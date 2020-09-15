"Леша, заведи личный термос": реакция соцсетей на намерение Навального вернуться в Россию

Алексей Навальный планирует вернуться в Россию для продолжения прежней деятельности, как только выздоровеет. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на анонимный источник в органах безопасности ФРГ. Мнения людей с просторов интернета перед вами.
1. Эта новость разделила пользователей соцсетей на три лагеря:
1. Обсуждают смелость Навального
2. Обсуждают глупость Навального
3. Обсуждают хитрость Навального и его кукловодов
Вы на чьей стороне?
2. Обсуждают глупость Навального
3. Обсуждают хитрость Навального и его кукловодов
Вы на чьей стороне?
5. Кому-то показалось, что вся эта история с внезапным пробуждением похожа на компьютерную игру или голливудский фильм
Что думаете?
Источник:
Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
- Песков заявил, что отравление Навального никому не может быть выгодно
- Навальный "заговорил" и "вспомнил все": реакция соцсетей на новость дня
- Немецкие врачи заявили об отравлении Навального "Новичком", но создатель этого вещества сомневается
- Пресс-секретарь Навального сообщила, что в его организме обнаружили яд
- Немецкие врачи заявили об отравлении Алексея Навального
37
Понравилось37
Новости партнёров
Загрузка...
P.S. Когда вас незаслуженно оскорбили, вернитесь и заслужите.