Алексея Навального выписали из клиники Charite

После отравления Алексей Навальный оказался в омской больнице, после чего его отправили в клинику Charite. В немецкой клинике он провёл 32 дня, 24 из которых прошли в реанимации.
Врачи немецкой клиники Charite выписали Алексея Навального и не исключают его полного выздоровления. Всего Навальный провел в клинике 32 дня, 24 из них - в реанимации.
Так же немецкие врачи уверены, что последствия не заставят себя долго ждать, но о них можно будет судить позже.
"Алексей Навальный лечился в "Шарите" в общей сложности 32 дня, из них 24 дня он провел в реанимации. Его лечащие врачи считают возможным полное выздоровление пациента, однако о долгосрочных последствиях тяжелого отравления можно будет судить позже", - заявили врачи.
Алексей Навальный пришёл в себя лишь на прошлой неделе. В своём Instagram Алексей признался в любви своей жене и высмеял слова Путина о Новичке.
"Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне «Новичок». Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, что, если Минздрав будет настаивать, чтоб меня увезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли это сделать. Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти «пожил достаточно», - вот конечная цель моего хитрого плана", - с сарказмом заявил Навальный.
Немецкие врачи заявили об отравлении Навального "Новичком", но создатель этого вещества сомневается
Вчера, 2 сентября, во всех СМИ опубликовали вердикт немецких эскулапов, наблюдающих Навального. Однако не все так однозначно.
Источник:
- Немецкие врачи заявили об отравлении Навального "Новичком", но создатель этого вещества сомневается
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Ему удалось выжить только потому, что он сразу установил причину возникших у него галлюцинаций и нарушения дыхания и предупредил коллег, которые ввели ему противоядие. Несмотря на это, его состояние ухудшилось, и он впал в кому. Позднее он пришел в сознание, но перестал ходить. У него также появились хронический гепатит, цирроз, эпилепсия и слабость в руках. Он больше не мог читать и концентрировать внимание. Он превратился в настоящего инвалида и скончался пять лет спустя
2 августа 1995 года в Первую городскую больницу Москвы с похожими симптомами доставили 30 35-летнюю секретаря-референта Кивелиди Зару Исмаилову, которая к телефону не прикасалась, а только вытирала пыль в кабинете шефа. У неё были судороги и нарушение кровообращения, она теряла сознание. 2 августа в 6 часов утра Исмаилова умерла, перед смертью успев сообщить, что «с ней произошло то же самое, что и с Кивелиди». У обоих погибших наблюдались схожие симптомы: резкое обострение всех их хронических заболеваний со стремительной генерализацией процесса по всему организму. Тело Зары Исмаиловой отправили в морг, но патологоанатом Иосиф Ласкавый отказался вскрывать труп, несмотря на давление московской прокуратуры, а на истории болезни написал: «Имеются признаки отравления неизвестным ядом». В таких случаях вскрытие должны проводить в судебно-медицинском морге. Эксперты сначала предположили поражение солями кадмия, но затем обнаружили тот же яд, что и у её шефа.
Во время обысков в офисе Кивелиди нескольким сотрудникам правоохранительных органов тоже стало плохо: они жаловались на головную боль и головокружение, у них слезились глаза, нескольких пришлось госпитализировать. После этого обыски продолжили уже специалисты гражданской обороны и сотрудники Санэпиднадзора в костюмах химической защиты.
Через полтора месяца от симптомов такого же отравления умер сотрудник Центра судебно-медицинских экспертиз при Минюсте РФ, 40-летний здоровый патологоанатом, вскрывавший тело Кивелиди.
PS: Хомяки навального сожрут любое говно, только давай. Кстати у меня вопросик к хомякам, сначала в фбк сказали , что вещество было нанесено на нижнее белье навального, потом изъяли бутылочку с "следами яда", так вот это... где нижнее белье и где бутылочка или мы что то о вашем светоче не знаем?
Не жалея ни живота ни жопы.
С нетерпением наблюдаем, как ему по дороге в Россию будут делать разные гадости, но нашего отчаянного хироя это не остановит, ведь отрабатывать бабло все равно надо
Леша! Начни жить по правилам со своей семьи и со своих друзей! В лечебном учреждении НЕ КУРЯТ! Тем более в Германии!