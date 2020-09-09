В Белоруссии неизвестные задерживали женщин за демонстрацию солидарности Колесниковой

Однако, версия того, что Колесникова сама бежала из Белоруссии не имеет подтверждения. В Координационном совете подтвердили, что Колесникова не собиралась покидать Белоруссию. На границе с Украиной Колесникова даже порвала паспорт, чтобы её пограничники не пустили в страну, сообщает «Интерфакс-Украина».