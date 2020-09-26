Западные партнёры представили советских солдат-освободителей в виде варваров-мародёров

Польские "братья-славяне" из D-Day Miniature Studio анонсировали новую коллекцию солдатиков под названием Red Storm over Europe (красный шторм бушует над Европой). В наборе присутствуют и фигурки советских военнослужащих, освобождавших Европу в конце Второй мировой войны.
Жителей России до глубины души возмутила пропаганда Евросоюза в игрушках. Западная компания представила новую коллекцию солдатиков, в наборе есть фигурки русских военнослужащих, которые изображены в очевидно негативном ключе: "Советские варвары грабят добрых миролюбивых европейцев".
Пропаганда она такая. Она даже в фигурках. […]. Очень мы, русские, добрые. И очень вялые. И беспечные. У нас много лет пытаются украсть даже правду, а мы всё терпим, - написал Поддубный.
Реакция российских соцсетей также не заставила себя долго ждать:
Мародёры с бутылкой и перекошенными лицами, они себя изобразили? Свои грехи на нас проецируют? Порочить русского солдата может только тот, кто ему проиграл! - заметил один из комментаторов.
Промывают мозги обывателям, чтобы ненавидели русских и одобряли геноцид против русской нации, - добавил другой.
Судя по рекламе сайта, за 75 евро оптом, или чуть дороже в розницу, от "скульптора" Павла Красинского, можно приобрести пасквиль на советских солдат освободителей спасших Западную Европу в годы Второй мировой войны от "коричневой чумы".
А может многие из этих порабощённых и не особо хотели, что бы их спасали?
А может они сами и есть "коричневая чума"?
Рабам не нужна свобода. рабам нужны собственные рабы.
Источник:
- Они считают себя патриотами, а образованные люди видят в них жертв пропаганды
- Кто в армии служил, тот на Фишках не смеется
- Взгляните на северокорейские пропагандистские плакаты - и вы тоже возненавидите американцев!
- Они не смеются в цирке, им хватило "клоунов" в армии
- Японские художества: киту на обед подают русских матросов
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Мозги у них издавна засраны ненавистью к России. Мне фронтовик рассказывал, что своими глазами видел в Польше повешенных детей - мать повесила, чтобы русские оккупанты не замучили. Гуманизм у них зашкаливает, а мы вот варвары...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Трофейное_делоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Трофейное_дело
«В этом веке нам уже не победить. Нынешнее поколение людей в России слишком фанатичное. До оголтелости. Войны обычно ослабляли любой народ, потому что, помимо физического истребления значительной части народа, вырывали его духовные корни, растаптывали и уничтожали самые главные основы его нравственности. Сжигая книги, уничтожая памятники истории, устраивая конюшни в музеях и храмах… Такую же цель преследует и Гитлер. Но слишком он многочислен, что ли, этот проклятый ваш советский народ… Или он какой-то особый и непонятный… И в результате войны он не слабеет, а становится сильнее, его фанатизм и вера в победу не уменьшаются, а все увеличиваются. Гитлер не может этого понять, а если бы понял, как-то попытался бы выйти из войны. Значит, он обречен, и его империя, его тысячелетний рейх, накануне краха… Значит, надо действовать нам другим путем. Помнишь, конечно, Ленин ваш сказал когда-то: мы пойдем другим путем. Читал я где-то или в кино слышал… Что ж, хорошая фраза. Вот и мы дальше пойдем другим путем. Будем вырывать эти духовные корни большевизма, опошлять и уничтожать главные основы народной нравственности. Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением, выветривать этот ленинский фанатизм. Мы будем браться за людей с детских, юношеских лет, будем всегда главную ставку делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать ее! Да, развращать! Растлевать! Мы сделаем из них циников, пошляков, космополитов!
Сейчас трудно все это представить… тебе. Потому что голова у тебя не тем заполнена, чем, скажем, у меня. О будущем ты не задумывался. Окончится война все как-то утрясется, устроится. И мы бросим все, что имеем, чем располагаем… все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей! Человеческий мозг, сознание людей способно к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности поверить! Как, спрашиваешь? Как?!
Мы их воспитаем! Мы их наделаем столько, сколько надо! И вот тогда, вот потом… со всех сторон снаружи и изнутри мы и приступим к разложению… сейчас, конечно, монолитного, как любят повторять ваши правители, общества. Мы, как черви, разъедим этот монолит, продырявим его. Общими силами мы низведем все ваши исторические авторитеты ваших философов, ученых, писателей, художников всех духовных и нравственных идолов, которыми когда-то гордился народ, которым поклонялся, до примитива.
И когда таких, кому это безразлично, будет много, дело сделается быстро. Всю историю России, историю народа мы будем трактовать как бездуховную, как царство сплошного мракобесия и реакции. Постепенно, шаг за шагом, мы вытравим историческую память у всех людей. А с народом, лишенным такой памяти, можно делать что угодно. Народ, переставший гордиться прошлым, забывший прошлое, не будет понимать и настоящего. Он станет равнодушным ко всему, отупеет и в конце концов превратится в стадо… скотов. Что и требуется! Что и требуется!»
"Вечный зов" 1693-1975
Первым делом что сделали бывшие рабы в Либерии? Правильно - завели себе собственных рабов...