Немецкие врачи заявили об отравлении Алексея Навального

В субботу, 22 августа Алексея Навального доставили в клинику Charite («Шарите»), которая находится в Германии. Надо сказать, что именно в этой клинике проходила лечение Ангела Меркель и Тимошенко. Вечером 24 августа врачи клиники наконец официально заявили, что Алексея Навального отравили.
Ричард Уолкер, сотрудник немецкого международного издания Deutsche Welle, опубликовал в своём Twitter официальное заявление врачей, где они подтвердили тот факт, что Навальный был отравлен.
"Клинические данные указывают на отравление "ингибитором холинэстеразы", - говорится в сообщении.
BREAKING from Charité hospital treating Alexei Navalny:— Richard Walker (@rbsw) August 24, 2020
- Clinical evidence points to poisoning with a "cholinesterase inhibitor"
- Navalny remains in an induced coma
- Condition serious but his life not currently in acute danger pic.twitter.com/Nnl5M6uBSh
С первого дня отравления люди гадают, кто же мог это сделать. Первым делом обвинили томскую кофейню. Там Навальный пил чай перед вылетом из Томска в Москву.
В сети существует десятки теорий, но врачи «Шарите» только уточнили, что вещество относиться к группе ингибиторов ацетилхолинэстеразы. Согласно википедии, ацетилхолинэстераза помогает вводить клетки в организме в состояние покоя, а ингибиторы ацетилхолинэстеразы замедляют этот процесс. Другими словами, клетки просто не могут расслабиться.
Пользователи сети тут же провели аналогию с известным веществом «Новичок»
Теперь, в российском Твиттере в отравлении Навального обвиняют российские спецслужбы
К ингибиторам ацетилхолинэстеразы относится и небезызвестный Новичок, которым травили Скрипалей.— Igor Efremov (@banality_ofevil) August 24, 2020
Умеют наши спецслужбы яды выбирать, траванули бы еще полонием, чтобы точно никаких подозрений. Пиздец, это же как визитку на теле оставить, силовики головой совсем не думают? pic.twitter.com/Ui1Ieyk7mi
Однако, делать поспешные выводы пока рано. Руководитель Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения Москвы Сергей Шигеев назвал заявления немецких врачей бездоказательными, передаёт MK.RU.
Шигеев подчеркнул, что зарубежные коллеги "слишком торопятся с выводами" и пока известно лишь о том, что в организме пациента лишь снижена активность холинэстеразы. Поэтому все тут же заговорили "об отравлении ингибиторами холинэстеразы".
Однако, эти вещества так же могут встречаться в медицинских препаратах, поэтому об отравлении говорить пока рано.
Одно мы знаем точно: хоть состояние блогера и тяжёлое, его жизни ничего не угрожает!
Источник:
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При том, что я не люблю Навального, но, фактически, его и так закрывают постоянно. Да, сроки малюханькие, по 15 суток, но там уже почти год набежал отсидки.
А Леша прям друг, да? Ну ладно, что для него идеал нищета 90-х, зато пиндосы с нами "дружили", ога.
То есть мужик сам справился.
И «Царьград» не отстаёт: «Блогера могли накачать по дороге в Берлин, считает специалист». Ведь могли немцы? Ещё как!
Но самое печальное.
А если бы Навального не увезли в субботу в Берлин, омские "врачи"-единороссы до сих пор рассказывали бы нам, что это "нарушение обмена веществ".
Просто вдумайтесь в это.
P.s Кстати кто это у глав врача?
А потом - шмяк - публикации ФБК о квартире в Чехии и т.д.
Следующие восемь лет Бастрыкин проводил обыски в ФБК, обыски, обыски - и писал стихи о Навальном, пытаясь найти какую-то поэтическую интонацию, чтобы выразить свою безграничную обиду, горечь, вел бесконечный "внутренний диалог" с "Лехой" (так он его в стихах называл)...
А медицина даже не применяла атропин. Так что все логично
Во вторых: объясните мне, тугому, почему злобный и кровавый Теран, при наличии у него разнообразных средств устранения неугодных - от ядов, моментально рассасывающихся и ничем впоследствии не уловимых, до банального ледоруба - уже какой раз использует чрезвычайно опасный, токсичный "Новичок", который ещё никого не убил до конца и про который последняя собака знает, что это - Теранов след?
И третье: если немецкие врачи говорят об отравлении - почему бы не сравнить анализы, взятые у нас, и анализы, сделанные немцами? Если будет разница - то почему к нам вопросы? Мы его отдавали живым и относительно здоровым, проблемы на их стороне.
Кто то спросит : "а что так можно было ?", отвечаю - ДА.
А тут отравили чем-то слабым, спасали, отдали немцам... что за КГБ такое странное
И Немцева случайный прохожий застрелил. И Кашина просто гопота избила.
И травились те сами,некачественными продуктами.
И Петров с Башировым ездили как туристы