FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 10541 пост • 2381 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Комичность отношений между мужчинами и женщинами, над которыми можно хорошо посмеяться

Комичность отношений между мужчинами и женщинами, над которыми можно хорошо посмеяться (18 фото)

Автор:
07 сентября 2020 12:41
Сообщество : Юмор
Метки: девушка   жена   муж   отношения   парень   прикол   свадьба   юмор   
6070
18
Пронести теплые и романтические отношения между двумя людьми через всю жизнь - задача не из легких. Перед вами самая настоящая жиза!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: девушка   жена   муж   отношения   парень   прикол   свадьба   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
9
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
185k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
Источник: fishki.net???????
Когда эти баяны появились в сети, такого сайта еще не было....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
2k
Cali0str0 2 минуты назад
Поверь мне Фродо, тебе на куй, не нужны эти заморочки с кольцом.
Поверь мне Фродо, тебе на куй, не нужны эти заморочки с кольцом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дмитрий 4 минуты назад
На 10 фотке Дженна Джеймесон (друг заметил) и сиськи у нее офигенные)))) Так что не в кассу мемчик)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
rutt Час назад
Минус за последнюю. Кого ты *бешь, что боишься что она у тебя что-то сопрет? На помойке х*й нашел?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8
Алексей rutt 43 минуты назад
Бабы они такие...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Опаньки rutt 39 минут назад
а есть варианты найти х подлиннее на помойке ???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11 гибких предложений от продавца, которые как бальзам на душу клиента 11 гибких предложений от продавца, которые как бальзам на душу клиента Почему так сложно оставаться романтиком в XXI веке Почему так сложно оставаться романтиком в XXI веке 20 приколов от мужей, которые являются профессионалами в троллинге над своим вторым половинками 20 приколов от мужей, которые являются профессионалами в троллинге над своим вторым половинками Убойные примеры женской логики, над которыми мужчины будут смеяться до слез Убойные примеры женской логики, над которыми мужчины будут смеяться до слез Бабоньки, что за бред вы несете? Бабоньки, что за бред вы несете? Женские секретики, о которых многие мужчины даже и не догадываются Женские секретики, о которых многие мужчины даже и не догадываются
Stan from Russia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1007220



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как выглядит космос на самом деле
2
109
Как выглядит космос на самом деле
Ипотека: Квартира ценой... всего!
0
322
Ипотека: Квартира ценой... всего!
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
3
Автовсячина
Почему банк может отказать в ипотеке?
0
12
Почему банк может отказать в ипотеке?
Звезды, потерявшие девственность с другими звездами (15 фото)
Звезды, потерявшие девственность с другими звездами (15 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рыбачка
0
18

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#история#картинки#подборка#белоруссия#природа#школа#дети#мир
#факты#интересно#интересное#кино#россия#дизайн#путешествия#германия#красиво#наука
#юмор#животные#люди#настроение#актеры#китай#фотографии#девушки#красота#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться