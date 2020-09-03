Немецкие врачи заявили об отравлении Навального "Новичком", но создатель этого вещества сомневается

В подобных условиях говорить о применении "Новичка" просто смешно, кроме того есть довольно много похожих на него веществ, которые можно назвать слабыми аналогами искомого. "Которые, кстати, хорошо умеют делать немцы, англичане, шведы, чехи и американцы, конечно", — добавил Ринк. Также он считает, что следы препарата, похожего на "Новичок" могут оказаться следами препаратов, которые использовались при лечении Навального.
Было бы странно, если бы русские признались в отравлении. А так то всё в порядке: ихтамнеты, это не мы, а потом - да это мы, это не они, да это они, но не наши, наши, но в отпуске, это добровольцы, но военные рф— Это невозможно (@vladlen29k) September 2, 2020
Эта новость - одна непрерывная ложь.— ❌ Timur ❌ (@Timurrr_) September 2, 2020
По заявлению члена российской делегации на 57-й и 59-й Сессиях исполкома Организации по запрещению химического оружия Виктора Холстова, семейство состоит более чем из шестидесяти похожих соединений!
В ФРГ совсем чтоли идиоты?!! Если бы Россия отравила Навального, то уж точно бы не направила его в Германию для подтверждения этого!!! И тогда должны были все заразиться умереть кто с ним контактировал во время переезда!! Совсем чтоли они там с дуба рухнули?!!!!— Иванова Лариса (@ilariska1) September 2, 2020
Источник:
- ФБК Навального - ВСЁ: реакция соцсетей на ликвидацию детища оппозиционера
- Пресс-секретарь Навального сообщила, что в его организме обнаружили яд
- Немецкие врачи заявили об отравлении Алексея Навального
- Алексей Навальный находится в коме на аппарате ИВЛ
- Как за 10 минут наболтать на статью: активистка проговорилась о том, что вела теневой бизнес
Что-то должно было произойти... и оно произошло. Как всегда вовремя, обязательно должен был фигурировать "Новичёк" и событие должно было коснутся самой Германии, основного лоббиста после РФ для СП-2.
Хорошо работают
Если до этого были грязные политические игры, то на этот раз покушение на убийство коснулось уже непосредственно гражданина РФ, а это уже серьёзно. Должна быть ответка
Террористический акт в Беслане захват заложников в школе № 1 города Беслана (Северная Осетия), совершённый террористами утром 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки, посвящённой началу учебного года. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании более 1100 заложников[4] (преимущественно детей, их родителей и сотрудников школы) в тяжелейших условиях, отказывая людям даже в удовлетворении минимальных естественных потребностей.
Нехер удалёнку по-новой копипастить.
А Углёв очень даже не сомневается. Он говорит, что этот яд все же применялся, но вместе с другим веществом (в целях маскировки).
"Значит его ( "Новичок") чем-то прикрыли, так как динамика развития токсикологического поражения совершенно искажена", - сказал Углёв "Открытым медиа".
А вообще, я смотрю что помимо группы "новичёк" есть ещё группа дурачок.
Мало что сразу не дотравили, так ещё и подушкой в больнице не додушили, а потом вообще к немцам отправили все улики. Имхо прекращать надо эту лавочку, пора наверное закрывать свои консульства и посольства в СШП, да и их тоже тут проредить желательно до нуля.
Ну, значит, скоро прилетят новые санкции против России, от ее заокеанских партнеров и европейских друзей. Чтобы не расслаблялась, чтобы была в тонусе. А то, если Россию не трогать и оставить ее в спокойствии, она станет слишком сильной и богатой, а это уже нарушение геополитичского баланса и статуса кво.
Вот ты е.б.л.а.н
Станет сильной и богатой. У вас там в фабрике вообще ё.б.н.у.л.и.с.ь. уже такое писать. Реально, поменяйте методичку
PS а вообще рад такому развитию событий, теперь его точно оставят там, в Россию он не вернется и бесславно пропадет как Скрипаль.
Да и зачем бы мы его отпускали, если бы сами и траванули Новичком?
гансы неделю ждали пока из крови всё это выветрится и потом сами траванули.
а про новичок все в первый день прикалывались на всех форумах. и вуаля!!! так оно и случилось. просто твои хозяева настолько недоразвитые, что них-уя нового выдумать не могут