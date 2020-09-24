Россиянина освободили после 20 лет рабства в Польше

Николай Ерофеев приехал в Польшу в 1989 году, решил остаться нелегалом. А потом стал рабом.
Николай Ерофеев в качестве гражданского работника приехал в одну из частей Советской армии под Болеславцем в Польше в конце девяностых, и когда войска уходили из страны, решил там остаться. Разумеется, незаконно. Устроился на работу к фермеру - сначала к одному, потом к другому, который фактически взял его в рабство.
Документы были у хозяина, выходить с территории тот ему не позволял, а если работник пытался сбежать, фермер бросался к погоню и возвращал. Ерофеев рассказывает, что соседи боялись эту семью и старались не связыватьсяс ее главой. Раба хозяин держал впроголодь. Соседи его жалели и порой подкармливали. Местная жительница Иоланта Матейко, которая периодически давала россиянину еду, помогла ему сбежать. После его приютила семья Тышкевичей, которая предоставила ему жилье и адвоката.
Документы были у хозяина, выходить с территории тот ему не позволял, а если работник пытался сбежать, фермер бросался к погоню и возвращал. Ерофеев рассказывает, что соседи боялись эту семью и старались не связыватьсяс ее главой. Раба хозяин держал впроголодь. Соседи его жалели и порой подкармливали. Местная жительница Иоланта Матейко, которая периодически давала россиянину еду, помогла ему сбежать. После его приютила семья Тышкевичей, которая предоставила ему жилье и адвоката.
Несмотря на все пережитое, возвращаться в Россию Ерофеев не хочет. Он привык к местным людям и говорит, что теперь лучше разговаривает по-польски, нежели чем на родном языке. Большая часть жизни 59-летнего бывшего раба прошла в другом государстве, потому на Родине ему будет тяжело.
Николай Ерофеев
Адвокат Доминик Гура, специализирующийся на помощи иностранцам, считает, что это дело о торговле людьми и рабстве должно быть на контроле прокуратуры. Он сообщил об инциденте в пограничную службу. Юридическая фирма, которая занимается делом Ерофеева, надеется со временем выправить ему официальные документы, чтобы тот смог остаться в стране на легальном положении.
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Хотел бы, ушёл вместе с баблом "хозяина", а прежде поимел его жену с дочуркой.
Ай да сукин сын!
Всех наипал!
Поделом дебилу.
бандерлоги сочиняют или шо???
для кого? люди уже давно не за железным занавесом живут.
я видел массу видео, где бандерлоги созжжёные российские танки показывают.
было так убедительно, шо я сам чуть не поверил шо война с Россией началась.
пока кучу тырнета не перелопатил...
а с этим дерьмом мне тупо пофиг и лень искать.
сказал мнение и всё.
я в Германии пересекался на работе в начале 90ых с русскими кто остался от армии.
они все как на подбор духари были! и спецы хорошие. настоящие офицеры.
такое решение принять и исполнить тоже сила духа и воли нужна.
а тут...
не верю просто.