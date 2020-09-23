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Алексея Навального выписали из клиники Charite

Алексея Навального выписали из клиники Charite (4 фото)

Автор:
23 сентября 2020 12:21
Сообщество : Истории
Метки: Новичок   Шарите   интересное   навальный   отравление   политика   фото   
2702
4

После отравления Алексей Навальный оказался в омской больнице, после чего его отправили в клинику Charite. В немецкой клинике он провёл 32 дня, 24 из которых прошли в реанимации.

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Метки: Новичок   Шарите   интересное   навальный   отравление   политика   фото   
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59  комментариев
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11k
Андрей Дядя 2 часа назад
Алексея Навального выписали из клиники Charite
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2k
au3 19 минут назад
А зачем ему эти резиновые перчатки кого и отчего они защищают?
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1k
anatolis Полчаса назад
вопрос в том, как человек может выжить после боевого отравляющего вещества которое предназначено для отравления. Или он к нему иммунитет вырабатывал???
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3
pasvova Полчаса назад
В истории существует всего один пример человека, которому удалось пережить отравление ядом из группы «Новичок». Андрей Железняков работал с этими веществами и случайно отравился А-232 в 1987 году из-за поломки вытяжки в его лаборатории (как вы видите, обращаться с подобным веществом без надлежащей защиты самоубийство).

Ему удалось выжить только потому, что он сразу установил причину возникших у него галлюцинаций и нарушения дыхания и предупредил коллег, которые ввели ему противоядие. Несмотря на это, его состояние ухудшилось, и он впал в кому. Позднее он пришел в сознание, но перестал ходить. У него также появились хронический гепатит, цирроз, эпилепсия и слабость в руках. Он больше не мог читать и концентрировать внимание. Он превратился в настоящего инвалида и скончался пять лет спустя
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4k
Hemul_D Полчаса назад
1 августа 1995 года был отравлен Кивелиди Иван Харлампиевич в своём служебном кабинете в офисе Росбизнесбанка на Мытной улице путём нанесения на слуховую мембрану трубки стационарного телефона отравляющего вещества. Яд накапливался постепенно: каждый раз, когда жертва говорила с кем-то по телефону, мембрана вибрировала и микроскопические частицы отравляющего вещества через поры кожи проникали в организм. Кивелиди впал в кому из-за отказа почек, был госпитализирован в реанимацию Центральной клинической больницы. У Кивелиди были больные почки острейшие колики с обмороками с ним случались и раньше к тому же он был хронический гипертоник, и врачи поначалу подозревали у него обширный инсульт. Находящемуся в тяжёлом состоянии больному неожиданно стало лучше, когда ему закапали атропин, чтобы посмотреть глазное дно: дело в том, что атропин является частичным антидотом к фосфорорганическим соединениям. 4 августа Кивелиди, не приходя в сознание, скончался.

2 августа 1995 года в Первую городскую больницу Москвы с похожими симптомами доставили 30 35-летнюю секретаря-референта Кивелиди Зару Исмаилову, которая к телефону не прикасалась, а только вытирала пыль в кабинете шефа. У неё были судороги и нарушение кровообращения, она теряла сознание. 2 августа в 6 часов утра Исмаилова умерла, перед смертью успев сообщить, что «с ней произошло то же самое, что и с Кивелиди». У обоих погибших наблюдались схожие симптомы: резкое обострение всех их хронических заболеваний со стремительной генерализацией процесса по всему организму. Тело Зары Исмаиловой отправили в морг, но патологоанатом Иосиф Ласкавый отказался вскрывать труп, несмотря на давление московской прокуратуры, а на истории болезни написал: «Имеются признаки отравления неизвестным ядом». В таких случаях вскрытие должны проводить в судебно-медицинском морге. Эксперты сначала предположили поражение солями кадмия, но затем обнаружили тот же яд, что и у её шефа.

Во время обысков в офисе Кивелиди нескольким сотрудникам правоохранительных органов тоже стало плохо: они жаловались на головную боль и головокружение, у них слезились глаза, нескольких пришлось госпитализировать. После этого обыски продолжили уже специалисты гражданской обороны и сотрудники Санэпиднадзора в костюмах химической защиты.

Через полтора месяца от симптомов такого же отравления умер сотрудник Центра судебно-медицинских экспертиз при Минюсте РФ, 40-летний здоровый патологоанатом, вскрывавший тело Кивелиди.

PS: Хомяки навального сожрут любое говно, только давай. Кстати у меня вопросик к хомякам, сначала в фбк сказали , что вещество было нанесено на нижнее белье навального, потом изъяли бутылочку с "следами яда", так вот это... где нижнее белье и где бутылочка или мы что то о вашем светоче не знаем?
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6k
bum-bum Полчаса назад
У него вид не человека почти месяц в реанимации провалявшегося, а просто как после недельного запоя.
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5k
KOSTELLO Полчаса назад
И Навальный с новыми силами кидается в адово пекло, чтобы продолжать обличать расхитителей Государственной собственности и властьимущих воров.
Не жалея ни живота ни жопы.
С нетерпением наблюдаем, как ему по дороге в Россию будут делать разные гадости, но нашего отчаянного хироя это не остановит, ведь отрабатывать бабло все равно надо
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6k
GrblFF Полчаса назад
Как следующий сезон будет называться - Восставший из ада, выживший или зловещие мертвецы?
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1k
Ertin GrblFF 21 минуту назад
Из зада.
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48
taxcop Полчаса назад
Похер на него, что есть, что нет
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6k
Andrey 37 минут назад
Рэволюционер хренов.
Леша! Начни жить по правилам со своей семьи и со своих друзей! В лечебном учреждении НЕ КУРЯТ! Тем более в Германии!
Рэволюционер хренов. Леша! Начни жить по правилам со своей семьи и со своих друзей! В лечебном учреждении НЕ КУРЯТ! Тем более в Германии!
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389
Почтальон Стечкин 37 минут назад
"Шарите", если мне не изменяет память, говорили что это элитная клиника и т.д. А что делает банка с окурками на полу в углу окна? Я сомневаюсь что в Германии, в элитных клиниках, есть подобные вещи..
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7k
babsbaberley Почтальон Стечкин Полчаса назад
Наверное это всё-таки элитная клиника. В неэлитных клиниках для окурков ставят пустые банки из-под кофе или шпрот.
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13k
VIRO-PAX! 40 минут назад
Опять с кружкой на фото! Ну потом не жалуйся Лёха
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40
Олег 47 минут назад
Вот и очнулось это существо. Собственно, дальше то что? Его в комиксы Marvel теперь только - сожрать боевое химическое отравляющее вещество и выжить. Целые 24 дня искусственной комы это вам не чай пить в самолёте, ой я это вслух сказал))) Новый супергерой Новальничок
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224
runiy 48 минут назад
Я смотрю кремлеботы анонируют на эту новость в феерическом Экстазе!!! Ололо у.ё.пки у вас статистика от путена (официальная) - более 20 млн. за чертой бедности, около 70 % населения закредетованна, 300 т. в год естественная убыль населения , средний класс 17 т.р. ....и т.д. и т.п. а у вас Навальный (который рассказывает сколько ворует власть) виноват!!??? самим не смешно это дичь писать??!!!
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974
Evgen runiy 43 минуты назад
Да у них просто пуканы рвет от таких новостей
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224
runiy mtonaka 41 минуту назад
Нет что-ты боже упаси спаситель конечно же великий обнуленный путен!!!!
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224
runiy Evgen 37 минут назад
Да понятно что денюжку надо отрабатывать, таким уродам совестью торговать проще всего !!!!
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2k
mtonaka runiy 17 минут назад
Не вижу в них большой разницы! Помниться олёша к плешивому в кремль как на работу бегал!
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224
runiy mtonaka 2 минуты назад
ну так плешивый у власти и 20 лет с колен Россию поднимает!!! причем я статистику привел (которая афишируется властями) как он "поднял" , поэтому мне не понятны претензии к Навальному который у власти не был даже в какой-то минимальной должности где можно было себя проявить!
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974
Evgen 51 минуту назад
ОО да тут собрание кремлеботов. Вы, кремлеботы, хуже предателей родины, которые предают страну за большие деньги, лучшую жизнь и это ещё как то можно понять, но не оправдать конечно. Вы же, предаете свою страну каждый день, с каждым новым проплаченным комментарием, за сущие копейки, которые вам платят бандиты-олигархи.
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−90
阿鋒 Evgen 9 минут назад
Пойди - умойся! При чем тут кремлеботы вообще? Своей репой подумай, если б его хотели убрать, давно бы это сделали. И поизощреннее можно. Просто как оппозиционер он из себя ничего не представляет, и угрозы реальной от него нет. Клоун. Цирк устраивает. Соскучился по вниманию к своей персоне. Пусть как Тихановская из-за бугра за Родину «радеет» и деньги клянчит у Запада всем на потеху. Это у него хорошо получается.
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26k
a.fey 51 минуту назад
Ссылка youtu.be
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2k
Вадим Игнатьев 58 минут назад
Алексея Навального выписали из клиники Charite
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1k
Андрей 59 минут назад
Считаю надо лишить это позорище российского гражданства, пусть смердит издалека.
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73
Дмитрий Час назад
А теперь самое интересное: Хотелось бы услышать версию отравления от .......самого Овального!!! И да! Россия ждет тебя Леха! А то, дотравят супостаты. Мало ли там у кого планы поменяются. Вдруг ты все таки свинтиш в Россию матушку и начнешь языком болтать не то или не совсем то, что хозяевам надо? А! А оно им надо. По этому, тихо. Под покровом ночи. Вали Леха домой. Да и тем более за ветерана надо ответить еще дома. Подписку о невыезде ни кто не отменял. Ну поболел там немного и хватит. Пора за ум браться да к следователям являться.
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1k
Stargazer Час назад
дайте и мне такого йаду... вообще странно, что за такое эффективное средство похудения ещё драка не случилась.
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−90
阿鋒 Час назад
Навальнята активизировались! :)
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