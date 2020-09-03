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Немецкие врачи заявили об отравлении Навального "Новичком", но создатель этого вещества сомневается

Немецкие врачи заявили об отравлении Навального "Новичком", но создатель этого вещества сомневается (9 фото + 1 видео)

Автор:
03 сентября 2020 08:06
Сообщество : Политика
Метки: Новичок   германия   клиника   навальный   отравление   политика   
2712
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Вчера, 2 сентября, во всех СМИ опубликовали вердикт немецких эскулапов, наблюдающих Навального. Однако не все так однозначно.

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Метки: Новичок   германия   клиника   навальный   отравление   политика   
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66  комментариев
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2k
RelaniumZ Час назад
Остановить СП-2 любой ценой
Что-то должно было произойти... и оно произошло. Как всегда вовремя, обязательно должен был фигурировать "Новичёк" и событие должно было коснутся самой Германии, основного лоббиста после РФ для СП-2.
Хорошо работают
Если до этого были грязные политические игры, то на этот раз покушение на убийство коснулось уже непосредственно гражданина РФ, а это уже серьёзно. Должна быть ответка
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0
a01 8 минут назад
Помни не простим скорбим ....

Террористический акт в Беслане захват заложников в школе № 1 города Беслана (Северная Осетия), совершённый террористами утром 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки, посвящённой началу учебного года. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании более 1100 заложников[4] (преимущественно детей, их родителей и сотрудников школы) в тяжелейших условиях, отказывая людям даже в удовлетворении минимальных естественных потребностей.
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0
a01 12 минут назад
Это все принесет новые полезные санкции. Надеюсь поле выборов снесут эту прогнившую и коррумпированную власть. Нужно выходить на улицу и гнать в шею этих бандитов из единой россии. Белорусы задают ритм и нужно присоединятся к этому движению. Хватит сидеть нужно действовать. Нету доверия к власти к ментам и говорю ОПГ из единой россии. Может повторить 1918. Говорят в Октябре хорошее время для свержение самодержцев.
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1k
Запускайте Берлагу! a01 3 минуты назад
Аффтар, выпей чаю!
Нехер удалёнку по-новой копипастить.
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0
a01 Запускайте Берлагу! Минуту назад
призываю действовать пока Белорусть не остыла на 2 фронта не потянет ...
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364
Акроко 14 минут назад
Это Ринк сомневается. Из-за клинической картины.

А Углёв очень даже не сомневается. Он говорит, что этот яд все же применялся, но вместе с другим веществом (в целях маскировки).

"Значит его ( "Новичок") чем-то прикрыли, так как динамика развития токсикологического поражения совершенно искажена", - сказал Углёв "Открытым медиа".
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1k
Запускайте Берлагу! 17 минут назад
Только дурачок поверит в новичок
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17k
Matrosskin Полчаса назад
Ага, БОВ, которым нормально не могут травануть человека без СИЗ и антидота под рукой (причём уже не первый раз). Конечно, верим, как тут не поверить.
Ага, БОВ, которым нормально не могут травануть человека без СИЗ и антидота под рукой (причём уже не первый раз). Конечно, верим, как тут не поверить.
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1k
Том Сойер 41 минуту назад
Немецкие врачи заявили об отравлении Навального "Новичком", но создатель этого вещества сомневается
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3k
konon_1983 42 минуты назад
Да всех навальнят рублём прижать! для них это хуже смерти. Сразу переобуются в воздухе...
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511
GoInDown konon_1983 Полчаса назад
Так уже все, не видишь что ли, визга нет, визжат чуть по чуть цеСвыни и все. А эта когорта без грошей уже слилась, да и школа началась. Сейчас после таких громких заявленнии из ЕС самое время Митинги устраивать, а они даже в интернете молчат, без грошей революционер не революционер....
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3k
konon_1983 GoInDown 15 минут назад
Вот и ладушки.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−4
Аксенов Дмитрий 46 минут назад
Это все принесет новые полезные санкции. Надеюсь поле выборов снесут эту прогнившую и коррумпированную власть. Нужно выходить на улицу и гнать в шею этих бандитов из единой россии. Белорусы задают ритм и нужно присоединятся к этому движению. Хватит сидеть нужно действовать. Нету доверия к власти к ментам и голаворю ОПГ из единой россии. Может повторить 1918. Говорят в Октябре хорошее время для свержение самодержавцев.
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1k
Том Сойер Аксенов Дмитрий 36 минут назад
Немецкие врачи заявили об отравлении Навального "Новичком", но создатель этого вещества сомневается
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511
GoInDown 47 минут назад
Что бы там не было, но точно одно, это провал нашей внешней разведки, такие вещи должны читаться.
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185
Nane First NameLast Час назад
Если это заявил Herr из бундесвера - для сомнений мало причин. А создатель новичка здит как дышит.
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12
Null Dev Nane First NameLast 21 минуту назад
Я-я! Боевое отравляющее вещество какое-то не боевое, или потравленный является суперменом.
А вообще, я смотрю что помимо группы "новичёк" есть ещё группа дурачок.
Мало что сразу не дотравили, так ещё и подушкой в больнице не додушили, а потом вообще к немцам отправили все улики. Имхо прекращать надо эту лавочку, пора наверное закрывать свои консульства и посольства в СШП, да и их тоже тут проредить желательно до нуля.
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364
Акроко Null Dev 9 минут назад
Сложно рассчитать дозу. Дозировка маленькая чтоб яд поскорее вышел. Поэтому и промывали его в Омске два дня. Думали что промыли, а нет - у немцев техника видать чуствительнее. На войне бы дали слоновью дозу и пусть враг подыхает, а тут ведь надо так изловчиться чтоб следов не осталось.
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5k
Конрад Карлович Час назад
В Германии, говорите? Точно, точно
В Германии, говорите? Точно, точно
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3k
Andrey Abramov Час назад
Интересно, а кто оплатил выезд на лечение этого агента в Германию? Может туда так же отправить всех тяжелобольных, пусть сделают заявление, что они ярые оппозиционеры и были за это отравлены властью, после чего Германия будет обязана их вывести и вылечить.
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28k
Элек Мек Andrey Abramov Час назад
Тебя лечить уже поздно,ты п.и.з.д.е.ц как безнадёжен.
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5k
workmen77 Andrey Abramov 6 минут назад
Не беспокойся, за его лечение оплачивало частное лицо, а не государство.
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2k
Frank Borman Час назад
Ну, вот и доказательства. Лешу Анального траванули Новичком. А кто у нас использует Новичок? Ась?
Ну, значит, скоро прилетят новые санкции против России, от ее заокеанских партнеров и европейских друзей. Чтобы не расслаблялась, чтобы была в тонусе. А то, если Россию не трогать и оставить ее в спокойствии, она станет слишком сильной и богатой, а это уже нарушение геополитичского баланса и статуса кво.
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98
Сергей Frank Borman Час назад

Вот ты е.б.л.а.н
Станет сильной и богатой. У вас там в фабрике вообще ё.б.н.у.л.и.с.ь. уже такое писать. Реально, поменяйте методичку
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28k
Элек Мек Сергей Час назад
Новые не поступали,тов. прапорщик велел пользоваться старыми.
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2k
Frank Borman Сергей 24 минуты назад
Гопник, ну так какие твои аргументы? С чем согласен, с чем несогласен?
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364
Victor Час назад
странные какие-то люди, не удивлюсь, если найдутся свидетели того, что борт, на котором его эвакуировали в германию, мы хотели сбить над несчастной украиной. и даже какие-нить снимки со спутника покажут о передислокации на украину бука с камчатки.
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8k
Алексей Victor Час назад
Да Бук бил прямо с Камчатки, но суперпупер самолет сумел оторваться от ракеты. Ракету, кстати взяли в плен, потом предьявят.
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185
Nane First NameLast Victor 46 минут назад
По БУКу и MH17 вышла книга в двух томах(!) с пруфами, картинками, геолокациями и прочими доказательствами. Кстати, автор российский специалист в авиастроении. НО вам же п.о.х.у.й на это. Ихтамнет)))
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511
GoInDown Nane First NameLast 37 минут назад
не писяй в Нидерландах суд уже подтвердил фальсификацию аудиозаписей и картинок из интернета стороны обвинения, в частности вашего СБУ, Уже поданы встречные иски.
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185
Nane First NameLast GoInDown Полчаса назад
Билли, где пруфы? Билли! Только давай оф. источники. Безо всякой там Русской Весны, Киселева, Соловьева и прочих пропагандонов. Давай официальный источник. Можешь даже на английском. Я английский знаю и без гугл переводчиков)
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511
GoInDown Час назад
Предлагаю созвать экстренное заседание ООН и обвинить "коллективный запад" в применении химического оружия против граждан России, анализы у нас есть, отправляли чистого, без всяких новичков, созываем трибунал, требуем репарации, санкции надо ввести, короче требовать ответов, а то сидим в лужу пердим, пока нас опять ссаными тряпками лживо не закидают..... не ужели за 6 лет ничему не научились, если против тебя играют грязно, играй так же или проиграешь. Надо идти в наступление, требовать открыто на всамых высоких уровнях обьяснений, как так мы вам его за сутки собрали и отправили, а вы его там неделю травили.
PS а вообще рад такому развитию событий, теперь его точно оставят там, в Россию он не вернется и бесславно пропадет как Скрипаль.
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2k
neutrino GoInDown Час назад
отправляли чистого, в коме.
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1k
Andy Birkin neutrino 43 минуты назад
Может он просто решил выспаться, а они его там Новичком
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511
GoInDown neutrino 43 минуты назад
Да хоть расчлененку в пакетах.
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1k
Ivan Час назад
Навального отравили на своей терретории новичком, не добили, не подделали результаты вскрытия и не кремировали, а после, живого, отдали немцам, чтобы они нашли в крови остатки новичка, который сразу будет отсылкой к делу Скрипаля и поводом для новых санкций. Это специально сделал, наверное, Путин, чтоб угнетать народ не только изнутри, но и внешними санкциями. Нет, я ни в коим случае не за Путина, и считаю его врагом для России, страшнее Гитлера, но это, сука, сюр и бред какой-то с Навальным, который давно-политический труп, и почти обычный, как Немцов...
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1k
Ivan Bobik 53 минуты назад
Лучше быть гомиком, как он, чем педиком, как Пу. Из 2 зол...
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1k
ezhik Ivan 50 минут назад
так то оно да, НО! никому ненужных людей не убивают в центре столицы и не пытаются отравить..
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287
Bobik Ivan 48 минут назад
Насмешил.
Ссылка www.youtube.com
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1k
Ivan Bobik 36 минут назад
И? Я против Пу, а Жирик-не более чем протест. Перефразирую, если так понять сложно: я не за Жирика, а против Путина. После Примакова топовых толковых политиков я не видел.
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287
Bobik Ivan 19 минут назад
Насчёт Примакова согласен. Ла и Лавров когда-то был ничё, пока не оскотинелся.
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57
Васёк Л. Час назад
Отравили? Боевым (!) ОВ?? Почему же не сдох???
.
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287
Bobik Васёк Л. Час назад
Шпиль-вилли дозу не смогли рассчитать.
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28k
Элек Мек Васёк Л. Час назад
Вася,е.б.а.н.и новичка,разоблачи их всех.
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8k
Алексей Васёк Л. Час назад
Ну насколько они все думают, боевые ОВ производства СССР и России способны вызвать насморк и потерю сознания (про сознание не факт). Сейчас еще выяснят что самолет над украиной был сбит российской ядреной бомбой на 100500 мегатонн, но развалился только самолет и будет сделан вывод о полной несостоятельности нашего вооружения ну и выводы, а чего, собственно их бояться? Как-то так...
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25
Васек ПЕТРОВ Васёк Л. Час назад
Вот такое нЕмощное ОВ.. Стоило ли запрещать его, если даже мухи не мрут от него.
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185
Nane First NameLast Васёк Л. 58 минут назад
Половину дозы разворовали по дороге. Что тут непонятного? Или кто-то любимой тёще решил духи подарить.
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1k
Andy Birkin 2 часа назад
А что же тогда все остальные пассажиры самолёта живы, включая его PR, а также в аэропорту Томска всё спокойно? П**дит немчура продажная...
Да и зачем бы мы его отпускали, если бы сами и траванули Новичком?
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365
Шел мимо Andy Birkin Час назад
Конечно, конечно, нарушение обмена веществ, как сказали российские медики. И никакого новичка
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1k
Andy Birkin Сергей Час назад
Конечно мы, не они же
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1k
Andy Birkin Шел мимо Час назад
Это уже не Новичок, а Старичок. Новичком он был в Солсбери в 2018м
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18k
Батончик с маком Шел мимо Час назад
в крови нашли алкоголь и кофеин. походу он с сопляками ягуара нах.уярился.
гансы неделю ждали пока из крови всё это выветрится и потом сами траванули.
а про новичок все в первый день прикалывались на всех форумах. и вуаля!!! так оно и случилось. просто твои хозяева настолько недоразвитые, что них-уя нового выдумать не могут
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1k
Andy Birkin Батончик с маком 57 минут назад
Вообще точняк. Ягу с малолетками нажраться - это очень на Лёшу похоже. А в самолёте давление упало, сердечко-то и сдало.
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5k
KOSTELLO 2 часа назад
Отравили дурачка чем то вроде новичка
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1k
Andy Birkin KOSTELLO Час назад
Наверное, сама Ярмыш и накапала ему в чай. Раньше были клофелинщицы, а теперь новичошницы
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82
Василий Петрович Andy Birkin Час назад
Да это скоро в аптеках будет как средство от запоров
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Andy Birkin Василий Петрович Час назад
Для улучшения пищеварения, так сказать. Или вот, антидепрессант для крепкого и здорового сна
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