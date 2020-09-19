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"Меня рвать тянет!": Жириновский эмоционально высказался о ЕР и фальсификациях на выборах

"Меня рвать тянет!": Жириновский эмоционально высказался о ЕР и фальсификациях на выборах (7 фото)

Автор:
19 сентября 2020 10:26
Сообщество : Политика
Метки: выборы   жириновский   мнение   оппозиция   политика   фальсификация   
4871
7
"Уже 20 лет эта партия на Олимпе и добивается невероятных успехов..."Владимир Вольфович уверен, что Россия семимильными шагами движется к белорусскому сценарию. И на самом деле сокрушительная победа "Единой России" может обернуться огромным ее поражением.

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Метки: выборы   жириновский   мнение   оппозиция   политика   фальсификация   
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56  комментариев
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1k
Ксения К 5 часов назад
Так проблевался бы, старый (прости Господи!) пердун.
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0
Бозмен 57 минут назад
Жириновского в книгу Гиннесса, как мудака с самой большой дистанцией между словами и делом! Хотя, там есть ещё один претендент. Ну, вы в курсе...
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19k
мистер Конвей Твитти Час назад
Старый балабол,принимающий в этом политическом борделе самое непосредственное участие.
Не ты ли со своей партейкой голосовал за все антинародные проекты,которые вам сливали из администрации сказочного в обмен на бабло,депутатскую неприкосновенность и возможность реализовать ЧСВ на полную катушку?
Не ты ли истеришь в шоу у соловьевых,шейниных и скабеевых,попирая 282 статью УК РФ,сея вокруг себя вражду и ненависть ко всему миру?
И не ты ли,наконец,засветился в свое время в нехорошей истории,связанной с растлением малолетнего ребенка,которую удалось замять лишь благодаря связям в высших эшелонах силовых структур?
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86k
сапер Водичка Час назад
Под зарю вечернюю солнце к речке клонит,
Всё, что было не было, знали наперёд.
Только пуля казака во степи догонит,
Только пуля казака с коня собьёт.

Из сосны, берёзы ли саван мой соструган.
Не к добру закатная эта тишина.
Только шашка казаку во степи подруга,
Только шашка казаку в степи жена.

На Ивана холод ждём, в Святки лето снится,
Зной «махнём» не глядя мы на пургу-метель.
Только бурка казаку во степи станица,
Только бурка казаку в степи постель.

Отложи косу свою, бабка, на немного,
Допоём, чего уж там, было б далеко.
Только песня казаку во степи подмога,
Только с песней казаку помирать легко.
Под зарю вечернюю солнце к речке клонит, Всё, что было не было, знали наперёд. Только пуля казака во степи догонит, Только пуля казака с коня собьёт. Из сосны, берёзы ли саван мой соструган. Не к добру закатная эта тишина. Только шашка казаку во степи подруга, Только шашка казаку в степи жена. На Ивана холод ждём, в Святки лето снится, Зной «махнём» не глядя мы на пургу-метель. Только бурка казаку во степи станица, Только бурка казаку в степи постель. Отложи косу свою, бабка, на немного, Допоём, чего уж там, было б далеко. Только песня казаку во степи подмога, Только с песней казаку помирать легко.
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−11
Атомный Крот Час назад
Юра Гагарин "ну это дело членов партии, а не всего народа"

Т.е. "всему народу" Вы почему-то отказываете в праве принимать аналогичное решение?
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−11
Атомный Крот 2 часа назад
Dmitry " его партия не руководит целой страной,"

И что это меняет?

Даже начальников ЖЭКа - и то меняют периодически.
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−11
Атомный Крот 2 часа назад
Олег Шишкин "Это решается голосованием. Честными выборами."

Когда это бандиты из 90х решали вопросы "честными выборами"?
Ну я Вас умоляю!
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3k
cfhfwby 3 часа назад
Старый использованный гондон: а это не благодаря тебе и твоему коллеге Зюганову эта власть обнаглела до такой степени? Это не вы приняли итоги тех памятных выборов, когда народ прокатил ЕР, но вы "поверили" результатам выборов в отличии от людей, вышедших на улицы и не поддержали отказом от своих сраных 12-15 процентов, захлебываясь от радости, согласились с результатами выборов. А откажись вы тогда от своих мандатов и поддержи народ, то ботоксного и его шайки уже несколько лет не было бы на олимпе.
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10k
Yasen_Perec 3 часа назад
Совсем без митингов нельзя. Нужно же как-то Росгвардию тренировать.
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−11
Атомный Крот 4 часа назад
Олег Шишкин "Людям нужны такие чиновники во власти как Фургал. "

Упаси меня г-дь от таких людей. Пусть они в 90х остаются и там друг друга на бандитских разборках продолжают мочить.
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997
Олег Шишкин Атомный Крот 2 часа назад
Это решается голосованием. Честными выборами. Кто победит - тот и будет во власти. Если ваше мнение поддержит большинство - Фургала во власти не будет. И это единственно, чего я хочу - честные выборы.
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−11
Атомный Крот 4 часа назад
Гм. А Жириновский еще ни разу не задумывался о том, что он руководит своей партией бессменно уже свыше 30 лет.

Пересидев на своем посту и Лукашенко, и Меркель.

Или "сменяемость власти" только к другим должна относиться?
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1k
Dmitry Атомный Крот 3 часа назад
Да, но его партия не руководит целой страной, поэтому мимо.
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3k
Юра Гагарин Атомный Крот 2 часа назад
ну это дело членов партии, а не всего народа
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24k
Fat Lynx 4 часа назад
Жирик как всегда пипит - цену себе набивает, а как до дела дойдет под ЕДРО ляжет и тихо поскуливать будет от перепавших ништяков
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1k
alex5450 Fat Lynx 3 часа назад
Поэтому его и не тронут, он всегда был громок на словах, а как дело "Мы как там!".
Хотя конечно о фальсификациях на выборах это он зря. Могут и обидеться.
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24k
Fat Lynx alex5450 Час назад
не обидятся... все понимают, что это бизнес.
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4k
☣️Месть печенегов☣️ 5 часов назад
Да и вообще намекнули на возраст. Дескать, пора бы вам в утиль, Владимир Вольфович

74 года
25 апреля 1946

67 лет
7 октября 1952 г.

По той же логике путину недолго осталось, или обнулится?
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997
Олег Шишкин 5 часов назад
Я один сомневаюсь, что диктатор Лукашенко в честной процедуре голосования набрал бы более 50% голосов избирателей? Что-то эта статья попахивает кремлеботовским вбросом и манипуляциями. Вспомним видео, как в Белоруси собирали подписи за кандидата - очередь километровая. Ага, набрал бы Лукашенко что-то там при ЧЕСТНЫХ выборах...
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12k
Hairy. 5 часов назад
Поганое ведро на свалку истории.
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4k
☣️Месть печенегов☣️ Hairy. 5 часов назад
Которое из?
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342
Советский Оккупант ☣️Месть печенегов☣️ 4 часа назад
Полагаю, тебя и твоих выродков родителей.
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4k
☣️Месть печенегов☣️ Советский Оккупант 4 часа назад
Ох, как рвёт то?!
соловьёва пересмотрел?
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49k
Серый ☣️Месть печенегов☣️ 4 часа назад
А ты всё срёшь, фанат Соловьёва? ) В каждом камменте его вспоминаешь, цитируешь наизусть периодически. Спорю что у тебя икона его есть, чтоб подрочить, бабы то не дают. Но ты продолжаешь свой обосрамс на других проецировать ) Реально тупенький бот.
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997
Олег Шишкин 5 часов назад
А меня, простого рядового человека, сильно тошнит от Жириновского и Зюганова - две политические проститтки, которые сосут член Путина и вылизывают его задницу. Но теперь люди поняли, что к чему и никого уже не волнует словесный понос ни ЛДПР, ни КПРФ. Людям нужны такие чиновники во власти как Фургал.
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3k
Sanar Олег Шишкин 3 часа назад
А ты своему горячо любимому фургалу и твои соратники специально очко зализываете? Чтобы сокамерники не нашли куда отпетушить?
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Олег Шишкин Sanar 2 часа назад
Так где обещанные на всю страну ДОКАЗАТЕЛЬСТВА вины Фургала? Облажался твой ботексный Путин.
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3k
Sanar Олег Шишкин 2 часа назад
Да не трои ты так сильно, ведутся следственные действия, там много кто замазан как этот упырь вообще попал к власти, наберись терпения энурезный, скоро раструбят.
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3k
Юра Гагарин Олег Шишкин 2 часа назад
ну Жирик хоть прикольный, а зюган так себе, обычный овощ-подхалим
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751
Walther 5 часов назад
Владимиру Вольфовичу, уже как годков 10 пора о душе задуматься, а он все еще в номинации "Лучший маразматик человечества" пытается первый приз получить...
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997
Олег Шишкин Walther 5 часов назад
Такие политически простуттки как Жириновский и Зюганов говорят правильные вещи, но только говорят. Дел никаких не делают. Даже не вывели своих сторонников на митинги против голосования по поправкам, против ареста Фургала. Только словесный понос от Жириновского и Зюганова.
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4k
☣️Месть печенегов☣️ Walther 5 часов назад
Всего на 7 лет старше путина
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751
Walther Олег Шишкин 3 часа назад
А в этом то и проблема, на мой взгляд, один треп на тему: "Я бы лучше сделал", и все. По сути, если ты такой "ниибаца патриот", так сделай(!), докажи, что твои "обещалки" не пустой звук, тогда народ поймет, поверит. Проблема любой оппозиции, в том, что дальше чем хаять действующий строй, власть, собирать толпы молодняка, который сам не в курсе на кой в это стадо затесался, и кроме желания скинуть действующую власть больше никаких пожеланий нет. Те же ЛДПР в лице Жириновского из крайности в крайность бросаются, то Россию утопить в крови для достижения порядка, то принудительно заставить всех улыбаться и т.д. и т.п. Или к примеру, коммунисты, эти парни, по сути только вывеску СССР используют, а по факту те же барыги и олигархи, которые также не вылезают из коррупционных скандалов. На мой обывательский взгляд, такие партийные объединения как ЛДПР или КПРФ, смогли бы получить значительное число голосов, если бы использовали имеющиеся ресурсы (финансовые, интеллектуальные и т.д.) для реальной помощи людям, а не трепа на митингах.
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84
чокнутый 5 часов назад
дешевая показуха, чего же он не снялся со своей партии в знак протеста, как обещал, и вообще не сложил свои полномочия? трепло свихнувшееся
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4k
☣️Месть печенегов☣️ чокнутый 5 часов назад
Жирик просто шут при власти. А шутам иногда разрешено говорить правду. В отличие от серьёзных придворных
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84
чокнутый ☣️Месть печенегов☣️ 4 часа назад
"Меня рвать тянет!": Жириновский эмоционально высказался о ЕР и фальсификациях на выборах
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9k
Артем 5 часов назад
"Сделают ли выводы российские руководители из этой ситуации или пойдут по привычному сценарию заранее известных результатов выборов, покажет время." Епать, Авторы ты о чем? Где Жирик был когда якобы были фальсификации 13 сентября? Где отчеты ваших наблюдателей на избирательных участках? За кого на самом деле голосовали Россияне? За Жириковских? Как вообще можно сравнивать выборы в Белоруссии и РФ, в БЕЛОРУССИИ где закрытые урны для голосования и не стоят камеры на участках? По примеру нашей Иркутской области, когда выбрали коммуниста Левченко, я конечно прикуел и материл тех долбоящеров которые это сделали. Итог, Левченко показал себя во всей красе будучи губернатором, особенно после потопа в Тулуне и Нижнеуденске. Накуя нам эти "народные" губернаторы которые вместо проблем региона решают свои собственные и постоянно бодаются с Москвой и как результат провал по федеральным программам и финансированию области.
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9k
Артем ☣️Месть печенегов☣️ 4 часа назад
А в чем должна выражаться "Федеральность" по твоему мнению? В чем отличие "федеральности" в Чечне и например в Татарстане? Что плохого в "вертикали власти", что не дает расползтись регионам? Или в том, что убрали местных князьков, которым Москва не указ? Если ты, глупенький, почитаешь конституцию РФ, то для тебя наверное станет открытием, что Президент как глава Государства в праве снимать и менять своих подчиненных в областях и не важно сам он их назначил или выбрали местные жители, они все должны подчинятся своему руководителю. Так что твой выпердыш не засчитан. А я выберу тех кто не будет бодаться с Москвой и работать для региона.
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2k
KL11 Артем 2 часа назад
Хорошо писал. Но... ключевая ошибка в словах "я выберу тех". За нас решают за кого и сколько вбросить.
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9k
Артем KL11 2 часа назад
Ты дурачок? Я же писал, что у нас в области выбрали губернатора-коммуниста который обосрался! Или Фургала то же за Хабаровчан выбрали "лиш бы не единорос"? Вот как у вас [мат] все это в голове умещается?
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3k
Юра Гагарин Артем 2 часа назад
а вот тогда нефуй врать и называть страну федерацией
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9k
Артем Юра Гагарин 2 часа назад
Вот откуда вы такие лезете? Что такое федерация в твоем понимании? Это когда каждый сам по себе, но с одним флагом? Вот читаешь вас долпаепов и акуеваешь, как вы умудряетесь сову на глобус натягивать. Иди накуй Юра, там твое место!
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2k
Tuskub 5 часов назад
Жирик - идиот продажный! (дебилизм, подлость и продажность - это его принципы)
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49k
Серый Светлана 4 часа назад
Да уже третий день ) Хохлоботы стадом на Фишки ломанулись, срут во всех постах, даже где про котиков ) Походу грант поступил - вагон Мивины для свинявых.
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3k
Юра Гагарин Tuskub 2 часа назад
а иначе там в верхах никак
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2k
Tuskub Юра Гагарин 2 часа назад
Почему?
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Юра Гагарин Tuskub Час назад
такие там порядки, ври, вылизывай, лицемерь и тогда тебе дадут возможность оставаться около власти и разрешат воровать
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2k
Tuskub Юра Гагарин Час назад
Ну вот мы и поняли всё про депутатов ГД и сенаторов *-)) ..еще чуть-чуть - и до президента доберемся ))
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