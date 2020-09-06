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Бурятские танкисты стали чемпионами мира по танковому биатлону

Бурятские танкисты стали чемпионами мира по танковому биатлону (5 фото + 1 видео)

Автор:
06 сентября 2020 11:49
Сообщество : Военное
Метки: Алабино   азербайджан   белоруссия   китай   россия   танковый биатлон   чемпионат   
2593
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Много существует разных соревнований, но, пожалуй, одно из самых зрелищных это биатлон на танках. В субботу на полигоне Алабино в Подмосковье прошла финальная эстафета в программе «Танкового биатлона»  Армейских международных игр-2020.

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Метки: Алабино   азербайджан   белоруссия   китай   россия   танковый биатлон   чемпионат   
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37  комментариев
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1k
Leo Час назад
Какое-то издевательство над соседями) Я не помню чтобы кто-то кроме нас выигрывал этот "биатлон". А мы ещё и на своих танках ездим))
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1k
Leo Агасфер 58 минут назад
А я бы посмотрел!
это будет своего рода изюминкой что ли
А я бы посмотрел! это будет своего рода изюминкой что ли
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474
dark_shadow 7 минут назад
Так вот ты какая, бурятская бронетанковая конница
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4k
Макаров Александр Полчаса назад
Правильно будет не"бурятские танкисты", а "танкисты из Бурятии". Бурятов в экипаже фифти-фифти. Кстати, и в самой Бурятии проживает 74% русских, а бурят только 20%..
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3k
Рафаэль 49 минут назад
погодите ка, как это чемпионы?... не сметь, это же позитив о России, так нельзя.... ведь путяра украл же что нибудь... эээ.... надо говна плеснуть...хоть немного.. ну шановни паны... вы же знаете правила.. слава...ээхм.. блджад!..
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1k
Шмёль Рафаэль Полчаса назад
А, тоже обратили внимание на тренды на фишках?
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249
MakoHunt Час назад
Моё мнение-это ПОЗОР! На боевой машине России логотип на английском языке, ВСЕ остальные команды и машины нашли в себе силы отказаться от рекламы и выступать под СВОИМИ флагами. Вы кому служите, господа офицеры???
Моё мнение-это ПОЗОР! На боевой машине России логотип на английском языке, ВСЕ остальные команды и машины нашли в себе силы отказаться от рекламы и выступать под СВОИМИ флагами. Вы кому служите, господа офицеры???
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2k
Евлампий MakoHunt 53 минуты назад
Вообще то это реклама игры


Вообще то это реклама игры
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779
Roman MakoHunt Полчаса назад
Караул, калашников на английском!!! =))) как дальше жить?
Караул, калашников на английском!!! =))) как дальше жить?
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78k
КомбригМэНэКолун MakoHunt 6 минут назад
И? Это реклама игры, разработанной российской компанией.
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3k
Дмитрий Горчилин Час назад
Надо отметить, что очень немногие страны мира могут себе позволить участвовать в таких соревнования. Даже самое последнее место в них- это очень почетно, это яркий признак того, что армия имеет современные образцы БТВТ и обученный личный состав.
Это как игра в гольф для богатых людей. В принципе, каждый может мячик в пыли палкой попинать. Но если тебя приглашают в гольф-клуб и если ты там занимаешь хоть какое-то место, это говорит об очень многом.
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15k
Ватаку Накомоде Час назад
Интересней и показательней мне кажется было бы устроить такое же соревнование, но между мировыми державами (Россия, Китай, США и т.д.), где каждый бы участвовал на своих самых лучших танках. Ну то есть наши на хваленой Армате, америкосы на том что у них сейчас актуально… Посмотреть не только на умения экипажей, но и сравнить в почти боевых условиях технические возможности самих танков из разных стран.
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1k
Агасфер Ватаку Накомоде Час назад
Не дай бог - здесь уже мелькало видео показательных стрельб из новых ПТУРСов. Случайно МКС не сбили
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128
Maximka Ватаку Накомоде Час назад
пару-тройку лет назад приглашали натовцев, но почему то они отказались...
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11k
робт Ватаку Накомоде Час назад
вообще формат подразумевает именно соревнования людей, а не техники
однако китайцы которые упорно гоняют на своем танке, все никак Т72 не разъе*бут
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4k
Bhaal робт Полчаса назад
Ну все же у нас не серийный Т-72. Там и движок другой и электроника которой на штатном не будет
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474
dark_shadow Ватаку Накомоде 2 минуты назад
Приглашали: и США(П), и Германию, и Францию и Англию - даже со своими танками чтоб приехали, но те дружно отказывались, и не раз. Это ж не в голливуде боевичок снимать, как доблесные нато-вцы вгоняют в каменный век кого-нибудь, тут нужно реальные возможности своих леопёрдов с абрамсами и леклерками показать. В общем, только китайцы на своих танках гоняют.
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73
............ 2 часа назад
"чемпионы мира" как они стали чемпионами мира, если в соревнованиях участвовали только Азербайджан, Беллоруссия, Китай и Россия? ну да, был там вроде еще Конго , Лаос, Мьянма, это все равно что сборная Ньюркских Янки стали чемпионами мира по бейсболу!
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11k
робт ............ Час назад
ну чет главные борцуны уже 6 лет никак не приедут показать класс


з.ы. в ТБ участвовало 16 стран, в АИ сумарно 32, еще 13 слились из-за ковида - для любых соревнований международного класса это более чем достаточно, как и для звания чемпион мира
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3k
Rubiroid_47 ............ Час назад
Чемпионат мира дает право на статус чемпиона мира, прикинь!
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1k
Агасфер ............ Час назад
Бойцам Конго официально запретили учавствовать в биатлоне. Они звери спецназа - моментально растаскивают танки на наконечники для копий
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242
Vital Idol Rubiroid_47 18 минут назад
а откуда такой статус?! есть международная федерация?!
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4k
citrus1 2 часа назад
Перестаньте тролить хохлов они и так напуганы бурятскими танкистами
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1k
Агасфер 2 часа назад
А как различили бурятов и китайцев? ;-)
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16k
иванов дмитрий Агасфер Час назад
буряты- это монголы
как мы с белорусами .
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1k
Агасфер ss Час назад
А если начинить оленя рисом? ;-)
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Слава Кокаинум Агасфер Час назад
То набегут узбеки и покрошат туда чеснока, изюма и морковки
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Агасфер Слава Кокаинум 52 минуты назад
Тогда Т-72 будет означать Ташкент 72? :-)
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8k
ss Агасфер 52 минуты назад
Тогда его съедят китайцы. Они всё едят.
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