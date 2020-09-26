Соратники Навального решили «прочистить трубы» начальнику

В «Фонде борьбы с коррупцией» (ФБК, иноагент) постоянно наблюдается нездоровая конкуренция. Безусловно, каждый член этой НКО хочет сам распределять средства, полученные от западных кураторов, находясь поближе к кормушке.



Время для этого «отравления» было выбрано неслучайно. Все произошло перед Единым днем голосования 13 сентября (Навальному стало плохо 20 августа). Тот, кто мог покушаться на его жизнь, понимал, что все «лавры» после выборов могут достаться ему.



Журналисты же считают, что за покушением может стоять исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков. По их данным, в августе этого года между ним и блогером произошел серьезный конфликт. Навальный без предупреждения коллеги решил ликвидировать НКО. Ашурков потребовал вернуть все вложенные в организацию средства, но блогер отказался.



Эта версия вполне логична. Владимир Ашурков накопил огромные долги за границей. Его фирмы в Британии задолжали 2,8 млн фунтов и были ликвидированы. Терять еще один источник дохода для него было катастрофично.



Необходимо вспомнить и о роли Марии Певчих. Предполагаемая отравительница блогера тесно контактировала с Владимиром Ашурковым. По некоторым данным, она передавала ФБК инсайдерскую информацию. Певчих не идет на контакт с российским следствием и прячется за границей.



Чем же отравили Алексея Навального, остается вопросом. Но, судя по симптомам, ему подсунули «Крота». Похожее состояние было и у музыканта Бари Каримовича Алибасова, «случайно» перепутавшего пузырьки на кухне и употребившего средство для прочистки труб.