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В Белоруссии неизвестные задерживали женщин за демонстрацию солидарности Колесниковой

В Белоруссии неизвестные задерживали женщин за демонстрацию солидарности Колесниковой (8 фото)

Автор:
09 сентября 2020 13:46
Сообщество : Жизнь в Беларуси
Метки: Колесникова   белоруссия   женщины   интересное   политика   протесты в белоруссии   фото   
2415
8

Утром 7 сентября пропала член президиума Координационного совета Белоруссии Мария Колесникова. Женщину увезли люди в масках, говорит свидетельница. СК Белоруссии утверждает, что не знает, где находится Колесникова. 8 сентября белорусские женщины вышли на акцию солидарности. Почти сразу начались задержания, которые проводили люди в балаклавах и без нашивок.

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Метки: Колесникова   белоруссия   женщины   интересное   политика   протесты в белоруссии   фото   
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1k
Шмёль 9 часов назад
Алексиевич вообще тварь.
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11k
Serg Pavlov 21 минуту назад
Мальчики в балаклавах в 2014 в Крыму то же были.... Вы аналогию с Белоруссией не замечаете. Зайдут, потом не выгоните...
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5k
nihilists 40 минут назад
Постановой попахивает......... Бабы, как актриски, почти все в объектив смотрят....... А в светлом плаще ещё и кайфует.........
Постановой попахивает......... Бабы, как актриски, почти все в объектив смотрят....... А в светлом плаще ещё и кайфует.........
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25k
Ashabad 53 минуты назад
Вот как это было... Главное повизжать!))))
Ссылка vk.com
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25k
Ashabad 56 минут назад
Ссылка vk.com
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25k
Ashabad Час назад
В Белоруссии появился свой гуайдо
Ссылка youtu.be
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455
Shekhar Kapur Час назад
Дуры ипанутые! Стерилизовать их надо, что бы не размножались такие.
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4k
Olga Raudis 2 часа назад
Цитаты Алексиевич. Чтоб было ясно, кто это и с кем. Паучиха еще та...

«Никто не говорил в Белоруссии на русском языке. Говорили или на польском, или на белорусском. Когда Россия вошла и присвоила себе эти земли, Западную Белоруссию, первое правило было русский язык. Половина Белоруссии никогда не была Россией, она была Польшей».
" Мы имеем дело с русским человеком, который за последние 200 лет почти 150 лет воевал. И никогда не жил хорошо... На этом огромном постсоветском пространстве, особенно в России и Беларуси, где народ вначале 70 лет обманывали, потом еще 20 лет грабили, выросли очень агрессивные и опасные для мира люди"
-"То, что говорят сегодня журналисты российских СМИ – их просто надо судить за это. Что они говорят о Европе, о Донбассе, об украинцах, - вынесла она приговор с высоты свей интеллектуальной элитарности. - Но дело не только в этом, а в том, что народ хочет это слышать. Мы можем говорить сегодня о коллективном Путине, потому что Путин в каждом русском сидит."
"Может быть сегодня я подхожу к самому главному открытию своей жизни - открытию, что подлецом может быть не отдельный человек, а целый народ"
"Взгляните на Прибалтику - там сегодня совсем другая жизнь. Нужно было последовательно строить ту самую новую жизнь, о которой мы столько говорили в 90-е годы. Мы так хотели действительно свободной жизни, войти в этот общий мир. А сейчас что? Секонд-хенд полный."
"Они там, в Кремле, не могут поверить, что на Украине произошел не нацистский переворот, а народная революция. Справедливая… Первый Майдан вырастил второй Майдан. Люди сделали вторую революцию, теперь важно, чтобы политики ее опять не проиграли."

Понятно, какого поля ягодка? Ау, "русская интеллигенция", плюсующая сей пост... вы в курсе, что данная компашка выступает за запрет русского языка и русской культуры в Белоруссии?
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842
Estie Olga Raudis Полчаса назад
Она конечно очень резкие высказывания себе позволяет, но Белоруссия не Россия. И их право запретить там русский язык. У них свои законы, у нас свои. В чем проблема?
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1
Юрий Курлович 2 часа назад
Наблюдал этот концерт на Комаровке с балкона дома напротив.... На одного задержанного по пять фотографов, телка в белом что орет на фотке сама на всех кидалась, а бабка с оранжевом пакетом на груди вообще отметилась не только на Комарах, гляньте подборку тутбая,... Шароебилась по всему центру с пакетом и палкой в руках. Менты её АККУРАТНО отодвигали, а она всё равно семенила за ними.... Тупая провокация. После пяти задержаний пресса свалила и всё сразу утихло. Акция для фоточек.....подлить масла в огонь. Почему нет тётки которая раздавала всем БЧБ флажки, где тетка в очках которая металась перед ментами и периодически дергала их за форму? и еще.....не так там много человек было как все пишут, сверху площадь как на ладони.
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25k
Ashabad 2 часа назад
Стандартные методы цветных революций. Всё по методичкам Шарпа "198 методов методов ненасильственных действий" против власти.
Афтырь - банальный говнопостер. Реинкарнация Вари Лютовой. Какую ещё гадость ты нам на завтра приготовишь?
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44
Денис Сверхувниз Ashabad 2 часа назад
По чьим методичкам комментарии пишете?

Пост вполне годный. Чем не фишка когда реально неизвестные задерживают женщин за демонстрацию в поддержку незаконно задержанной женщины?
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40k
Дмитрий 3 часа назад
Ксюх, ну не разбираешься ты ни в политике, ни в психологии, ни в социологии. Не стоит тебе такие статьи клепать. Как говорится "не можешь срать - не мучай жопу".
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293
im240 3 часа назад
СТАРЫХ отпустить, а с молодыми можно поработать...
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22k
Netyn im240 Полчаса назад
Хорошо, работайте
Но потом все равно сжечь
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276
Aliaks 4 часа назад
Ребята из Беларуси, ничего не пишите и не отвечайте этим паранойным, они или менты или ни хрена не понимают, что у нас происходит! Не портите себе нервы
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4k
Bhaal Aliaks Полминуты назад
Да это боты. Мне лично все понятно, что у вас происходит.
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2k
мемфрид 4 часа назад
Мракобесие какое-то пошло
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6k
gena 4 часа назад
Зеленые человечки спешат на помощь.
Следующий этап: введение бурятов?
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104
Chuchelo Patamkovoe gena 4 часа назад
Пока только даги вроде были замечены.
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24k
labuda.blog gena 4 часа назад
Ой, не заикайся! Буряты вас как бандеровцев в Донбассе в семь котлов загонят, а мамки похоронки будут получать!
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6k
gena labuda.blog Час назад
Кого это нас? Я в Беларуси то с Украиной ни разу и не был )
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1k
Заряд бодрости 4 часа назад
"Вежливые люди", белорусская версия
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26k
KiploksAKS 5 часов назад
Наброс хорош, пока не протух от старости.
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−168
ubivetsb 5 часов назад
Я готов с оружием в руках отстаивать независимость Беларуси
Я русский, гражданин РФ
Буду воевать против путинских боевиков
Опыт имею. Путин не Россия
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163
Николай ubivetsb 4 часа назад
к сожалению, тех кого ты называешь Путинскими боевиками, в половине случаев обычные солдатики, которые не имеют возможности что-то решать и тем более влиять на политику.
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24k
labuda.blog ubivetsb 4 часа назад
Смотри диван не проперди от напряжения!
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22k
Netyn labuda.blog 2 часа назад
Он имеет опыт)
Диван будет уничтожен
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17k
Vital Idol 5 часов назад
мне, вообще, не понятно как какие-то боевики в неопознанной форме увозят людей на машинах без номеров?!?! это похищение?! незаконное лишение свободы?! их стрелять на месте надо!!!
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13k
vikklu Vital Idol 4 часа назад
Надо, только кто этим займётся?
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1k
Andrey 6 часов назад
WTF? кто это такие? почему столько шума?
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Комментарий удален. Причина: флуд
−7
Вжопу 6 часов назад
нимающих необдуманные решения. 
2. Роли в ГС
Воин дороги
Залог мобильности ГС   наличие транспорта. Желательно микроавтобус или хетчбэк. В нем будет перевозиться состав группы и снаряжение. В крайнем случае, воин дороги может сбивать сотрудников милиции на своем автомобиле. При перемещении в автомобиле, пассажиры должны быть пристегнуты, а двери всегда заперты изнутри. Водитель должен обладать хорошими навыками вождения, в идеале   контраварийным вождением. Также ему необходимо защищать глаза на случай разбития стекла.
Автомобиль никогда не должен быть в прямой видимости с места акции. Например, если группа строит баррикады на проспекте, то автомобиль должен быть где-то неподалеку во дворах. Водитель во время акции находится в машине и покидает ее только в крайнем случае, он привозит и увозит группу.
1 для группы до 5 человек, 1-2 для группы до 10 человек. 
Уличный боец
Мужчины крепкого телосложения от 18 лет, отлично если с навыками рукопашного боя. Должны быть одеты в прочную неприметную одежду, желательно с элементами защиты, всегда в перчатках, предпочтительны головной убор и капюшон. В зависимости от типа акции должны носить с собой небольшие средства самообороны: перцовки, молотки, ножи, арматуру. Спектр решаемых задач: строительство баррикад, силовое противодействие сотрудникам ОВД, защита и прикрытие личного состава, нейтрализация сотрудников в штатском.
2 для группы до 5 человек, 4 для группы до 10 человек.
Стрелок 
Мужчины и женщины высокой мобильности, ловкие, желательно хорошие бегуны. Одеты легко, чтобы быстро перемещаться. Носят крепкие, желательно, термостойкие перчатки. Так же носять небольшую сумку через плечо, с небольший боезапасом. Спектр решаемых задач: разбирание брусчатки, подготовка и доставка коктейлей молотова, метание пиротехники, молотовых, краски, камней, использование лазеров для ослепления.
0-1 для группы до 5 человек, 2 для группы до 10 человек.
Разведчик
Выносливые люди на велосипедах с хорошим зрением. Должны быть снабжены фонариком и\или свистком. Одеты неприметно и легко, не несут с собой дополнительного снаряжения. Спектр решаемых задач: наблюдение за перемещением противника с уведомлением группы посредством фонаря или свистка, а также условных знаков.
1-2 на группу.
Связист
Единственный человек в группе с включенным телефоном на протестах. Держит связь с другими группами. В случае доступа в интернет, отслеживает перемещения силовиков в соцсетях и мессенджерах. Ведет фото и видео фиксацию, при необходимости, отсылает материал в СМИ. Находится рядом с координатором.
1 на группу
Координатор
Избирается большинством голосов в группе перед каждой акцией. Несет персональную ответственность за оперативные решения во время акции (отход, нападение, перемещение). Не участвует в акции, наблюдает поблизости за обстановкой, координирует личный состав в зависимости от обстоятельств и поступления новой информации.
1 на группу, не участвует в акции.
Парамедик
Человек с навыками оказания первой помощи. Желательно, как минимум младший медицинский персонал. Не должен носить опознавательных знаков медика (надписи «медик», красные кресты). Уводит раненного с места столкновения / акции, оказывает первую помощь, несет средства первой помощи, обладает контактами и информацией о стационарных пунктах помощи, куда можно отвезти раненного. Например, квартира знакомого хирурга, станция скорой помощи, не сотрудничающая с МВД и т.д.
1 на группу.
Роли в группе могут быть совмещены или убраны, в зависимости от поставленной задачи. Например, координатор может быть и связистом, стрелок может быть парамедиком и т.д. Некоторых ролей может быть больше, если этого требует акция.
3. Планирование мероприятий
ГС выбирает план мероприятий, которым занимается сегодня в общих чертах. После чего выбирются подходящие места, назначаются роли, выбирается снаряжение и избирается координатор. Каждое мероприятие должно быть проведено в заранее разведанном месте. Координатор с разведкомандой прибывает на место, оценивает перспективы, выгодные позиции, пути отхода и т.д. Выставляет разведкоманду и только после этого возвращается к остальной группе, подробно описывая план. После чего основной состав ГС выдвигается на свою позицию. При получении сигнала от развед команды, что все чисто, ГС под руководством координатора приступает к выполнению поставленной задачи.
Если акция проходит успешно, группа по готовности покидает место акции вместе с координатором и направляется к машине. При необходимости, участникипереодеваются. После того, как основной состав ГС исчез из поля зрения, разведкоманда так же снимается с места. После чего вся группа встречается в заранее оговоренной точке, чтобы убедиться, что все ушли без проблем и обсудить, как все прошло.
Если во время акции разведкоманда сообщает о приближении противника, по команде координатора ГС прекращает акцию и разбегается врассыпную (либо растворяется в толпе), попутно скидывая улики. Разбегаться необходимо, следуя заранее оговоренным путям отхода (дворы, парки, частный сектор). Оторвавшись от противника, надо, по возможности, переодеться и добираться до заранее оговоренного места, чтобы убедиться, что никто не задержан. Если кто-то из ГС не пришел на встречу, то необходимо разойтись и попытаться выйти на связь с пропавшими (не через мобильную связь). Если задержанный в течение суток не вышел на связь, группа считается скомпрометированной. Все участники должны съехать с мест прописки, не появляться на работе, не пользоваться банковской карточкой и мобильным телефоном. Такие меры необходимы, чтобы, даже в случае дачи задержанным показаний, остальные участники группы не были легкой мишенью для задержания в кратчайшие сроки.
4. Перечень возможных задач
ГС может действовать как в рамках протестов, так и вне них:
Перекрытие дорог с помощью горящих шин, шипов на дороге, личного состава.
Строительство баррикад, забрасывание сотрудников МВД молотовыми, ослепление лазером, организация других протестующих на строительство баррикад и забрасывание милиции камнями, подготовка брусчатки.
Организация медпомощи на протестах.
Забрасывание автобусов с милицией молотовыми из недоступного для подъезда места.
Организация других протестующих для блокирования улицы личными автомобилями.
Нападение на экипажи ГАИ с целью завладеть табельным оружием.
Уничтожение камер наружного наблюдения.
Нападения на сотрудников МВД, идущих в одиночку / по месту жительства. Столкновения в ближнем бою с сотрудниками ОВД в штатском
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