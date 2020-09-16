Санкции за ржач над выводами об отравлении Навального: реакция соцсетей

В интернете появилась информация, что из-за ситуации с тем, чье имя нельзя называть, Россию ждет новая порция санкций. Официальные данные - это хорошо, но аналитика от диванных политтехнологов и экспертов просто бесценна.
Санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным - это реальность. Многие комментаторы конечно надеются, что оппозиционер их не допустит
В СМИ появилась информация, что российские олигархи могут попасть под санкции. Эту новость уже тоже обсудили в Твиттере
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PS. У меня знакомый был, в игре познакомились,он из Львова. Так вот,с ним так интересно спорить было, он так активно доказывал,что Россия вот-вот развалится, что их войска войдут в москву, что Украина как никогда сильна. Но как только закончил институт, то уехал в израиль гастером. К отцу гастеру. После этого ещё пару раз писал, что уехал потому,что не хочет,что бы его в армию забрали,но как только Россия развалится,то вернётся сразу. Через пару месяцев,когда я решил ему написать, что бы узнать,когда же его ждать,то я у него уже был в чёрном списке.
РБК со ссылкой на источники пишет, что причиной увольнения Ковалева стало нарушение трудовой дисциплины.
Центр, возглавляемый Ковалевым, принимал участие в исследовании отравления Алексея Навального фосфороорганическими соединениями. По словам источников РБК, с этим увольнение не связано. "