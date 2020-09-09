В Белоруссии неизвестные задерживали женщин за демонстрацию солидарности Колесниковой

Утром 7 сентября пропала член президиума Координационного совета Белоруссии Мария Колесникова. Женщину увезли люди в масках, говорит свидетельница. СК Белоруссии утверждает, что не знает, где находится Колесникова. 8 сентября белорусские женщины вышли на акцию солидарности. Почти сразу начались задержания, которые проводили люди в балаклавах и без нашивок.
Мария Колесникова пропала утром 7 сентября. Свидетельница рассказала, что оппозиционерку увезли люди в масках. 8 сентября белорусское информагентство «Белта» сообщило, что Колесникову заметили на границе Украины.
Однако, версия того, что Колесникова сама бежала из Белоруссии не имеет подтверждения. В Координационном совете подтвердили, что Колесникова не собиралась покидать Белоруссию. На границе с Украиной Колесникова даже порвала паспорт, чтобы её пограничники не пустили в страну, сообщает «Интерфакс-Украина».
8 сентября белорусские женщины вышли на акцию солидарности у минского Комаровского рынка и встали в сцепку. Уже спустя пол часа приехали неизвестные мужчины в балаклавах и без опознавательных знаков.
Они хватали участниц акции и сажали их в фургоны. Многие из женщин сопротивлялись, но никто не прекращал задержания.
По данным СМИ пятеро из семи членов президиума либо не на свободе, либо за границей. Сергей Дылевский и Ольга Ковалькова задержали 24 августа. Им вменяют организацию несанкционированного митинга. Обоих арестовали сначала на 10, а потом ещё на 15 суток.
Международного медиатора Власову допрашивали в качестве свидетеля по уголовному делу. Писательница, нобелевский лауреат Алексиевич и юрист Знак на свободе, но обоих по отдельности вызывали на допрос в Следственный комитет, а бывший министр культуры Белоруссии Латушко 2 сентября выехал в Польшу.
Но при этом добавил, что просто так он не уйдет.
Источник:
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«Никто не говорил в Белоруссии на русском языке. Говорили или на польском, или на белорусском. Когда Россия вошла и присвоила себе эти земли, Западную Белоруссию, первое правило было русский язык. Половина Белоруссии никогда не была Россией, она была Польшей».
" Мы имеем дело с русским человеком, который за последние 200 лет почти 150 лет воевал. И никогда не жил хорошо... На этом огромном постсоветском пространстве, особенно в России и Беларуси, где народ вначале 70 лет обманывали, потом еще 20 лет грабили, выросли очень агрессивные и опасные для мира люди"
-"То, что говорят сегодня журналисты российских СМИ – их просто надо судить за это. Что они говорят о Европе, о Донбассе, об украинцах, - вынесла она приговор с высоты свей интеллектуальной элитарности. - Но дело не только в этом, а в том, что народ хочет это слышать. Мы можем говорить сегодня о коллективном Путине, потому что Путин в каждом русском сидит."
"Может быть сегодня я подхожу к самому главному открытию своей жизни - открытию, что подлецом может быть не отдельный человек, а целый народ"
"Взгляните на Прибалтику - там сегодня совсем другая жизнь. Нужно было последовательно строить ту самую новую жизнь, о которой мы столько говорили в 90-е годы. Мы так хотели действительно свободной жизни, войти в этот общий мир. А сейчас что? Секонд-хенд полный."
"Они там, в Кремле, не могут поверить, что на Украине произошел не нацистский переворот, а народная революция. Справедливая… Первый Майдан вырастил второй Майдан. Люди сделали вторую революцию, теперь важно, чтобы политики ее опять не проиграли."
Понятно, какого поля ягодка? Ау, "русская интеллигенция", плюсующая сей пост... вы в курсе, что данная компашка выступает за запрет русского языка и русской культуры в Белоруссии?
Афтырь - банальный говнопостер. Реинкарнация Вари Лютовой. Какую ещё гадость ты нам на завтра приготовишь?
Пост вполне годный. Чем не фишка когда реально неизвестные задерживают женщин за демонстрацию в поддержку незаконно задержанной женщины?
Но потом все равно сжечь
Следующий этап: введение бурятов?
Я русский, гражданин РФ
Буду воевать против путинских боевиков
Опыт имею. Путин не Россия
Диван будет уничтожен
2. Роли в ГС
Воин дороги
Залог мобильности ГС наличие транспорта. Желательно микроавтобус или хетчбэк. В нем будет перевозиться состав группы и снаряжение. В крайнем случае, воин дороги может сбивать сотрудников милиции на своем автомобиле. При перемещении в автомобиле, пассажиры должны быть пристегнуты, а двери всегда заперты изнутри. Водитель должен обладать хорошими навыками вождения, в идеале контраварийным вождением. Также ему необходимо защищать глаза на случай разбития стекла.
Автомобиль никогда не должен быть в прямой видимости с места акции. Например, если группа строит баррикады на проспекте, то автомобиль должен быть где-то неподалеку во дворах. Водитель во время акции находится в машине и покидает ее только в крайнем случае, он привозит и увозит группу.
1 для группы до 5 человек, 1-2 для группы до 10 человек.
Уличный боец
Мужчины крепкого телосложения от 18 лет, отлично если с навыками рукопашного боя. Должны быть одеты в прочную неприметную одежду, желательно с элементами защиты, всегда в перчатках, предпочтительны головной убор и капюшон. В зависимости от типа акции должны носить с собой небольшие средства самообороны: перцовки, молотки, ножи, арматуру. Спектр решаемых задач: строительство баррикад, силовое противодействие сотрудникам ОВД, защита и прикрытие личного состава, нейтрализация сотрудников в штатском.
2 для группы до 5 человек, 4 для группы до 10 человек.
Стрелок
Мужчины и женщины высокой мобильности, ловкие, желательно хорошие бегуны. Одеты легко, чтобы быстро перемещаться. Носят крепкие, желательно, термостойкие перчатки. Так же носять небольшую сумку через плечо, с небольший боезапасом. Спектр решаемых задач: разбирание брусчатки, подготовка и доставка коктейлей молотова, метание пиротехники, молотовых, краски, камней, использование лазеров для ослепления.
0-1 для группы до 5 человек, 2 для группы до 10 человек.
Разведчик
Выносливые люди на велосипедах с хорошим зрением. Должны быть снабжены фонариком и\или свистком. Одеты неприметно и легко, не несут с собой дополнительного снаряжения. Спектр решаемых задач: наблюдение за перемещением противника с уведомлением группы посредством фонаря или свистка, а также условных знаков.
1-2 на группу.
Связист
Единственный человек в группе с включенным телефоном на протестах. Держит связь с другими группами. В случае доступа в интернет, отслеживает перемещения силовиков в соцсетях и мессенджерах. Ведет фото и видео фиксацию, при необходимости, отсылает материал в СМИ. Находится рядом с координатором.
1 на группу
Координатор
Избирается большинством голосов в группе перед каждой акцией. Несет персональную ответственность за оперативные решения во время акции (отход, нападение, перемещение). Не участвует в акции, наблюдает поблизости за обстановкой, координирует личный состав в зависимости от обстоятельств и поступления новой информации.
1 на группу, не участвует в акции.
Парамедик
Человек с навыками оказания первой помощи. Желательно, как минимум младший медицинский персонал. Не должен носить опознавательных знаков медика (надписи «медик», красные кресты). Уводит раненного с места столкновения / акции, оказывает первую помощь, несет средства первой помощи, обладает контактами и информацией о стационарных пунктах помощи, куда можно отвезти раненного. Например, квартира знакомого хирурга, станция скорой помощи, не сотрудничающая с МВД и т.д.
1 на группу.
Роли в группе могут быть совмещены или убраны, в зависимости от поставленной задачи. Например, координатор может быть и связистом, стрелок может быть парамедиком и т.д. Некоторых ролей может быть больше, если этого требует акция.
3. Планирование мероприятий
ГС выбирает план мероприятий, которым занимается сегодня в общих чертах. После чего выбирются подходящие места, назначаются роли, выбирается снаряжение и избирается координатор. Каждое мероприятие должно быть проведено в заранее разведанном месте. Координатор с разведкомандой прибывает на место, оценивает перспективы, выгодные позиции, пути отхода и т.д. Выставляет разведкоманду и только после этого возвращается к остальной группе, подробно описывая план. После чего основной состав ГС выдвигается на свою позицию. При получении сигнала от развед команды, что все чисто, ГС под руководством координатора приступает к выполнению поставленной задачи.
Если акция проходит успешно, группа по готовности покидает место акции вместе с координатором и направляется к машине. При необходимости, участникипереодеваются. После того, как основной состав ГС исчез из поля зрения, разведкоманда так же снимается с места. После чего вся группа встречается в заранее оговоренной точке, чтобы убедиться, что все ушли без проблем и обсудить, как все прошло.
Если во время акции разведкоманда сообщает о приближении противника, по команде координатора ГС прекращает акцию и разбегается врассыпную (либо растворяется в толпе), попутно скидывая улики. Разбегаться необходимо, следуя заранее оговоренным путям отхода (дворы, парки, частный сектор). Оторвавшись от противника, надо, по возможности, переодеться и добираться до заранее оговоренного места, чтобы убедиться, что никто не задержан. Если кто-то из ГС не пришел на встречу, то необходимо разойтись и попытаться выйти на связь с пропавшими (не через мобильную связь). Если задержанный в течение суток не вышел на связь, группа считается скомпрометированной. Все участники должны съехать с мест прописки, не появляться на работе, не пользоваться банковской карточкой и мобильным телефоном. Такие меры необходимы, чтобы, даже в случае дачи задержанным показаний, остальные участники группы не были легкой мишенью для задержания в кратчайшие сроки.
4. Перечень возможных задач
ГС может действовать как в рамках протестов, так и вне них:
Перекрытие дорог с помощью горящих шин, шипов на дороге, личного состава.
Строительство баррикад, забрасывание сотрудников МВД молотовыми, ослепление лазером, организация других протестующих на строительство баррикад и забрасывание милиции камнями, подготовка брусчатки.
Организация медпомощи на протестах.
Забрасывание автобусов с милицией молотовыми из недоступного для подъезда места.
Организация других протестующих для блокирования улицы личными автомобилями.
Нападение на экипажи ГАИ с целью завладеть табельным оружием.
Уничтожение камер наружного наблюдения.
Нападения на сотрудников МВД, идущих в одиночку / по месту жительства. Столкновения в ближнем бою с сотрудниками ОВД в штатском