Санкции Европы, газ и «братки»: протесты в Белоруссии продолжаются

В Минске продолжаются протесты против правления Александра Лукашенко. В это воскресение белорусы снова вышли на улицы Минска, с один лишь требованием - чтобы Лукашенко сложил полномочия...