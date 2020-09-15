"Леша, заведи личный термос": реакция соцсетей на намерение Навального вернуться в Россию

Алексей Навальный планирует вернуться в Россию для продолжения прежней деятельности, как только выздоровеет. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на анонимный источник в органах безопасности ФРГ. Мнения людей с просторов интернета перед вами.

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1. Эта новость разделила пользователей соцсетей на три лагеря: 0 Источник: 1. Обсуждают смелость Навального

2. Обсуждают глупость Навального

3. Обсуждают хитрость Навального и его кукловодов

Вы на чьей стороне?

2. Да, да, его уже прозвали бессмертным 0 Источник:

3. Интернет-тролли, по традиции, начали соревноваться в остроумии 0 Источник:

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5. Кому-то показалось, что вся эта история с внезапным пробуждением похожа на компьютерную игру или голливудский фильм 0 Источник:

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9. Популярные карикатуристы сегодня тоже в деле 0 Источник:

10. Кто-то выражает Алексею уважение 0 Источник:

11. Кто-то относится к этой ситуации с осторожностью 0 Источник:

12. Кто-то его яро ненавидит 0 Источник:

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14. Кто-то обвиняет его в глупости 0 Источник:

15. А кто-то относится ко всей этой истории с огромной иронией 0 Источник: