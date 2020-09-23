Навальный мог быть и не в «Шарите», или На что обратил внимание доктор Сосновский

Правда, Сосновский не уверен, что блогера взяли в оборот западные спецслужбы, они могут им управлять «в темную». Это им нужно для лоббирования санкций против РФ и «Северного потока-2».



Ранее французское издание Le Monde самовольно и без каких-либо доказательств приписало российскому президенту фразу, что Навальный сам себя отравил. СМИ сослалось на собственные источники. Видимо, блогер тоже был не в курсе о такой информации, раз выложил непонятные посты в Инстаграм.



Кстати, эксперты и вовсе считают, что Навальный даже не был в токсикологическом отделении, ибо фото сделано на балконе, который находится в корпусе гастроэнтерологии. Как так? Может, блогер все же не был отравлен и не было никакого «Новичка» и бутылки?



Эксперты ТГ-каналов также сомневаются, что Навальный был отравлен «Новичком». Более того, под сомнения ставят даже его пребывание в «Шарите».