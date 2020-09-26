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Соратники Навального решили «прочистить трубы» начальнику

Соратники Навального решили «прочистить трубы» начальнику (2 фото)

Автор:
26 сентября 2020 12:06
Метки: Каламбур   Новичок   ФБК   навальный   россия   
187
2
В ситуации с «отравлением» Алексея Навального так и не поставлена точка. Запад в привычной для себя манере пытается воспользоваться покушением на жизнь блогера, чтобы обвинить Кремль. Но многие вещи в этой истории говорят о том, что за этим делом стоит кто-то из своих.

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Метки: Каламбур   Новичок   ФБК   навальный   россия   
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Hellgone День назад
Может и стоять.Но исполнитель ярмыш.Привезла-певчих.А уж какие ми-6 за этим стоят я не знаю...

Ой..Я это вслух сказал?
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