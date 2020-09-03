Песков заявил, что отравление Навального никому не может быть выгодно

Так же Песков отметил, что пока Россия не получит данные от немецкой стороны, у российского следствия нет повода для возбуждения уголовного дела о возможном отравлении. "Мы не имеем информации от наших коллег в Берлине. Все анализы, которые были взяты, все образцы биологических проб и т. д. не позволили нашим специалистам - это и врачи, и токсикологи, и т. д. - выявить какие-либо отравляющие вещества", - сказал Песков

По словам пресс-секретаря, никто не сообщил российским врачам о веществе, о котором все говорят.

"Вчера мы услышали из Берлина, что однозначно установлено отравляющее вещество. Более того, заявлено, что это химическое, боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Если это так, то для наших доследственных проверочных действий, которые выполняют наши следователи, необходимо знать, что же выявили, что же установили наши германские коллеги", - добавил Песков.