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Мэр Вильнюса решил странно отомстить властям Белоруссии

Мэр Вильнюса решил странно отомстить властям Белоруссии (3 фото)

Автор:
11 сентября 2020 09:26
Метки: белоруссия   отношения   прибалтика   
857
3
Прибалтийские политики продолжают нелепо самоутверждаться за счет белорусской ситуации. Причем все — от президентов до мэров. На этот раз «отличился» мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

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Метки: белоруссия   отношения   прибалтика   
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11  комментариев
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9k
Яромиръ 3 дня назад
....вместо тысячи слов
....вместо тысячи слов
....вместо тысячи слов
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Frank Borman 3 дня назад
"Ну что Батько, помогли тебе твои шпроты?" - Тарас Бульба.
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3k
Александр Зотов 3 дня назад
Более того, теперь литовские власти собираются сделать из белорусов трудовых мигрантов. Был утвержден план помощи гражданам соседнего государства в трудоустройстве на территории Литвы.
---------
херли, у них там населения почти нету
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Яромиръ Александр Зотов 3 дня назад
....и работы тоже. Они сами по Зап. Европе кочуют
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2k
Сергей Терехов 3 дня назад
кто помнит Чипполино ?
кто помнит Чипполино ?
кто помнит Чипполино ?
кто помнит Чипполино ?
кто помнит Чипполино ?
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9k
Яромиръ Сергей Терехов 3 дня назад
Мэр Вильнюса решил странно отомстить властям Белоруссии
Мэр Вильнюса решил странно отомстить властям Белоруссии
Мэр Вильнюса решил странно отомстить властям Белоруссии
Мэр Вильнюса решил странно отомстить властям Белоруссии
Мэр Вильнюса решил странно отомстить властям Белоруссии
Мэр Вильнюса решил странно отомстить властям Белоруссии
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493
grihon Сергей Терехов 2 дня назад
Пропаганда рассчитанная на детсад.
Есть ещё один клоун, с уточками.
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