.
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3k
Sanar 3 часа назад
Я вот только не понял с какого перепугу он Россиянин, если в России никогда не бывал.
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39k
Соломей 3 часа назад
что, дура из подъезда опять забыла ник сменить?и хреначит муйню на "сайте хорошего настроения"
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
35k
Нанук Паналык 3 часа назад
Россиянина освободили после 20 лет рабства в Польше
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722
Инквизитор РФ 3 часа назад
Если адвокатом будет Пашаев, то трудиться ему рабом придется всю жизнь.
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44k
Albert GER 3 часа назад
хрень какая-то!!!

бандерлоги сочиняют или шо???

для кого? люди уже давно не за железным занавесом живут.
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60k
TapokSudby Автор поста Albert GER 3 часа назад
Сходите по ссылке и убедитесь. Там и видео есть, если что.
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44k
Albert GER TapokSudby 2 часа назад
и шо шо видео?
я видел массу видео, где бандерлоги созжжёные российские танки показывают.
было так убедительно, шо я сам чуть не поверил шо война с Россией началась.
пока кучу тырнета не перелопатил...

а с этим дерьмом мне тупо пофиг и лень искать.
сказал мнение и всё.
я в Германии пересекался на работе в начале 90ых с русскими кто остался от армии.
они все как на подбор духари были! и спецы хорошие. настоящие офицеры.
такое решение принять и исполнить тоже сила духа и воли нужна.

а тут...
не верю просто.
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19k
hebpat 3 часа назад
если адвокат хороший попадётся он может помочь ему с рабовладельца нехилую сумму скачать
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18k
Владимир hebpat 2 часа назад
В Польше то? Скорее опять в рабство попадет.
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5k
Николай 3 часа назад
ну это же его осознаный выбор... сам ведь остался в стране с таким статусом, конечно рабовладельца это не обеляет...
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