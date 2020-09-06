Бурятские танкисты стали чемпионами мира по танковому биатлону

Много существует разных соревнований, но, пожалуй, одно из самых зрелищных это биатлон на танках. В субботу на полигоне Алабино в Подмосковье прошла финальная эстафета в программе «Танкового биатлона» Армейских международных игр-2020.
В этом году за чемпионский титул боролись команды из Азербайджана, Беларуси, Китая и России. Каждая страна представила по три танковых экипажа, и каждый из них прошёл четыре круга – три на меткость, один на скорость.
Борьба шла напряжённой, после второго круга в лидеры вырвались экипажи России и Китая.
Российской команде из Бурятии удалось на третьем круге разогнать свой танк до предельно высокой скорости и буквально вырвать победу у китайцев.
Российской команде из Бурятии удалось на третьем круге разогнать свой танк до предельно высокой скорости и буквально вырвать победу у китайцев.
Российские танкисты финишировали с результатом – 1 час 28 минут 50 секунд. Китайская команда пришла к финишу буквально через 39 секунд.
Третье место завоевала сборная Беларуси — 1 час 37 минут 48 секунд. Сборная Азербайджана заняла четвёртое - 1 час 54 минуты 22 секунды.
Третье место завоевала сборная Беларуси — 1 час 37 минут 48 секунд. Сборная Азербайджана заняла четвёртое - 1 час 54 минуты 22 секунды.
Ну и тем кому интересно как всё происходило, смотрите полное видео
Впрочем, бурятские танкисты занимают первые места в «Танковом биатлоне» уже третий год подряд.С чем мы их и поздравляем! ;-)
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Это как игра в гольф для богатых людей. В принципе, каждый может мячик в пыли палкой попинать. Но если тебя приглашают в гольф-клуб и если ты там занимаешь хоть какое-то место, это говорит об очень многом.
однако китайцы которые упорно гоняют на своем танке, все никак Т72 не разъе*бут
з.ы. в ТБ участвовало 16 стран, в АИ сумарно 32, еще 13 слились из-за ковида - для любых соревнований международного класса это более чем достаточно, как и для звания чемпион мира
как мы с белорусами .