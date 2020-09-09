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Гороховый суп с солеными огурцами, или одна плохопахнущая история

Гороховый суп с солеными огурцами, или одна плохопахнущая история (5 фото)

Автор:
09 сентября 2020 12:30
Метки: воздух   женщина   запах   мужчина   отношения   пук   юмор   
1030
5
Сразу извиняюсь, если тема выглядит не комильфо. Но когда живешь в своем тесном мире, не знаешь, считать это нормальным или нет.

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Метки: воздух   женщина   запах   мужчина   отношения   пук   юмор   
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32k
jonnyD 36 минут назад
Гороховый суп с солеными огурцами, или одна плохопахнущая история
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16k
Andrey 16 минут назад
Да гавно вопрос.
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36k
Антон 58 минут назад
- Наши отношения перешли на новый уровень.
- Он предложил тебе руку и сердце?
- Нет, но пердим уже не стесняясь.
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4k
Echo Час назад
Если не комментировала словами угадай что я съела, то все нормально
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