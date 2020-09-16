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Санкции за ржач над выводами об отравлении Навального: реакция соцсетей

Санкции за ржач над выводами об отравлении Навального: реакция соцсетей (15 фото)

Автор:
16 сентября 2020 14:43
Сообщество : Жить в России
Метки: германия   жить в россии   навальный   политика   реакция соцсетей   россия   санкции   
2220
15
В интернете появилась информация, что из-за ситуации с тем, чье имя нельзя называть, Россию ждет новая порция санкций. Официальные данные - это хорошо, но аналитика от диванных политтехнологов и экспертов просто бесценна.

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Метки: германия   жить в россии   навальный   политика   реакция соцсетей   россия   санкции   
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7k
harlamov 57 минут назад
Короче жопа у путинской мафии подгорает. Пи#дец как никогда близок. Со всеми умудрились перессориться. Вот что бывает, когда животные инстинкты превалируют над логикой и здравым смыслом.
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492
Злодей harlamov 48 минут назад
Осталось ещё чуть-чуть подождать, и россия развалится. Уже этой осенью.
PS. У меня знакомый был, в игре познакомились,он из Львова. Так вот,с ним так интересно спорить было, он так активно доказывал,что Россия вот-вот развалится, что их войска войдут в москву, что Украина как никогда сильна. Но как только закончил институт, то уехал в израиль гастером. К отцу гастеру. После этого ещё пару раз писал, что уехал потому,что не хочет,что бы его в армию забрали,но как только Россия развалится,то вернётся сразу. Через пару месяцев,когда я решил ему написать, что бы узнать,когда же его ждать,то я у него уже был в чёрном списке.
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11k
Андрей Дядя Полчаса назад
Санкции за ржач над выводами об отравлении Навального: реакция соцсетей
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3k
Александр Зотов Полчаса назад
думаю, если в ответ на новые санкции прикрыть, к примеру, ту же сеть ИКЕЯ в стране и ещё парочку крупных сетевых гипермаркетов, то многие сенаторы в ЕС Марс колонизировать полетят на горящих пуканах. А оставшаяся часть резко сменит позицию насчёт введения санкций
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40k
zloykoyot 38 минут назад
Интересно, эти конгрессмены Навального, за которого топят, на групповой фотографии узнают? Или как и с Белоруссией - где находится показать не могут, но очень озабочены ситуацией в стране?
Интересно, эти конгрессмены Навального, за которого топят, на групповой фотографии узнают? Или как и с Белоруссией - где находится показать не могут, но очень озабочены ситуацией в стране?
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107
DoctorBetruger Час назад
"Руководитель Российского центра судебно-медицинской экспертизы, главный внештатный специалист по судмедэкспертизе Андрей Ковалев уволился по собственному желанию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
РБК со ссылкой на источники пишет, что причиной увольнения Ковалева стало нарушение трудовой дисциплины.
Центр, возглавляемый Ковалевым, принимал участие в исследовании отравления Алексея Навального фосфороорганическими соединениями. По словам источников РБК, с этим увольнение не связано. "
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SSD Час назад
Санкции за ржач над выводами об отравлении Навального: реакция соцсетей
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Stan from Russia

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