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Песков заявил, что отравление Навального никому не может быть выгодно

Песков заявил, что отравление Навального никому не может быть выгодно (3 фото)

Автор:
03 сентября 2020 15:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Кремль   Песков   интересное   навальный   отравление   политика   фото   
921
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В разговоре с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремль не нашёл поводов для возбуждения уголовного дела по факту госпитализации Навального. Так же Песков считает, что никому в принципе и не надо было травить блогера.

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Метки: Кремль   Песков   интересное   навальный   отравление   политика   фото   
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70  комментариев
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19k
мистер Конвей Твитти 2 часа назад
Существует определенная категория людей,которые начинают врать сразу,как только открывают рот.
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27k
LEPA 5 секунд назад
А чего,кто думал,что Песков выступит и скажет:
-Извините,"новичок" опять не сработал,так как мы от него ожидали. Прости нас Солсберийский Собор!
Его работа насрать и одновременно открещиваться от насранного тёплого говна.
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18k
Эрик 2 минуты назад
Навального отравил не "новичек", а плешивый старичок.
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18k
Эрик 4 минуты назад
"Живет в России старичок
Маленького роста,
Он травил всех "Новичком"
Чрезвычайно просто..." ©
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2k
Слава Андреев 7 минут назад
Да нет у Фрицев доказательств. Было бы что то. Уже бы санкции вводили и тд. Как со Скрипалями. Хотя уверен. И там не было. Все из за газа и северного потока. Янки пытаются любыми способами. Впарить свой сжиженный газ. Который не в рынке.
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1k
Карагандинская Полиграфия 16 минут назад
Как уже задрали с "новичком"...
Может пора в ответку всем после немытых помидоров орать о происках VX и ФБР? Не CIA а именно ФБР, еще лучше про службу федеральных маршалов или почтальонов.
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12k
Пук Полчаса назад
Патрон дешевле стоит.
Патрон дешевле стоит.
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1k
Show Must Go On Полчаса назад
Громче всех кричат о невиновности всегда виновные!
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7k
Star Link 37 минут назад
Песков заявил, что отравление Навального никому не может быть выгодно
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7k
Star Link 41 минуту назад
И как яд такого уровня попал к простым браткам?
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410
Константин 43 минуты назад
ну допустим, ну если бы действительно траванули, ну зачем тогда его в Германию бы отпустили? хомяки, ну включите хоть что нибудь, похожее на мозг.
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25
Null Dev Bart_S 17 минут назад
Ага. А ещё его налысо во всех местах побрить забыли для сокрытия улик. Яд он ведь ещё и там остаётся. Кстати в криминалистике есть такой метод определения времени попадания яда. Если конечно потихоньку травили а не сразу того...
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27k
LEPA Константин 12 минут назад
А то,что аэропорт посадки был срочно объявлен "заминированным". И его целенаправленно хотели ещё часа три везти в Москву. За это время он бы уже помер и вскрытие бы делали "придворные " патологоанатомы. Ну и ничего бы естественно не нашли,кроме сердечного приступа. Спасибо пилоту,который не зассал посадить самолёт,и спасибо врачу скорой,который профессионально отработал.
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1k
Bart_S Null Dev 11 минут назад
Ну такие очевидные вещи до хомячков навального не донести, никто из них не хочет попытаться разобраться хотя бы в основах, а может просто и не могут это осилить.
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25
Null Dev Bart_S 2 минуты назад
Похоже что отсутствие системного высшего образования пагубно сказывается на критическом мышлении.
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1k
Bart_S LEPA Минуту назад
"Заминировать" аэропорт, что бы что? Чтоб не траванулись все, кто там был? Или зачем?
Спасибо врачу скорой, у которого был с собой случайно антидот от БОВ? Сука, логика хомячков, ауууу, ты гдеее??
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91
Евгений Иванов 50 минут назад
неужели вы реально думайте , что власть будет травить навального и подставлять себя под удар мировой общественности и санкциям ... поздравляю , вы де/билы !
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337
Акроко Евгений Иванов 42 минуты назад
Так хотели тихонько пустить. Кто бы там в Сибири разобрался? Но неожиданно бзднуло на весь мир.
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1k
Андрей Евгений Иванов 40 минут назад
Ты думаешь эти санкции для правительства? Серьезно? Это для тебя санкции и всех остальных обычных граждан страны, на которых она и держится.
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337
Акроко 52 минуты назад
Песков заявил, что отравление Навального никому не может быть выгодно
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−27
Прынцып Час назад
Шлюха с усами, жена американки
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1k
Свирепый Бамбр Час назад
Похер на Пескова! Что Лоза по этому поводу думает?
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40
Дядя Витя Час назад
Ребята чего вы зарубайтесь? Ответьте себе на вопрос энтот Навальный кому-то из Вас на х... нужен? Мне нет. Ещё раз повторяюсь, если бы этого ссуку надо было ликвидировать, ржавую косу в жопу и всё удовольствие! Так мутода!!!
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14k
dimitr Дядя Витя 57 минут назад
О, точно, раз тебе не нужен....

А ты кому-то нужен со своей ржавой косой?
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40
Дядя Витя dimitr 51 минуту назад
Про себя не знаю, ты точно не нужен ни в каком виде! Говна вроде тебя ПОЛНО!
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14k
dimitr Дядя Витя 49 минут назад
Говно у тебя в голове, витюшок))
И это причина, почему ты вокруг это самое говно видишь.
Кстати, вынь косу из своей жопы, и в самом деле уже сильно заржавела. Попробуй применить инструмент по назначению (подсказка - нет, его не в жопы себе пихают, как ты привык).
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27k
LEPA Дядя Витя 8 минут назад
Дядя,ты что с коррупцией согласный? Таким как ты,дядя,Навальный и пытался глазки открыть на происходящее на Родине. А раз вы не хотите это видеть,то вы или полные идиоты,или купленные властью "казачки".
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3k
Vadim Час назад
Ссылка coub.com
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27k
lem02 Час назад
Пескову надо фамилию сменить на Янемогувамответитьнавопрос. Он ни когда ни на один вопрос не может ответить. Кремль не в курсе, нам не известно, нет оснований полагать, мы не знаем, не помним, не слышим, не видим... За брошенный пластиковый стаканчик дело возбудили когда он еще в воздухе летел. За неделю провели и следствие и суд и на нары упрятали. А тут - "нет оснований".
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4k
Серега Час назад
Навальный уже давно отработанный презерватив. Максимум на что его хватит - только громко хлопнуть.
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2k
Vasiliy Pakazyava Серега Час назад
Ты презерваивы с шариками перепутал
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4k
Серега Vasiliy Pakazyava Час назад
В шариках изначально кроме как надуть смысла нету, а презервативы делают для дела.
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5k
workmen77 Серега Час назад
Ты по себе это знаешь?
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4k
Серега workmen77 Час назад
Ты хочешь сказать что сейчас ему есть смысл? Президентом не будет, по его делам ни одного человека не посадили, доказательства на столько размыты - что никак не приобщить к делу.
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2k
Борис Карабанов Час назад
Ах, как славно подано! Акцент поста - "НЕ ВЫГОДНО". Типа, если выгодно, то охотно траванём БОВ кого угодно! Нет, уж, зря прочитал пост. Я человек простой - вижу ...
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1k
Ermolai Борис Карабанов Час назад
Вы, видимо, из тех, кому как ни подай -все равно ..овно будет
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2k
Борис Карабанов Ermolai Час назад
Вы совершенно легко можете этот животрепещущий для Вас вопрос выяснить одним кликом "мышки", а не гадать. Правда, сразу говорю, что результат Вас разочарует. "Лайков" и "дизлайков" я раздал приблизительно поровну.
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86
Александр Поликарпов 2 часа назад
А кроме его соратников это никому и нн выгодно. И личность Пескова тут вообще не причем. Хоть заприплетайся.
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