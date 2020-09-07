Санкции Европы, газ и «братки»: протесты в Белоруссии продолжаются

В Минске продолжаются протесты против правления Александра Лукашенко. В это воскресение белорусы снова вышли на улицы Минска, с один лишь требованием - чтобы Лукашенко сложил полномочия президента. Но похоже глава страны не собирается так легко отказываться от власти. До сих пор силовики пытаются подавить протесты. На этот раз сквозь щиты пустили неизвестное вещество, а в некоторых районах вместо полицейских вышли силовики в образе «бригады из 90х».
В Минске протестующие собрались возле резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко. Силовики из щитов создали защитный барьер, и белорусы принялись писать на нём свои требования и пожелания. Как только протестующие подошли ближе, сквозь щиты стало просачиваться неизвестное вещество. У многих начали слезиться глаза, сильно заложило нос, появилось жжение в горле и стало тяжело дышать, сообщает Life.
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Акция в Минске - это моральное давление на Лукашенко и привлечение внимание всего мира. Протестующие по традиции проходили до резиденции президента и потом расходились. На этот раз протест сопровождали силовики, одетые в образе «братков», сообщает Telegram-канал «Андрей Малахов».
Белорусы были немало удивлены таким шагом. Это или чья-то ошибка, или намеренная диверсия изнутри, гадают жители страны.
Пока жители Белоруссии пытаются отстоять свою страну, страны Европы грозят Лукашенко санкциями. Глава МИД Чехии заявил, что ограничительные меры вступят в силу не позднее 21 сентября, сообщает ТАСС. Это говорит о том, что никто не ждёт от Лукашенко того, что он сложит свои полномочия в ближайшее время.
"Считаю, что санкции ЕС против представителей белорусских властей вступят в силу не позже 21 сентября, - отметил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек. - Первоначально в санкционный список входило 20 лиц, ответственных за манипуляции в ходе прошедших в Белоруссии 9 августа президентских выборов и применение силы против участников акций протеста. Мы вновь наблюдаем жестокое обращение с мирными демонстрантами, так что данный список в ближайшие дни мы можем расширить".
По словам министра, целью ЕС является начало переговоров между белорусскими властями и оппозицией.
Об этом, по словам российского президента, его попросил лично Лукашенко.
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В Минске продолжаются протесты против правления Александра Лукашенко. В это воскресение белорусы снова вышли на улицы Минска, с один лишь требованием - чтобы Лукашенко сложил полномочия...
А они что, ожидали, что нитрокраска из баллончиков будет пахнуть ромашками?
он ведёт диалог не с народом, а с силовиками
" ..... с одним лишь требованием - чтобы Лукашенко сложил полномочия .... " .
Ну хорошо , а дальше то что ???
Автор !!! HomMiss ...... а ты ещё тот провокатор , да Гапон тебе и в подмётки не годится !!!
При чем, на каком основании "уходи"? Не нравится кучке упоротых идиотов и иностранным государствам? Одних в тюрьму других на хрен!
Я-б про них так не говорил, будь у них план. У Ленина был. Он его всем на собраниях доносил, объяснял, что и почему лучше будет. А у этих?
1) Русский запретить. Это вместо масла на хлеб (денег не принесет, но мы ого-го).
2) С Россией границы закрыть (с потерей торговых связей и т.п.), это уменьшить кусок хлеба под масло.
3) Вступить в НАТО и поставить базы, т.е. запустить войска других стран к себе, поскольку хорошо зафиксированная женщина в предварительных ласках не нуждается.
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Не Лука хорош, просто эти уж очень плохи.