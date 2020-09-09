Гороховый суп с солеными огурцами, или одна плохопахнущая история

В общем, у нас в семье не принято портить воздух прямо там, где сидишь. Для этого существует специализированная комната.



Но все бы ничего, если бы не моя лучшая подруга. Они с мужем пропагандируют веру, что сдерживаться при своих - это лишний напряг, а свои потерпят.



Они искреннее считают, что раз они спят в одной кровати, то и ее газы муж тоже в состоянии стерпеть, и даже обязан чуть ли не любить, как и ее саму.



Вот я и думаю, либо я такая зажатая, либо моя подруга слишком раскованная. Как считаете?



P.S. Тут еще на форумах посидела, там тоже мнения разнятся.