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Западные партнёры представили советских солдат-освободителей в виде варваров-мародёров

Западные партнёры представили советских солдат-освободителей в виде варваров-мародёров (2 фото)

Автор:
26 сентября 2020 05:26
Сообщество : Военное
Метки: Мародёры   Освободители   вов   миниатюры   негатив   пропаганда   россия   солдаты   
2166
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Польские "братья-славяне" из D-Day Miniature Studio анонсировали новую коллекцию солдатиков под названием Red Storm over Europe (красный шторм бушует над Европой). В наборе присутствуют и фигурки советских военнослужащих, освобождавших Европу в конце Второй мировой войны.

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Метки: Мародёры   Освободители   вов   миниатюры   негатив   пропаганда   россия   солдаты   
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12  комментариев
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3k
Пепелац Час назад
Ну так фонд кино финансировал фильм "На Берлин", там и мародерство и бухание, и разврат все западные клише советского солдата. Государство само приучает молодежь к мысли, что последние желание бойцов КА было увидеть сиськи перед смертью. Так чего на запад пенять?
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2k
ишты 18 минут назад
А это точно не белополяки в России? Или они к нам только доброе и вечное несли?
Мозги у них издавна засраны ненавистью к России. Мне фронтовик рассказывал, что своими глазами видел в Польше повешенных детей - мать повесила, чтобы русские оккупанты не замучили. Гуманизм у них зашкаливает, а мы вот варвары...
А это точно не белополяки в России? Или они к нам только доброе и вечное несли? Мозги у них издавна засраны ненавистью к России. Мне фронтовик рассказывал, что своими глазами видел в Польше повешенных детей - мать повесила, чтобы русские оккупанты не замучили. Гуманизм у них зашкаливает, а мы вот варвары...
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7k
Михаил Полчаса назад
К сожалению мы сами были инициаторами этого. Министр Государственной Безопасности Абакумов В.С. и "Трофейное Дело" - 1946-1948.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Трофейное_делоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Трофейное_дело
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−95
阿鋒 Полчаса назад
Че с поляков взять? Неблагодарный народец. И его не переделать. Первыми под Гитлера легли. Видать, нравилось курвам.
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1k
Эдуардо Полчаса назад
Как же тогда надо изобразить польскую армию 1939г? Сняли штаны - встали раком? Или может лучше припомнить доблестных крылатых гусар, топчущих посевы и жгущих деревни?
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2k
Том Джоуд Полчаса назад
Жаль, эту мерзость уже не остановить. Далеко ходить не надо, взять последнее поколение нашей страны - мыслят, в большинстве своем, точно так же. Что намного страшнее. Хуже проигравшего, который от своей гнусности, очерняет победителя - только потомки победителей очерняющие своих отцов. Неовласовцы.

«В этом веке нам уже не победить. Нынешнее поколение людей в России слишком фанатичное. До оголтелости. Войны обычно ослабляли любой народ, потому что, помимо физического истребления значительной части народа, вырывали его духовные корни, растаптывали и уничтожали самые главные основы его нравственности. Сжигая книги, уничтожая памятники истории, устраивая конюшни в музеях и храмах… Такую же цель преследует и Гитлер. Но слишком он многочислен, что ли, этот проклятый ваш советский народ… Или он какой-то особый и непонятный… И в результате войны он не слабеет, а становится сильнее, его фанатизм и вера в победу не уменьшаются, а все увеличиваются. Гитлер не может этого понять, а если бы понял, как-то попытался бы выйти из войны. Значит, он обречен, и его империя, его тысячелетний рейх, накануне краха… Значит, надо действовать нам другим путем. Помнишь, конечно, Ленин ваш сказал когда-то: мы пойдем другим путем. Читал я где-то или в кино слышал… Что ж, хорошая фраза. Вот и мы дальше пойдем другим путем. Будем вырывать эти духовные корни большевизма, опошлять и уничтожать главные основы народной нравственности. Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением, выветривать этот ленинский фанатизм. Мы будем браться за людей с детских, юношеских лет, будем всегда главную ставку делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать ее! Да, развращать! Растлевать! Мы сделаем из них циников, пошляков, космополитов!
Сейчас трудно все это представить… тебе. Потому что голова у тебя не тем заполнена, чем, скажем, у меня. О будущем ты не задумывался. Окончится война все как-то утрясется, устроится. И мы бросим все, что имеем, чем располагаем… все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей! Человеческий мозг, сознание людей способно к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности поверить! Как, спрашиваешь? Как?!
Мы их воспитаем! Мы их наделаем столько, сколько надо! И вот тогда, вот потом… со всех сторон снаружи и изнутри мы и приступим к разложению… сейчас, конечно, монолитного, как любят повторять ваши правители, общества. Мы, как черви, разъедим этот монолит, продырявим его. Общими силами мы низведем все ваши исторические авторитеты ваших философов, ученых, писателей, художников всех духовных и нравственных идолов, которыми когда-то гордился народ, которым поклонялся, до примитива.
И когда таких, кому это безразлично, будет много, дело сделается быстро. Всю историю России, историю народа мы будем трактовать как бездуховную, как царство сплошного мракобесия и реакции. Постепенно, шаг за шагом, мы вытравим историческую память у всех людей. А с народом, лишенным такой памяти, можно делать что угодно. Народ, переставший гордиться прошлым, забывший прошлое, не будет понимать и настоящего. Он станет равнодушным ко всему, отупеет и в конце концов превратится в стадо… скотов. Что и требуется! Что и требуется!»
"Вечный зов" 1693-1975
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27k
Ed Полчаса назад
а чему удивляемся. "На Париж" поляки что ли снимали ? Певцов в своих быдло-интервью с высокомерной харей ведает стране, что так все и было . "Штрафбат" кто снимал ? Сами. Комиссаров с небритыми рожами в каждом втором фильме про войну кто сует? Методично избивающих сапогами героев. Молодежь смотрит. Верит. А там и солдатиков этих потащат.
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6k
KOSTELLO 39 минут назад
Собака лает, караван идет
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18
bobobo Час назад
Такую рекламу замастырили, а ссылку на продавана не кинули. Я хочу себе такой набор. Как купить то?
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27k
Ed bobobo 37 минут назад
тебе не надо, тебе в зеркало можно смотреть. Такая же ублюдская харя
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10k
Сибирячка 2 часа назад
А все потому. что наши пропагандисты заняты получением всяких гранд , но не отрабатыванием своих обязанностей. Вот смотрю " 101 вопрос" и деваха- 14 лет задает вопрос в котором она говорит, что не стала читать Тараса Бульбу из-за сцен жестокости. Вопрос в том, что она права, и зачем в школе такие жестокие вещи читать. Люди в ее возрасте царствами управляли, воевали наравне со взрослыми. Работали в тылу почти сутками. А ей видишь ли читать тяжело. Вот вам и недоработка пропагандистов. Уже навнушали наши враги нашему молодому поколению. что нельзя быть жестокими с врагами, надо их по головке гладить.
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57k
Доктор Джонс 2 часа назад
"Рабам не нужна свобода. рабам нужны собственные рабы."
Первым делом что сделали бывшие рабы в Либерии? Правильно - завели себе собственных рабов...
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