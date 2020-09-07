Санкции Европы, газ и «братки»: протесты в Белоруссии продолжаются

Акция в Минске - это моральное давление на Лукашенко и привлечение внимание всего мира. Протестующие по традиции проходили до резиденции президента и потом расходились. На этот раз протест сопровождали силовики, одетые в образе «братков», сообщает Telegram-канал «Андрей Малахов».

Белорусы были немало удивлены таким шагом. Это или чья-то ошибка, или намеренная диверсия изнутри, гадают жители страны.