Мэр Вильнюса решил странно отомстить властям Белоруссии

Сотрудники белорусского посольства в Вильнюсе попросили убрать «беспорядок» около здания дипмиссии.



«Получил очень уважительное письмо от белорусского посольства с просьбой убрать “беспорядок” с тротуара рядом с посольством и “проинформировать участников пикета о необходимости собрать (!) оставленные по окончании мероприятий вещи”», — рассказал Ремигиюс.



К своей записи он прикрепил фото цветов и бумажек, которые жители города оставили у ворот посольства, продемонстрировав таким образом поддержку протестов, проходящих в Белоруссии.



Также мэр отметил, что тротуар — это общественное пространство, а то, что люди кладут у ворот белорусского посольства, не нарушает правил общественного порядка.



«А присматривать за тротуарами — это функция Вильнюсского самоуправления, а не сотрудников посольства, которую город выполняет регулярно в соответствии с установленными процедурами», — иронично подытожил он, дав понять, что также поддерживает происходящее в соседней стране.



Заявление весьма недипломатичное. Высокопоставленные политики не должны себя так вести, но в прибалтийских странах уже давно забыли о том, что такое дипломатия. Они приютили у себя Светлану Тихановскую, которая прячется в Литве, получает сомнительные специальные награды от польских министров и заявляет о готовности стать национальным лидером.



Но при этом вернуться в Белоруссию она не готова, уже не говоря об участии в митингах. То есть простые белорусы должны зачем-то выходить на акции протеста, а она может сидеть себе спокойно в другой стране.



Даже будучи в Минске, дамочка ни разу не вышла на улицу вместе с протестующими. Этого нельзя сказать о ее подружке Марии Колесниковой, которая бегала на митинги, а потом притомилась, инсценировала свое похищение и уехала прятаться на Украину. Хотя теперь она, конечно, утверждает обратное, так как ее побег не удался.



Тем временем Литва, Латвия и Эстония уже согласовали список белорусских чиновников, против которых будут введены пресловутые санкции. Им будет запрещен въезд в прибалтийские страны. Лушкашенко в списке тоже есть, что, конечно, полный абсурд.



Балтийские государства и Белоруссия сотрудничают по многим вопросам, и как прибалты представляют себе дальнейшее взаимодействие без возможности встретиться с Лукашенко — непонятно.



Более того, теперь литовские власти собираются сделать из белорусов трудовых мигрантов. Был утвержден план помощи гражданам соседнего государства в трудоустройстве на территории Литвы.



Лукашенко верно отметил, что Литве стоит вначале заняться решением внутренних проблем, а потом уже лезть в дела других стран.



Ну, а Вильнюсскому самоуправлению стоит получше чистить тротуары, потому что бумажки и цветы в поддержку протестующих в Белоруссии около белорусского посольства в Вильнюсе — это мусор, который нужно убирать. Не должно такое валяться на асфальте — тут уж как ни крути и что бы ни говорил мэр города.