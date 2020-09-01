Николай Лукашенко забрал документы из БГУ

Младший сын президента Белоруссии Николай Лукашенко эти летом закончил 9-й класс и подал документы на поступление в лицей Белорусского государственного университета на биологический профиль. Однако, стало известно, что Николай не явился на 1 сентября, а просто забрал документы.
Как ни странно, но младший сын Лукашенко учился в обычной средней школе в Острошицком Городке Минского района. В этом году Николай закончил 9-й класс и собрался поступать в Лицей Белорусского Государственного Университета на биологический факультет. Вопреки представлениям, Николай совсем не бюджетник, учился на хорошие отметки и даже занял первое место на олимпиаде по химии.
Однако, стало известно, что Николай забрал документы из лицея. Подросток не появился на общем собрании для поступивших десятиклассников, а позднее выяснилось, что он забрал документы, сообщает TUT.BY
«Мы не комментировали, когда пошла информация, что Николай Лукашенко якобы собирается у нас учиться. Соответственно, и сейчас нет смысла в этом»? - директор лицея БГУ Игорь Варакса никак не отреагировал на это заявление.
Никто так и не знает, почему сын президента забрал документы, если учесть тот факт, что поступить в лицей не так просто.
Конкурс составил 6,5 человека на место. Всего на 44 места биологического профиля подали документы 286 абитуриентов. Для поступления Лукашенко-младшему нужно было сдать два экзамена: биологию и химию.
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Ответ на "почему забрал" очевиден: его бы там с грязью смешали, он бы изгоем был. Коленька сегодня только домашнее образование может получать, ну или в третьей стране...
Ну, и еще автор не видит разницы между "университет" и "лицей при университете", я от заголовка просто обалдел сначала (думал - какой "вундеркинд", уже в БГУ!).
В каком смысле почему? Как он из тюрьмы учиться будет? Поэтому и забрал.
Опыт уже имеется!
Вот наш МГУ: На первом курсе студенты осваивают фундаментальные дисциплины (зоология, ботаника), после чего происходит распределение по пяти потокам: общая биология, физиология, цитология/эмбриология/генетика, биохимия и молекулярная биология, биофизика и биоинженерия.
Дохрена биохимия, биофизика и биоинженерия гуманитарные науки? Алкаши е.б.у.чие.
Я тогда сказал - "бедный мальчик. Он не виноват, что папа засидится."
У мальчика 15 лет было все, а теперь вместе с папой падать придётся.
Про "засидится" - тут не надо быть Вангой. Это правило для таких случаев. Нас тоже ждет смута. И виноваты в этом будет не пятая колона, а тот кто до этого довел.
Avtor Vi namekaete chto oni gotovitsa sbezhat ?Neeet , dazhe ne nadeites .