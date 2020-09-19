"Меня рвать тянет!": Жириновский эмоционально высказался о ЕР и фальсификациях на выборах

"Уже 20 лет эта партия на Олимпе и добивается невероятных успехов..."Владимир Вольфович уверен, что Россия семимильными шагами движется к белорусскому сценарию. И на самом деле сокрушительная победа "Единой России" может обернуться огромным ее поражением.
Лидер ЛДПР в своем выступлении на открытии осенней сессии Государственной думы был откровенен: если выборы и дальше будут проходить по такому же сценарию, то Россию ждет тоже самое, что и в Белоруссии.
Позднее Жириновский на пресс-конференции, посвященной выборам, развил эту мысль: "Это дикость какая-то. Ситуация везде ухудшилась. Везде (в мире - прим. ред) провал всех партий, министров, президентов. А в России - успех! Ни разу ни одна партия не поздравила партию-победительницу... Семимильными шагами идем к белорусскому варианту. И они не понимают. Им все застлало..." - негодует лидер ЛДПР.
"Меня рвать тянет от "успехов" "Единой России"— URA.RU (@ura_ru) September 18, 2020
Владимир Жириновский грубо высказался о партии власти, заявив о масштабных фальсификациях во время выборов 13 сентября. По словам лидера ЛДПР, РФ повторит белорусский сценарий.
"Жирик" хочет стать "русской Светланой Тихановской"? pic.twitter.com/kxtYyat0Gu
В соцсетях, обсудив это выступление, в мнениях разошлись. Многие интернет-пользователи считают, что столь эмоциональный спич был рожден досадой за проигрыш ЛДПР на выборах. И русской Тиханович Жириновскому ну никак не стать.
Пример Белоруссии на самом деле довольно показательный. Население страны способно влиять на политическую ситуацию. В Белоруссии президент был не готов идти на диалог с народом, однако даже подавление бунтов не приостановило акций протеста. При этом, как считают эксперты, Лукашенко победил бы на выборах даже без приписок процентов. Действующий президент мог набрать около 50% голосов, а Тихановская — 30+%. При таком раскладе Лукашенко все равно остался бы у руля страны, но при этом протестов удалось бы избежать. Сделают ли выводы российские руководители из этой ситуации или пойдут по привычному сценарию заранее известных результатов выборов, покажет время.
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Не ты ли со своей партейкой голосовал за все антинародные проекты,которые вам сливали из администрации сказочного в обмен на бабло,депутатскую неприкосновенность и возможность реализовать ЧСВ на полную катушку?
Не ты ли истеришь в шоу у соловьевых,шейниных и скабеевых,попирая 282 статью УК РФ,сея вокруг себя вражду и ненависть ко всему миру?
И не ты ли,наконец,засветился в свое время в нехорошей истории,связанной с растлением малолетнего ребенка,которую удалось замять лишь благодаря связям в высших эшелонах силовых структур?
Всё, что было не было, знали наперёд.
Только пуля казака во степи догонит,
Только пуля казака с коня собьёт.
Из сосны, берёзы ли саван мой соструган.
Не к добру закатная эта тишина.
Только шашка казаку во степи подруга,
Только шашка казаку в степи жена.
На Ивана холод ждём, в Святки лето снится,
Зной «махнём» не глядя мы на пургу-метель.
Только бурка казаку во степи станица,
Только бурка казаку в степи постель.
Отложи косу свою, бабка, на немного,
Допоём, чего уж там, было б далеко.
Только песня казаку во степи подмога,
Только с песней казаку помирать легко.
Т.е. "всему народу" Вы почему-то отказываете в праве принимать аналогичное решение?
И что это меняет?
Даже начальников ЖЭКа - и то меняют периодически.
Когда это бандиты из 90х решали вопросы "честными выборами"?
Ну я Вас умоляю!
Упаси меня г-дь от таких людей. Пусть они в 90х остаются и там друг друга на бандитских разборках продолжают мочить.
Пересидев на своем посту и Лукашенко, и Меркель.
Или "сменяемость власти" только к другим должна относиться?
Хотя конечно о фальсификациях на выборах это он зря. Могут и обидеться.
74 года
25 апреля 1946
67 лет
7 октября 1952 г.
По той же логике путину недолго осталось, или обнулится?