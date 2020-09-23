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Навальный мог быть и не в «Шарите», или На что обратил внимание доктор Сосновский

Навальный мог быть и не в «Шарите», или На что обратил внимание доктор Сосновский (4 фото)

Автор:
23 сентября 2020 17:49
Метки: Сосновский   Шарите   навальный   
405
4
Навальный тут выкатил новый пост в Инстаграмм, где написал, что «сварил на кухне «Новичок». Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому». Странно, не правда ли? Ведь основная версия, которую лоббируют Запад и его сторонники, это бутылка с водой, где было то самое вещество.

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Метки: Сосновский   Шарите   навальный   
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2  комментария
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8k
Денис 2 часа назад
Шарите - самая гуманная больница в Германии! В то время как во всех остальных больницах страны курить строжайше запрещено вне отведенных для этого специальных курилок, подальше от окон и дверей и уж тем более в помещении и на балконе, в этой больнице можно посмолить прямо на балконе даже не прячась.
Шарите - самая гуманная больница в Германии! В то время как во всех остальных больницах страны курить строжайше запрещено вне отведенных для этого специальных курилок, подальше от окон и дверей и уж тем более в помещении и на балконе, в этой больнице можно посмолить прямо на балконе даже не прячась.
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HUBLOT 18 часов назад
Доктор Сосновский, доктор Геббельс, доктор Менгеле - это всё одна клиника. Скоро и Пригожин доктором станет.
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