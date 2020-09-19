"Меня рвать тянет!": Жириновский эмоционально высказался о ЕР и фальсификациях на выборах

Позднее Жириновский на пресс-конференции, посвященной выборам, развил эту мысль: "Это дикость какая-то. Ситуация везде ухудшилась. Везде (в мире - прим. ред) провал всех партий, министров, президентов. А в России - успех! Ни разу ни одна партия не поздравила партию-победительницу... Семимильными шагами идем к белорусскому варианту. И они не понимают. Им все застлало..." - негодует лидер ЛДПР.