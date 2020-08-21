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Пресс-секретарь Навального сообщила, что в его организме обнаружили яд

Пресс-секретарь Навального сообщила, что в его организме обнаружили яд (3 фото)

Автор:
21 августа 2020 10:41
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   интересное   медицина   навальный   омск   отравление   политика   
2279
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20 августа самолёт с Навальным совершил экстренную посадку в Омске из-за плохого самочувствия Адексея. Как выяснилось позже, Навальный впал в кому, а врачи предполагают, что он отравился антидепрессантами.

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Метки: ynews   интересное   медицина   навальный   омск   отравление   политика   
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107  комментариев
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238
Акроко Час назад
Какой коронавирус? Германия уже заявила о готовности принять Навального на лечение. Самолет уже стоит и ждет в Томске.
Врачи заявили что он не стабилен и транспортировке не подлежит. Это бред вообще-то. В любом состоянии транспортируют особенно на специально оснащенном самолете. Ждут пока яд и метаболиты из организма выйдут.
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10k
Пумба 24 секунды назад
Мдя... Таки передоз - страшная штука! Вон как навальных косит!
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86k
сапер Водичка Минуту назад
Ссылка coub.com
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4k
mr.Poher 9 минут назад
Не отпускают, значит ответственный за него человек, а это несомненно супруга и никто больше, не подписываю отказную. Всё остальное, трындёж и провокация.
Опять же, с чего вы взяли, что диагноза нет? Вам сказали врачи об этом? Нет! Идите к ответственному лицу, к жене.

Задолбали раздувать из мухи слона, и перевирать законодательные нормы! Неужели им кто-то верит? Надо быть неимоверно тупым, что бы поддерживать столь некомпетентных людей, во всех вопросах, которых они касаются.
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8k
Касьян Пуздой 9 минут назад
отравление - это минус
навальный - это тоже минус
но с математикой не поспоришь, потому что минус на минус всегда даёт плюс.
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1k
Андрей 10 минут назад
Ищите тех кому это выгодно и тогда все встанет на свои места.
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147
Центаврианин Андрей 2 минуты назад
Выгодоприобретателей вагон и маленькая тележка: весь шпиль... т.е. вертикаль власти.
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39k
Максим Т. 11 минут назад
С2Н5ОН там нашли
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7k
Фантом 12 минут назад
Паленый самогон-то
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1k
DarkMan666 16 минут назад
У меня к теории отравления несколько вопросов. Прошу знающих людей прокомментировать:
1. Почему отравили сейчас? Нет ни митингов, ни выборов, ни расследований. Почему сейчас?
2. Почему отравили? Ведь есть куча более действенных способов. Вон одного на мосту шмальнли и норм, все уже забыли. Автокатастрофа, с лестницы упал. Почему яд? При этом яд в другой стране - это понятно, там возможностей меньше. Но в России то - все ресурсы под рукой. Зачем яд?
3. Почему недотравили? Опять же, в другой стране все службы отработали быстро и яд не успел подействовать. Это понятно. В России то можно было не сажать самолет, задержать скоряк, в скоряке не дать необходимых лекарств заменив мед работников ГБшниками, не везти в ближайшую больницу а сказать что типа хотели до Москвы довезти, ИВЛ бракованый в конце концов. Ну ведь реально все карты в руках. Почему недотравили?
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147
Центаврианин DarkMan666 8 минут назад
Потому что это скорее всего инициатива на местах. Кто-то из старых или будущих обиженных решил форсировать ситуацию и заказал ликвидацию или временное удаление с поля. Очевидно же.
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77
Травкин Лопух 3 DarkMan666 2 минуты назад
нет профессионалов, если такой уровень как у Петрова и Боширова то отравители и сами могли травануться, забыли уже как выпускники академии фсб устраивали парады на гелентвагенах
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9k
Некто 18 минут назад
А не было-ли на борту двух мужиков, которые хотели посмотреть на шпиль Омского собора?
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250
Bobik 18 минут назад
Вроде бы под ответсвенность близких родствеников больница должна отпустить куда угодно. Или держать Навального в больнице, где нет нужного оборудованичне не есть еще больший риск?
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147
Центаврианин Bobik 6 минут назад
Прячут следы, чтобы яд не афишировать. Видимо очередная новинка.
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10k
Альф 57 23 минуты назад
Конец чуваку, факт, никто не может покинуть Омск.
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10k
Yasen_Perec Полчаса назад
Хотели бы замочить, сделали бы это менее изощрённым способом. Мало ли аварий на дорогах, да и вообще бытовых несчастных случаев.
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147
Центаврианин Yasen_Perec 4 минуты назад
Это напрягаться нужно, мозгами шевелить. Такие профи только в голливудских фильмах. А были бы мозги, то оппозиция не представляла бы никакой угрозы и травить её не нужно было бы.
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12k
Юрий Полчаса назад
Заместитель главврача БСМП-1 Анатолий Калиниченко на пресс-подходе объявил, что врачи исключили отравление Алексея Навального. В крови и моче не обнаружили токсинов.
Калиниченко сообщил, что консультации и корректировки плана лечения Навального проходят с 7:30 часов утра, анализы политика передали в Москву для проведения исследований на возможность отравления. При этом омские лаборатории не нашли в организме оппозиционера опасных токсинов.

«В крови и моче ядов не обнаружено. Мы не считаем, что пациент перенес отравление. Практически имеем полный диагноз с осложнениями, сообщил Калиниченко прессе. В настоящее время состояние пациента нестабильно. В отделении реанимации интенсивная терапия продолжается. Мнение консилиума транспортировка невозможна».

https://gorod55.ru/news/society/21-08-2020/omskie-vrachi-otritsayut-chto-navalnogo-otravili?utm_source=yxnews&utm_medium=desktophttps://gorod55.ru/news/society/21-08-2020/omskie-vrachi-otritsayut-chto-navalnogo-otravili?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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59k
Максим Полчаса назад
Судя по тому что он жрал антидепрессанты и при этом нехило так бухал (в крови 0.2 промилле) то вполне может быть самовыпиливание.. А учитывая, что у этой мрази 23 августа суд и он невыездной, самолет прилетевший аж из Германии за безработным юристом, клеймящего всех кто лечится за границей, предстает в интересном свете.
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652
Сергей Максим Полчаса назад
0.2 этанола в крови это так мало, что можно не принимать во внимание. "Нехило бухал", это 2,0 и более промилле этанола.
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1k
Димарик Максим 16 минут назад
А почему так грубо? Чем вам лично, он не угодил? Сразу скажу, я не сторонник Навального.
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444
Евгения Ефимова Полчаса назад
Если он сдохнет, это будет хорошо. Плохо только, что его смерть однозначно припишут "режиму". Верующих переубедить не удастся, какие бы аргументы не приводились.
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1k
AmberFox Евгения Ефимова Полчаса назад
Да про овального быстро забудут. Побузят и забудут. А все шестерки его быстро рассосутся по своим нишам.
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13k
Максим Евгения Ефимова Полчаса назад
сам отравил себя. только в таких странах как россия ,беларусь узбекистан и подобных, оппозицию травять убивают, исчезает.
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1k
Димарик Евгения Ефимова 15 минут назад
Смотрите, что бы ваше пожелание на вас не обернулось. Нельзя так.
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10k
Иван Максим 10 минут назад
Это про Бузину в хохляндии, да? Или это другое?
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13k
Максим Иван 3 минуты назад
ну я же говорю, в наших постсоветских странах
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221
Онколог Полчаса назад
Если Овальный до сих пор жив, то явно не госы его траванули)))
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4k
Александр Полчаса назад
Яд под названием алкоголизм.
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16k
BillyBonzz Полчаса назад
Пережрал Леха чего то психотропного, а на высоте, при другом давлении, словил бэда, вот и выпирало его. Это то же самое когда люди спиртного пережрут на высоте, при другом давлении, у них скрепки сразу отгибаются и их бычить начинает, лезут драться.
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247
Morfogenez 36 минут назад
Я тоже после перепила с курорта улетал, там так же как и я многие в кому отвалились, результат перепада давления, но то что для опохмела борт из Германии прилетает не знал. Наверно люксовый омарный ресторан все включено.
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31k
Антон 37 минут назад
Лешик ханку накануне жрал, а наутро таблеточку чудесную решил выпить чтобы в себя прийти, но что-то пошло не так, но теперь хомячки-навальнята будут искать теорию заговора, там где ее нет. Иба нахрена валить Сисяна когда он столько пользы Кремлю принес. А так может и анализы показали что в его яде крови не обнаружено.
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