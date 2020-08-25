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Немецкие врачи заявили об отравлении Алексея Навального

Немецкие врачи заявили об отравлении Алексея Навального (6 фото)

Автор:
25 августа 2020 10:46
Сообщество : Политика
Метки: Шарите   врачи   интересное   навальный   отравление   политика   фото   
2340
6

В субботу, 22 августа Алексея Навального доставили в клинику Charite («Шарите»), которая находится в Германии. Надо сказать, что именно в этой клинике проходила лечение Ангела Меркель и Тимошенко. Вечером 24 августа врачи клиники наконец официально заявили, что Алексея Навального отравили.

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Метки: Шарите   врачи   интересное   навальный   отравление   политика   фото   
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98  комментариев
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2k
Борис Карабанов 2 часа назад
А что, разве кто-нибудь сомневался, что "немецкие коллеги" поставят именно такой диагноз? Было совершенно понятно, что самолёт ещё из Омска не вылетал, а экспертные заключения уже были готовы и согласованы.
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27
Monher 10 минут назад
Лучше бы он сдох
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1k
Sergiy Rambus 15 минут назад
Немецкие врачи заявили об отравлении Алексея Навального
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18k
Эрик 17 минут назад
Немецкие врачи заявили об отравлении Алексея Навального
Немецкие врачи заявили об отравлении Алексея Навального
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4k
Игорь 17 минут назад
Ну вообще то выявлена только КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА, никакого отавлющего вещества не найдено. Но светлоликим уже все ясно
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18k
Эрик 17 минут назад
Немецкие врачи заявили об отравлении Алексея Навального
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3k
Горожанин 22 минуты назад
Немцы молодцы. Своим заявлением окончательно дискредитируют идиота Навального и всю российскую либеральную тусовку. У глупости нет дна, нет границ, есть только бесконечность.
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36k
Александр Полчаса назад
Я просто уверен. Что если бы власть всерьёз хотела убрать этого клоуна, то он бы однажды вылетел в Италию и больше бы никто его никогда не видел. Но уж точно не травили бы бы хер знает чем. Чтобы он выжил при этом и тушку уж точно бы на анализы пендосам не сдали.
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52k
Racer777 Полчаса назад
Зачем нашим спец-службам травить сисяна, если его и так могли закрыть в любой момент - там материалов на хороший срок. Не. Нашим это не нужно. Пиндосам? Наверное. Сисян, как отработанный материал на финише поможет погнать еще одну анти-российскую волну. Но вот только самой России уже глубоко наплевать на всё. Что бы - где не произошло, антироссийская волна всё равно будет и всем уже на это наплевать. Просто надоело. Всем. Ведь можно ляпнуть что - угодно, например: Миссия на Марс провалилась. По вине - ..... ПРАВИЛЬНО. Безумные русские хакеры. И пипл это все схавает. Так что... Сам сисян траванулся, хозяева его "взбодрили" - не важно и не интересно.
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828
Glebov Racer777 Полчаса назад
>его и так могли закрыть в любой момент
При том, что я не люблю Навального, но, фактически, его и так закрывают постоянно. Да, сроки малюханькие, по 15 суток, но там уже почти год набежал отсидки.
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615
Дамир Саражаков Glebov 7 минут назад
Он без этих "одсидок" таким "борцуном с режимом" не выглядел бы. Чтобы держать статус, естественно, он всячески будет стремиться посидеть в обезъяннике для правдоподобности картины, и нет, не серьезно, а вот просто припереться на несогласованный митинг, чтоб его увезли, под камеры, показали в нужном свете.
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6k
fish67 Полчаса назад
Я вот наш народ не понимаю. У него наши чинуши спи@дили пенсию за 5 лет, а во враги свои мы записываем и гавном мажем Лёшу Навального. Ну допустим он получал из западных фондов гранты для ФБК. Ну и что тут криминального?
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24k
labuda.blog fish67 Полчаса назад
Ты уже портфель в школу собрал? Осталось пять дней!
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4k
sivanov1079 fish67 Полчаса назад
Леша будучи в бизнесе опрокинул Государство налогами и пр., сколько бабушек могло пенсию получать... и каждый раз ему условный срок. Селянам на мешок зерна 2 года колонии, а Лешке 3 или 4 условки подряд. Я только за это имею вопросы к судьям
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18k
Владимир fish67 Полчаса назад
У тебя пенсию? А ты зарплату то получать начал уже?
А Леша прям друг, да? Ну ладно, что для него идеал нищета 90-х, зато пиндосы с нами "дружили", ога.
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1k
Nikolay fish67 24 минуты назад
Ну не любят у нас Мальчишей-плохишей
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4k
Игорь labuda.blog 16 минут назад
он на удаленке.
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26k
Дмитрий Полчаса назад
Заголовок на сайте «Вестей»: «Немецкая клиника "Шарите": Навальный все-таки отравился».
То есть мужик сам справился.
И «Царьград» не отстаёт: «Блогера могли накачать по дороге в Берлин, считает специалист». Ведь могли немцы? Ещё как!
Но самое печальное.
А если бы Навального не увезли в субботу в Берлин, омские "врачи"-единороссы до сих пор рассказывали бы нам, что это "нарушение обмена веществ".
Просто вдумайтесь в это.
P.s Кстати кто это у глав врача?

Заголовок на сайте «Вестей»: «Немецкая клиника "Шарите": Навальный все-таки отравился». То есть мужик сам справился. И «Царьград» не отстаёт: «Блогера могли накачать по дороге в Берлин, считает специалист». Ведь могли немцы? Ещё как! Но самое печальное. А если бы Навального не увезли в субботу в Берлин, омские "врачи"-единороссы до сих пор рассказывали бы нам, что это "нарушение обмена веществ". Просто вдумайтесь в это. P.s Кстати кто это у глав врача?
Заголовок на сайте «Вестей»: «Немецкая клиника "Шарите": Навальный все-таки отравился». То есть мужик сам справился. И «Царьград» не отстаёт: «Блогера могли накачать по дороге в Берлин, считает специалист». Ведь могли немцы? Ещё как! Но самое печальное. А если бы Навального не увезли в субботу в Берлин, омские "врачи"-единороссы до сих пор рассказывали бы нам, что это "нарушение обмена веществ". Просто вдумайтесь в это. P.s Кстати кто это у глав врача?
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1k
Nikolay Дмитрий 23 минуты назад
А это и есть нарушение обмена веществ. Вопрос - насильственное ли?
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26k
Дмитрий Nikolay 18 минут назад
Отравление боевым отравляющим веществом и в правду можно считать нарушением обмена веществ. Пожалуй как и смерть остановкой метаболизма.
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31k
Антон 41 минуту назад
Немецкие врачи заявили об отравлении Алексея Навального
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15k
Розарио Антон 10 минут назад
мнагахадовачка
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0
Сэм Кузьмин 47 минут назад
Как сказал бы примерно Навальный, что за всем стоит Путин и его шайка:-) Наверное в своих разоблачениях на канале перешел не тем людям дорогу.
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26k
Дмитрий Сэм Кузьмин Полчаса назад
«Сколько унижений претерпел глава Следственного комитета Бастрыкин от Навального с 2012 года. Как он кричал на подчиненных! Мол, почему, посмели закрыть дело.

А потом - шмяк - публикации ФБК о квартире в Чехии и т.д.

Следующие восемь лет Бастрыкин проводил обыски в ФБК, обыски, обыски - и писал стихи о Навальном, пытаясь найти какую-то поэтическую интонацию, чтобы выразить свою безграничную обиду, горечь, вел бесконечный "внутренний диалог" с "Лехой" (так он его в стихах называл)...
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18k
Владимир Сэм Кузьмин Полчаса назад
Разоблачения, какие? Что он смог кроме уточек?
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7k
KarabasBarabas 48 минут назад
Понеслось говно по трубам. Какие-то хреновые видать у нас спецслужбы, все травят травят и все насмерть отравить не могут.
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573
Walther KarabasBarabas 43 минуты назад
Да не то слово!!! Лишить Петрова и Боширова квартальной премии!!!
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2k
Том Джоуд 52 минуты назад
Да скорее всего, нацик Навальный Гармалином лечился. От кокаиновой зависимости.
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6k
Владимир 53 минуты назад
Ага! Путин приказывает отравить, тупое ФСБ как всегда лажает, медицина недобитая вытаскивает... Все логично!
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26k
Дмитрий Владимир Полчаса назад
Ну вообще-то "тупое фсб" заявило что оно не использует новичок,а только за ним следит.)
А медицина даже не применяла атропин. Так что все логично
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15k
Flying Dutchmen. 54 минуты назад
То же самое они говорили про Ющенко...
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48k
Андрей 54 минуты назад
Во-первых, между кофейней, где овальный принял стакан и нему поплохело, и самим овальным есть ма-аленький промежуток. А в нём помещается помощник ололёши, который и поднёс своему боссу стакан от стойки - проверяли это?
Во вторых: объясните мне, тугому, почему злобный и кровавый Теран, при наличии у него разнообразных средств устранения неугодных - от ядов, моментально рассасывающихся и ничем впоследствии не уловимых, до банального ледоруба - уже какой раз использует чрезвычайно опасный, токсичный "Новичок", который ещё никого не убил до конца и про который последняя собака знает, что это - Теранов след?
И третье: если немецкие врачи говорят об отравлении - почему бы не сравнить анализы, взятые у нас, и анализы, сделанные немцами? Если будет разница - то почему к нам вопросы? Мы его отдавали живым и относительно здоровым, проблемы на их стороне.
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15k
Flying Dutchmen. Андрей 51 минуту назад
Теперь против той кафешки американцы санкции введут...
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39k
zloykoyot Flying Dutchmen. 43 минуты назад
Всё, бздец заведению. Ни одного конгрессмена там больше не будет. А жаль, такие бабки потеряют.
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48k
Андрей Flying Dutchmen. 41 минуту назад
По их логике, надо вводить санкции против поставщиков кофе/чая (что там пил болезный?).
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64
Радик Гайнетдинов 57 минут назад
Изначальна ошибка Командира воздушного судна посадившего самолёт в Омске. Нужно было выкинуть Навального за борт и лететь маршрутом и не было бы балагана и проблем.
Кто то спросит : "а что так можно было ?", отвечаю - ДА.
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4k
sivanov1079 Час назад
Навальнята, вопрос: если вдруг предположить, что Алеха капец какой опасный и его надо убрать, не проще ли было: подстроить встречу с гопниками? Авто авария. инсценировка самоубийства. Инсценировка несчастного случая. Отравление не обнаружаемыми препаратами. Отравление общедоступными ядами, типа грибами или пестицидами. Коронавирус. Тушку не отдавать немцам, кремировать. Утопить в море. И т.д.

А тут отравили чем-то слабым, спасали, отдали немцам... что за КГБ такое странное
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4k
sivanov1079 Сергей 49 минут назад
Не у нас, а у них, и из этого списка преднамеренно убит властями... никто! Политковскую притянули за язык горцы, скрипали вообще не понятно были ли отравлены и кем и чем, а Литвиненко... этот муфлон занимался контрабандой полония с луговым и ко из Авангарда, а сожрал его случайно, т.к. руки из жопы и т.б. не соблюдал. доли мг хватило...
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4k
sivanov1079 Сергей 48 минут назад
А Верзилов что за черт? На кой его убирать? Тебе самому не смешно?
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110
Сергей sivanov1079 37 минут назад
Да,да. Одна методичка на всех,вы за ценой не постоите.
И Немцева случайный прохожий застрелил. И Кашина просто гопота избила.
И травились те сами,некачественными продуктами.
И Петров с Башировым ездили как туристы
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3k
Алексей Куликов sivanov1079 36 минут назад
Зачем сложности такие? Он ходит под условным сроком, через день после "отравления" суд. Дают срок и он уехал. Всё, без шума и пыли.
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sivanov1079 Сергей Полчаса назад
Кто такой Немцев? Вы уже забыли фамилии своих невинно убиенных кумиров, но помните кто и зачем их убил?
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190
Дмитрий Копыльцов Час назад
Что за хрень? хотели бы убрать, давно бы убрали... и никто б концов не нашел бы... пиар да и только.
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