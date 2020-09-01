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Николай Лукашенко забрал документы из БГУ

Николай Лукашенко забрал документы из БГУ (4 фото)

Автор:
01 сентября 2020 14:27
Сообщество : Жизнь в Беларуси
Метки: 1 сентября   Николай Лукашенко   белоруссия   лицей   лукашенко   сын президента   ученик   фото   
2811
4

Младший сын президента Белоруссии Николай Лукашенко эти летом закончил 9-й класс и подал документы на поступление в лицей Белорусского государственного университета на биологический профиль. Однако, стало известно, что Николай не явился на 1 сентября, а просто забрал документы.

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Метки: 1 сентября   Николай Лукашенко   белоруссия   лицей   лукашенко   сын президента   ученик   фото   
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41  комментарий
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243
andrey 2 часа назад
что значит никто не знает ? папаню будут гнать ссаными тряпками - вот сын и собираеться потихоньку !
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448
Иван Неважнов 2 минуты назад
-Папа, не нужен мне Порш, хочу как все в университет на трамвае ездить.
-Не жалеешь ты отца, но ладно, держи деньги иди покупай себе трамвай..
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−54
............ 3 минуты назад
в Ростове ему местечко в местном ПТУ найдут
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4k
Дмитрий 4 минуты назад
"Никто так и не знает, почему сын президента забрал документы, если учесть тот факт, что поступить в лицей не так просто." Автор текста с Марса прилетел? "Не так просто" для сына правителя с абсолютной государственной властью поступить в государственный лицей?
Ответ на "почему забрал" очевиден: его бы там с грязью смешали, он бы изгоем был. Коленька сегодня только домашнее образование может получать, ну или в третьей стране...
Ну, и еще автор не видит разницы между "университет" и "лицей при университете", я от заголовка просто обалдел сначала (думал - какой "вундеркинд", уже в БГУ!).
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4k
Дмитрий 3 минуты назад
Николай Лукашенко забрал документы из БГУ
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1k
Dmitry 9 минут назад
"Никто так и не знает, почему сын президента забрал документы, если учесть тот факт, что поступить в лицей не так просто".

В каком смысле почему? Как он из тюрьмы учиться будет? Поэтому и забрал.
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60k
HundeBeißer2 17 минут назад
В спецназ пойдет!
Опыт уже имеется!
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40k
Дмитрий 23 минуты назад
Ксюх, ты лицей от университета отличить можешь?
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574
алексей светов Полчаса назад
Правильно сделал,ботаники никому не нужны,нужны технари!
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16k
Lunatic Asylum алексей светов 15 минут назад
Ты ебобо?
Вот наш МГУ: На первом курсе студенты осваивают фундаментальные дисциплины (зоология, ботаника), после чего происходит распределение по пяти потокам: общая биология, физиология, цитология/эмбриология/генетика, биохимия и молекулярная биология, биофизика и биоинженерия.
Дохрена биохимия, биофизика и биоинженерия гуманитарные науки? Алкаши е.б.у.чие.
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7k
Star Link 36 минут назад
А кто это?
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8k
Shep 41 минуту назад
Несколько лет назад у нас по одному из центральных каналов показывали этот фильм. Где-то в аргоне Нового года.
Я тогда сказал - "бедный мальчик. Он не виноват, что папа засидится."
У мальчика 15 лет было все, а теперь вместе с папой падать придётся.

Про "засидится" - тут не надо быть Вангой. Это правило для таких случаев. Нас тоже ждет смута. И виноваты в этом будет не пятая колона, а тот кто до этого довел.
Ссылка www.youtube.com
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85
Trueman 57 минут назад
потому что там его вы*бут и высушат
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−18
Edgars An Час назад
Испугался.......наверно???
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285
im240 Час назад
и?
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−28
радонеж Час назад
в бега вместе с папашей собирается, к яныку наверн
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1k
Андрей радонеж Полчаса назад
Если диктатор диктатора не пригреет, то кто еще?
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8k
MihailoSerbiya Час назад
Daaa iiiii ?
Avtor Vi namekaete chto oni gotovitsa sbezhat ?Neeet , dazhe ne nadeites .
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24k
Fat Lynx Час назад
поедет в Оксфорд... делов-то!
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6k
Михаил Филиппов 2 часа назад
а вам не все равно? интрига то в чем
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24k
Fat Lynx Михаил Филиппов Час назад
да там визги, что затравили дитя тирана...
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1k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Лучше подскажите грамотного колориста у которого есть хороший спектрофотометр.
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1k
Made In Ussr 2 часа назад
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2k
Frank Borman 2 часа назад
В этот трудный для папы момент, Коленька не мог остаться в стороне. Сто пудов, он сейчас поступит в училище спецназа, станет крутым спецназером и станет защищать папу от врагов. Молодец пацан, достоин Батьки.
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1k
John 2 часа назад
Кто-нибудь знает - есть ли в Ростове приличный университет?
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6k
Pillin Alex John 2 часа назад
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