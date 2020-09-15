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"Леша, заведи личный термос": реакция соцсетей на намерение Навального вернуться в Россию

"Леша, заведи личный термос": реакция соцсетей на намерение Навального вернуться в Россию (16 фото)

Автор:
15 сентября 2020 12:11
Сообщество : Жить в России
Метки: германия   кома   навальный   отравление   политика   россия   твиттер   
2713
16
Алексей Навальный планирует вернуться в Россию для продолжения прежней деятельности, как только выздоровеет. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на анонимный источник в органах безопасности ФРГ. Мнения людей с просторов интернета перед вами.

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Метки: германия   кома   навальный   отравление   политика   россия   твиттер   
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32  комментария
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1k
SSD 2 часа назад
Меня искренне удивляет, та ярость, с которой многие усираются против навального... Чувак показывает, как чиновники с зарплатой 100-300 тыс в месяц покупают дома и квартиры за несколько миллионов/миллиардов разворовывая страну, но чиновники - хорошие, а навальный, который об этом говорит - плохой)))
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7k
Шурум-бурум 2 минуты назад
лучше бы ему реально стрихнин в чай пи@данули...
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67
Сергей 11 минут назад
Желаю здоровья, но, лично не поддерживаю ни нынешнюю власть, ни подход Навального. Слабоват он для политики что-ли,харизмы нет. Говорит, что власть прогнила и пора всех менять, а менять та свойственно на кого? Почему не соберет команду финансистов, экономистов и других и не начнёт их кандидатуры продвигать, стратегию развития страны там составить, сектора обозначить в экономике проблемные и пути выхода из данных проблем, какие предприятия нужно построить или модернизировать, в какой части нужно законодательство упростить, нужно идеи свои продвигать, заинтересовать народ в переменах, люди должны понимать зачем менять власть и самое главное осознавать, что потом будет после этой смены. А так по факту у нас нет альтернативы нынешней власти, все партии которые в думе, все на подсосе и просто сидят с умными лицами, абсолютно никакой политической борьбы ЕР не предоставляют.
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8k
K7OO 19 минут назад
А как ему поможет личный термос, если его типа через трусы отравили? Или он в термосе свои трусы заваривает?
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9k
Николай 20 минут назад
Коцнуть его ледорубом.(но обязательно смазанным новичком.)

P.S. Когда вас незаслуженно оскорбили, вернитесь и заслужите.
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9k
Хью́берт Час назад
"Леша, заведи личный термос": реакция соцсетей на намерение Навального вернуться в Россию
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675
gizmo gizmo 2 часа назад
ох задрали уже с этим цирком околонавальном.... адский идиотизм
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2k
Вадим Игнатьев 2 часа назад
"Леша, заведи личный термос": реакция соцсетей на намерение Навального вернуться в Россию
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153
Александр Туманов Вадим Игнатьев Час назад
Дурачок ты.
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Stan from Russia

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