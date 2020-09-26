Западные партнёры представили советских солдат-освободителей в виде варваров-мародёров

Пропаганда она такая. Она даже в фигурках. […]. Очень мы, русские, добрые. И очень вялые. И беспечные. У нас много лет пытаются украсть даже правду, а мы всё терпим, - написал Поддубный.

Реакция российских соцсетей также не заставила себя долго ждать:

Мародёры с бутылкой и перекошенными лицами, они себя изобразили? Свои грехи на нас проецируют? Порочить русского солдата может только тот, кто ему проиграл! - заметил один из комментаторов.

Промывают мозги обывателям, чтобы ненавидели русских и одобряли геноцид против русской нации, - добавил другой.