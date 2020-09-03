Песков заявил, что отравление Навального никому не может быть выгодно

В разговоре с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремль не нашёл поводов для возбуждения уголовного дела по факту госпитализации Навального. Так же Песков считает, что никому в принципе и не надо было травить блогера.
Пресс-секретарь кремля Дмитрий Песков 3 сентября заявил журналистам ТАСС, что в России нет людей, которым было бы выгодно отравление Навального.
"Я не могу вам ответить на вопрос, кому могло бы быть выгодно отравление этого человека. Не думаю вообще, что кому-то это могло бы быть выгодно, если просто трезво смотреть на происходящее", - сказал Песков. "Мы, безусловно, не хотели бы, чтобы наши партнеры в Германии, в других европейских странах спешили с какими-то оценками", - добавил Песков.
Так же Песков отметил, что пока Россия не получит данные от немецкой стороны, у российского следствия нет повода для возбуждения уголовного дела о возможном отравлении. "Мы не имеем информации от наших коллег в Берлине. Все анализы, которые были взяты, все образцы биологических проб и т. д. не позволили нашим специалистам - это и врачи, и токсикологи, и т. д. - выявить какие-либо отравляющие вещества", - сказал Песков
По словам пресс-секретаря, никто не сообщил российским врачам о веществе, о котором все говорят.
"Вчера мы услышали из Берлина, что однозначно установлено отравляющее вещество. Более того, заявлено, что это химическое, боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Если это так, то для наших доследственных проверочных действий, которые выполняют наши следователи, необходимо знать, что же выявили, что же установили наши германские коллеги", - добавил Песков.
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-Извините,"новичок" опять не сработал,так как мы от него ожидали. Прости нас Солсберийский Собор!
Его работа насрать и одновременно открещиваться от насранного тёплого говна.
Маленького роста,
Он травил всех "Новичком"
Чрезвычайно просто..." ©
Может пора в ответку всем после немытых помидоров орать о происках VX и ФБР? Не CIA а именно ФБР, еще лучше про службу федеральных маршалов или почтальонов.
Спасибо врачу скорой, у которого был с собой случайно антидот от БОВ? Сука, логика хомячков, ауууу, ты гдеее??
А ты кому-то нужен со своей ржавой косой?
И это причина, почему ты вокруг это самое говно видишь.
Кстати, вынь косу из своей жопы, и в самом деле уже сильно заржавела. Попробуй применить инструмент по назначению (подсказка - нет, его не в жопы себе пихают, как ты привык).