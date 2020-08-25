Немецкие врачи заявили об отравлении Алексея Навального

В сети существует десятки теорий, но врачи «Шарите» только уточнили, что вещество относиться к группе ингибиторов ацетилхолинэстеразы. Согласно википедии, ацетилхолинэстераза помогает вводить клетки в организме в состояние покоя, а ингибиторы ацетилхолинэстеразы замедляют этот процесс. Другими словами, клетки просто не могут расслабиться.





Пользователи сети тут же провели аналогию с известным веществом «Новичок»