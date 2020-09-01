Николай Лукашенко забрал документы из БГУ

Как ни странно, но младший сын Лукашенко учился в обычной средней школе в Острошицком Городке Минского района. В этом году Николай закончил 9-й класс и собрался поступать в Лицей Белорусского Государственного Университета на биологический факультет. Вопреки представлениям, Николай совсем не бюджетник, учился на хорошие отметки и даже занял первое место на олимпиаде по химии.

Однако, стало известно, что Николай забрал документы из лицея. Подросток не появился на общем собрании для поступивших десятиклассников, а позднее выяснилось, что он забрал документы, сообщает TUT.BY