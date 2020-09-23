Алексея Навального выписали из клиники Charite

Врачи немецкой клиники Charite выписали Алексея Навального и не исключают его полного выздоровления. Всего Навальный провел в клинике 32 дня, 24 из них - в реанимации.

Так же немецкие врачи уверены, что последствия не заставят себя долго ждать, но о них можно будет судить позже.

"Алексей Навальный лечился в "Шарите" в общей сложности 32 дня, из них 24 дня он провел в реанимации. Его лечащие врачи считают возможным полное выздоровление пациента, однако о долгосрочных последствиях тяжелого отравления можно будет судить позже", - заявили врачи.