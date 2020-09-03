Немецкие врачи заявили об отравлении Навального "Новичком", но создатель этого вещества сомневается

Специалист рассказал, что симптомы Навального совершенно не похожи на те, которые наблюдаются у отравленных "Новичком" людей. У пораженного человека обычно резко сужаются зрачки, возникают судороги, после этого через несколько минут он умирает. Сценарий, при котором пострадавшего спасают на протяжении нескольких недель, просто невозможен.

В подобных условиях говорить о применении "Новичка" просто смешно, кроме того есть довольно много похожих на него веществ, которые можно назвать слабыми аналогами искомого. "Которые, кстати, хорошо умеют делать немцы, англичане, шведы, чехи и американцы, конечно", — добавил Ринк. Также он считает, что следы препарата, похожего на "Новичок" могут оказаться следами препаратов, которые использовались при лечении Навального.