Навальный мог быть и не в «Шарите», или На что обратил внимание доктор Сосновский

Навальный тут выкатил новый пост в Инстаграмм, где написал, что «сварил на кухне «Новичок». Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому». Странно, не правда ли? Ведь основная версия, которую лоббируют Запад и его сторонники, это бутылка с водой, где было то самое вещество.
И что это получается, блогер сам себя отравил? А учитывая то, что сказал доктор Александр Сосновский, в такую версию сложно не поверить. Итак, эксперт обратил внимание на то, как Навальный выглядит. По его мнению, блогера вывели из комы почти сразу же – на второй или третий день, как он прилетел в Берлин.
Это заметно, если сравнить последнее фото Навального и его снимок с супругой. На кадре с Юлией либерал более упитанный, светлый и спокойный.
Это заметно, если сравнить последнее фото Навального и его снимок с супругой. На кадре с Юлией либерал более упитанный, светлый и спокойный.
Правда, Сосновский не уверен, что блогера взяли в оборот западные спецслужбы, они могут им управлять «в темную». Это им нужно для лоббирования санкций против РФ и «Северного потока-2».
Ранее французское издание Le Monde самовольно и без каких-либо доказательств приписало российскому президенту фразу, что Навальный сам себя отравил. СМИ сослалось на собственные источники. Видимо, блогер тоже был не в курсе о такой информации, раз выложил непонятные посты в Инстаграм.
Кстати, эксперты и вовсе считают, что Навальный даже не был в токсикологическом отделении, ибо фото сделано на балконе, который находится в корпусе гастроэнтерологии. Как так? Может, блогер все же не был отравлен и не было никакого «Новичка» и бутылки?
Эксперты ТГ-каналов также сомневаются, что Навальный был отравлен «Новичком». Более того, под сомнения ставят даже его пребывание в «Шарите».
Ранее французское издание Le Monde самовольно и без каких-либо доказательств приписало российскому президенту фразу, что Навальный сам себя отравил. СМИ сослалось на собственные источники. Видимо, блогер тоже был не в курсе о такой информации, раз выложил непонятные посты в Инстаграм.
Кстати, эксперты и вовсе считают, что Навальный даже не был в токсикологическом отделении, ибо фото сделано на балконе, который находится в корпусе гастроэнтерологии. Как так? Может, блогер все же не был отравлен и не было никакого «Новичка» и бутылки?
Эксперты ТГ-каналов также сомневаются, что Навальный был отравлен «Новичком». Более того, под сомнения ставят даже его пребывание в «Шарите».
Все похоже на то, что случившееся – спецоперация западных стран, в которой главную роль сыграла загадочная Мария Певчих, ни на минуту не отходившая от Навального во время его сибирского турне. Сотрудница ФБК так и не побеседовала с правоохранителями, убежала в Германию и сейчас корчит хорошую мину при плохой игре.
Мария, у нас к вам вопросики!
Мария, у нас к вам вопросики!
Авторский пост
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Метки: Сосновский Шарите навальный
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