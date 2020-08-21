Пресс-секретарь Навального сообщила, что в его организме обнаружили яд

Сейчас стоит вопрос о транспортировке Навального в Европу, где ему смогут помочь. Однако по официальным данным, ситуация усложнена пандемией коронавируса.

«Навального, конечно, нужно эвакуировать в Европу. Мы пытаемся по своим каналам договориться с Ганноверским или Страсбургским госпиталями, чтобы они его приняли», — заявил врач Ярослав Ашихмин Meduza.

Утром в пятницу юрист Иван Жданов заявил, что в крови Навального был обнаружен яд. Об этом сообщила его секретарь Кира Ярмыш.

«Иван Жданов вышел к прессе и рассказал, что только что сотрудник полиции в больнице сообщил, что в организме Алексея обнаружен яд, опасный не только для него, но и для окружающих», — написала Ярмыш на своей странице в Twitter.