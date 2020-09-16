Санкции за ржач над выводами об отравлении Навального: реакция соцсетей

В интернете появилась информация, что из-за ситуации с тем, чье имя нельзя называть, Россию ждет новая порция санкций. Официальные данные - это хорошо, но аналитика от диванных политтехнологов и экспертов просто бесценна.

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Санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным - это реальность. Многие комментаторы конечно надеются, что оппозиционер их не допустит 0 Источник:

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Кто-то считает, что все закончится на уровне угроз 0 Источник:

В СМИ появилась информация, что российские олигархи могут попасть под санкции. Эту новость уже тоже обсудили в Твиттере 0 Источник:

Про "Северный поток" - это отдельная история (мутная и запутанная) 0 Источник:

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Интернет-тролли и их виденье ситуации 0 Источник:

Вот она - ирония русскоязычного Твиттера 0 Источник:

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Тут еще и известный националист Максим Марцинкевич покончил с собой в СИЗО 0 Источник: