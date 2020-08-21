Пресс-секретарь Навального сообщила, что в его организме обнаружили яд

20 августа самолёт с Навальным совершил экстренную посадку в Омске из-за плохого самочувствия Адексея. Как выяснилось позже, Навальный впал в кому, а врачи предполагают, что он отравился антидепрессантами.
Сейчас стоит вопрос о транспортировке Навального в Европу, где ему смогут помочь. Однако по официальным данным, ситуация усложнена пандемией коронавируса.
«Навального, конечно, нужно эвакуировать в Европу. Мы пытаемся по своим каналам договориться с Ганноверским или Страсбургским госпиталями, чтобы они его приняли», — заявил врач Ярослав Ашихмин Meduza.
Утром в пятницу юрист Иван Жданов заявил, что в крови Навального был обнаружен яд. Об этом сообщила его секретарь Кира Ярмыш.
«Иван Жданов вышел к прессе и рассказал, что только что сотрудник полиции в больнице сообщил, что в организме Алексея обнаружен яд, опасный не только для него, но и для окружающих», — написала Ярмыш на своей странице в Twitter.
Иван Жданов вышел к прессе и рассказал, что только что сотрудник полиции в больнице сообщил, что в организме Алексея обнаружен яд, опасный не только для него, но и для окружающих. Название не говорят, потому что «тайна следствия». Врачи не реагируют на сообщение— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020
Источник портала «Медуза», знакомый с результатами обследования политика, заявил, что крови Алексея Навального не было обнаружено следов токсичных веществ. Биоматериалы Навального направили в лабораторию в Москву для дальнейшего изучения на предмет наличия токсичных веществ, заявил собеседник.
Так же транспортировка Навального из Омска тоже невозможно, так как во время перелета может ухудшиться его состояние из-за перепадов давления.
Ранее в сети появилась видеозапись очевидцев, на которой слышны крики Алексея:
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В сети многие считают, что отравление Навального отнюдь не случайно...
Навальный в коме. Врачи в Омске за сутки не сумели поставить диагноз. Но, когда за Алексеем пришёл оборудованный медицинский борт из Германии, омские врачи не дали перевезти!— Евгений Ройзман (@roizmangbn) August 21, 2020
Скрывают улики, выполняют приказ, что угодно - заодно с людоедами.
это не Навальный в коме и неизвестно выживет, или нет, это наша страна в коме, и неизвестно выживет Россия, или нет.— swetlana chromowskaja (@chromowskaja) August 20, 2020
Не все конечно верят в отравление. Находятся и те, кто уверен, что это просто цирк
У экзальтированных дам, когда они хотели о себе напомнить - начинались обмороки. Так и Алексей Навальный - с очередным обмороком и историей про "опять отравили".— Виолетта Волкова (@volkova__v) August 20, 2020
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Врачи заявили что он не стабилен и транспортировке не подлежит. Это бред вообще-то. В любом состоянии транспортируют особенно на специально оснащенном самолете. Ждут пока яд и метаболиты из организма выйдут.
Опять же, с чего вы взяли, что диагноза нет? Вам сказали врачи об этом? Нет! Идите к ответственному лицу, к жене.
Задолбали раздувать из мухи слона, и перевирать законодательные нормы! Неужели им кто-то верит? Надо быть неимоверно тупым, что бы поддерживать столь некомпетентных людей, во всех вопросах, которых они касаются.
навальный - это тоже минус
но с математикой не поспоришь, потому что минус на минус всегда даёт плюс.
1. Почему отравили сейчас? Нет ни митингов, ни выборов, ни расследований. Почему сейчас?
2. Почему отравили? Ведь есть куча более действенных способов. Вон одного на мосту шмальнли и норм, все уже забыли. Автокатастрофа, с лестницы упал. Почему яд? При этом яд в другой стране - это понятно, там возможностей меньше. Но в России то - все ресурсы под рукой. Зачем яд?
3. Почему недотравили? Опять же, в другой стране все службы отработали быстро и яд не успел подействовать. Это понятно. В России то можно было не сажать самолет, задержать скоряк, в скоряке не дать необходимых лекарств заменив мед работников ГБшниками, не везти в ближайшую больницу а сказать что типа хотели до Москвы довезти, ИВЛ бракованый в конце концов. Ну ведь реально все карты в руках. Почему недотравили?
Калиниченко сообщил, что консультации и корректировки плана лечения Навального проходят с 7:30 часов утра, анализы политика передали в Москву для проведения исследований на возможность отравления. При этом омские лаборатории не нашли в организме оппозиционера опасных токсинов.
«В крови и моче ядов не обнаружено. Мы не считаем, что пациент перенес отравление. Практически имеем полный диагноз с осложнениями, сообщил Калиниченко прессе. В настоящее время состояние пациента нестабильно. В отделении реанимации интенсивная терапия продолжается. Мнение консилиума транспортировка невозможна».
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