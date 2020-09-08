FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Политика 1842 поста • 685 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Политика 
Лукашенко признался, что "немного пересидел" в президентском кресле

Лукашенко признался, что "немного пересидел" в президентском кресле (6 фото)

Автор:
08 сентября 2020 15:25
Сообщество : Политика
Метки: белоруссия   интервью   лукашенко   политика   президент   протесты   
2288
6

Но при этом добавил, что просто так он не уйдет.

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Политика"
Метки: белоруссия   интервью   лукашенко   политика   президент   протесты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
74
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
74  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Vic Twin Час назад
То есть председатель совхоза (причем убыточного) знает как управлять страной и может это делать, а домохозяйка никак?
Думаю тут всё гораздо проще: через Беларусь проходит широкая тропа контрабаса припутинских выкормышей. Там бабла, мама не горюй! На бюджет страны. И всё шито-крыто. Ну как это можно потерять? "Домохозяйка" же сразу всех на хрен пошлёт и перекроет краник. Вот и дудят тут в дуду про "неспособность", про Польшу, про госдеп и т.д. Стараются.
Удивительно, что чем больше здесь боты стараются, тем больше ворованного их хозяева успевают в Европу через Беларусь контрабасом вывезти, тем меньше остаётся в госбюджете России и в Пенсионном фонде, и тем хреновее становится жить родителям ботов. Скоро Ольгинские своих пап и мам на лебеду переведут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
7k
alex9845 13 минут назад
Он не боится за своих сторонников,которых якобы резать будут,он боится за себя. Какая жизнь его ждёт когда стащат с трона? Скорее всего суд о делишках за все эти годы,а особенно как за то как сейчас на людей омон травит,запугивает,разгоняет,врёт. Куда ему деваться потом? Только в Россию бежать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Albigoec 19 минут назад
Читаю комментарии и становится грустно, что беларусы и наши со всем забыли историю... Беларусы, те, кто по старше, скажите, как Вы в 94-ом голосовали? Я Вам напомню: любой, кроме Кебича. И пришел Батька, сейчас тоже голосуете: любой, кроме Лукашенко. А как в 90-ые Батька разгонял митинги? А сейчас Вы ожидали от него молока и масла? Удивляетесь, как будто такого никогда не было...Про наших вообще молчу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
513
Акроко Albigoec 15 минут назад
Когда чувак засиделся, то любой кроме него сойдёт. Чтобы до этого не доходило нужны честные выборы и постоянная сменяемость власти.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Гур 41 минуту назад
Лукашенко признался, что "немного пересидел" в президентском кресле
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11
Дмитрий Самохин 51 минуту назад
Он полагает, что единственный в своём роде и только он имеет право, может и достоин быть президентом. К сожалению, он не единственный кто так полагает ((
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Sergey_71rus 53 минуты назад
Не ты один...
Держащемуся двумя руками за власть, за ум взяться уже нечем.. (не моё)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Великий Кормчий Час назад
Лукашенко признался, что "немного пересидел" в президентском кресле
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
3k
Дмитрий Горчилин Час назад
Все правильно говорит. Не для того так долго обустраивал Беларусь, чтобы дать разорвать и просрать ее упоротым идиотам. Что будет? Как на Украине будет. Ну или как в прибалтике, где промышленность порушена, откуда народ быстроногими газелями разбегается. Другого варианта просто нет, не предусмотрено.
Есть еще зыбкая надежда, что в течение последнего срока он сможет подготовить вменяемого преемника.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
5k
☣️Месть печенегов☣️ Дмитрий Горчилин 48 минут назад
ну да, коленька подрастет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Vadim Дмитрий Горчилин 24 минуты назад
Он настолько боялся конкуренции, что созда вокруг себя политический вакуум.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Mike Snow Дмитрий Горчилин 15 минут назад
нахер нужен нам его преемник? Кто сказал что Беларусь непременно просрут и продадут??? Он один такой патриот? Млять вообще не понимаю этот стокгольмский синдром. Есть народ - население, он выбирает себе президента на определенный срок. Не нравится его политика можно и раньше срока снять, а так перевыборы и досвидос. Именно для того чтобы не становились диктаторами практически во всех странах количество президентских сроков ограничено. Но нет, блин, надо переписать конституцию, сидеть как царь, унижать тот народ, которому ты по идее служишь и рассказывать всем о своей исключительности и незаменимости. Когда власть плюет на закон это уже не власть, а бандиты, что последний месяц регулярно подтверждается.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
513
Акроко Vadim 12 минут назад
И мы это видим кое где ещё.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Барт Симпсон Акроко 4 минуты назад
и даже там живем, если это вообще можно назвать жизнью...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
portroy Час назад
Это, друзья, еще Февраль, но за каждым Февралем неминуемо придет Октябрь. И вот тогда, обычно, диктатор жалеет, что не соглашался уйти когда приходил Февраль. Но уже будет поздно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
LEPA portroy Полчаса назад
Лукашенко признался, что "немного пересидел" в президентском кресле
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Ян Баян portroy 15 минут назад
И после каждого Октября идёт террор, смерть и война гражданская, пока одна из сторон не выигрывает и всё начинается с начала. И революция пожирает её детей, а толпа, на которой выносили «диктаторофф», собирает в лучшем случае клубнику у соседских панов. В худшем, удобряет поля.
Друзья мои, не слушайте всяких мудаков, а самообразовывайтесь, учите историю, социологию, политику и т.д., чтобы не быть манипулируемым стадом и знать, как цивилизованно и спокойно эволюционировать самим и как развивать свою родину правильным образом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
AlexЕЙ Час назад
Completely potatoes!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
☣️Месть печенегов☣️ AlexЕЙ 48 минут назад
Крепенький Картошек!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Oleg Час назад
"Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать!" - управленец от бога! Так развить страну, правоохранительные органы, судебную власть, что , если вычеркнуть одного человека, то стране пздц! От гений управления!
Плюс , поди думал, что до гроба будет сидеть, не успел вывести бабла на черный день... А вот он он ))) а делать то батько ни хрена не умеет, и коляня пойдет, если повезёт, на гос завод и будет там за корочку хлеба радоваться...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Собака-улыбака! Час назад
"Власть и подгузники нужно менять по одной и той же причине". Лучше и не скажешь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Борис Карабанов Час назад
Я вот, всё слышу со стороны оппозиции, как в России, так и в Беларуси - "засиделся", "диктатор", "тиран", "долой" и более ничего. Каковы конкретные требования, что не так, почему это "не так" нельзя исправить при существующей власти Дайте, Бога ради, ссылку конструктивную программу новой, "прогрессивной" власти. Типа, сменяемость, ради сменяемости? Но почему тогда никого не тревожит Германия, например? Или, скажем, что даёт сменяемость власти в Америке? Это же чистейшей воды формальность. Неужели, если к власти придёт, скажем, Ксения Собчак, то грянет процветание страны? Я, например, так не думаю (оснований нет) и, стало быть, автоматически попадаю в стан запутинцев, кремлёвских пропагандонов и т.д..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
653
Карл Такойто Борис Карабанов Час назад
Достаточно есть государств где правитель находится у власти десятки лет. В основном это конечно страны Азии,Арабские Африка и т.д. но суть не в этом. Хорошо это или плохо? Вопрос риторический. Но дело то в другом,в Беларуси монархия? Нет. И Лукашенко не царь и не король с пожизненным правлением. Там выборы президента? Да. Глядя на то что происходит в стране может идти речь о 80% за Лукашенко или даже о 50%? Конечно нет. Значит что происходит? Захват власти человеком которого большинство людей не выбрало и не хочет видеть на этом посту. Иными словами народ нагло нагибают и на..ют и выдают желаемое для себя за действительное))Так если ты с этим согласен и считаешь что это нормально, ты быдло и терпила,потому что знаешь что тебя обманывают,поступают незаконно,лишают тебя права выбора,но покорно соглашаешься с этим. А на счёт кто если не он? Ну блин они все люди и все смертны,лет через 10 будут уже глубокими стариками,так что это лишь вопрос времени так или иначе,и всё равно придет кто то другой. А программы и т.д. Это все лирика,на бумаге можно всё очень красиво написать а вот реализация уже гораздо сложнее и обычно хромает))Так что пока не выберешь не узнаешь))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Mike Snow Карл Такойто 10 минут назад
А я еще добавлю: а вот если на старости лет совсем донельзя кукуха съедет? Получится "безумный король" с вооруженной охраной и неограниченной властью, что тогда?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
650
Uggla 2 часа назад
Пропердел кресло - звучит лучше

Пропердел кресло - звучит лучше
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
harlamov 2 часа назад
А мне все происходящее в мире напоминает ситуацию накануне первой мировой войны.
Идет очень резкий подъем национализма во всем мире. Постоянно какие-то на этом фоне протесты, митинги, карнавалы. Плюс глубокий кризис капитализма. Колоний все меньше, те которые есть уже ограблены. Простые люди во всех странах живут все хуже. При этом запросы элит только возрастают. Капитализм находится в своей последней стадии - империализме. А дальше либо революция, либо империалистические войны. Пока элиты сильны - начнут с войн. Народ-то подготовлен соответствующим образом. Пропаганда делает свое дело. Как в 1914 году, когда на фронт во всех воюющих странах отправлялись с песнями и уверенностью в быстрой победе. Похмелье наступило очень быстро. Но и цену заплатили немаленькую.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 8 ответов
1k
Том Сойер ☣️Месть печенегов☣️ Полчаса назад
Лукашенко признался, что "немного пересидел" в президентском кресле
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Том Сойер LEPA Полчаса назад
Лукашенко признался, что "немного пересидел" в президентском кресле
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
☣️Месть печенегов☣️ Том Сойер 17 минут назад
Ну другого от тебя и не ожидал. Быдло в своём репертуаре
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Том Сойер ☣️Месть печенегов☣️ 10 минут назад
Быдло тебя родило и воспитало, ублюдок помойный.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
LEPA ☣️Месть печенегов☣️ 6 минут назад
И картинки у этого дегенерата заезженные. Ума видать не хватает новых найти.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Andrey 2 часа назад
да достали уже всепропальцы, если страна процветает, то какого лешего менять коней, то-же самое и про Россию можно сказать
Да есть куча Г... на местах, но это местные проблемы, в глобальном масштабе плюсов больше чем минусов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Andrey Час назад
навальнята минусюут....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Злой чебурек Andrey 37 минут назад
Такого лешего, что народ так решил. Не царь поди сидит на троне. Не пойму негодования. Народ [мат] в открытую, народ решил дать отпор. В чем проблема, путинята?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
LEPA Andrey 37 минут назад
Что,простите процветает? Или я ослышался,или у вас о процветании,какие то очень личные представления
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Azesh 2 часа назад
да не уйдет он сам. Он что, совсем идиот? Когда диктатор, потерявший власть доживал свою жизнь в почете и покое? да никогда. Минимум суд и тюрьма.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
Buy 2 часа назад
Удивительно в белорруских протестах то, что в бегают в масках, стреляют, избивают, бьют машины и витрины, топчут газоны в основном так называемые силовики.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Dmitry Buy 2 часа назад
слабовики
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
716
Дон Педра 2 часа назад
Лукашенко далеко не подарок, но лучше уж он, чем та шваль, что была альтернативой на президентских выборах. Пусть уж будет править он до конца своих дней, чем пронатовское и антироссийское марионеточное существо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
21k
Inter Дон Педра 2 часа назад
то есть людей опять оставляют без выбора...ну как рабов..я постараюсь вас не сильно бить,а по праздникам еще и кормить..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
221
Kasper007 Дон Педра 2 часа назад
Дебил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Dmitry Дон Педра 2 часа назад
Ты, бл*дина, вообще не из Беларуси, поэтому это не твоё собачье дело, что и как тут будет решаться)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34
yarik Дон Педра 2 часа назад
Ты либо Лукабот либо Д*БИЛ, что в принципе одно и тоже...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29
vkch Дон Педра Полчаса назад
Меня заминусят,ну и ладно. А что в пророссийском хорошего ? Что дядя Вова решил до скончания веков править ? А народ и не против. В том и суть росиянца. Ему нужен царь. Как видит что СВЕРГАЮТ - сразу плакать и америка виновата.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
185k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
Старый маразматик уже давно засиделся.
Он воспринимает страну как свою вотчину.
А на самом деле он - наёмный рабочий, которого когда-то (в первый и последний раз) этот народ выбрал честно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Azesh Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
дерьмовая система, когда один раз выбираешь президента- а потом его тридцать лет динамитом с трона не сгонишь, как на сварке сидит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Alphyn 2 часа назад
Незаменимых людей нет (с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
☣️Месть печенегов☣️ Alphyn 43 минуты назад
Как?!
а Путин?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
Серый ☣️Месть печенегов☣️ 22 минуты назад
Вот ты точно незаменимый ) Таких олигофренов один на миллиард.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
☣️Месть печенегов☣️ Серый 18 минут назад
Ну таких то как ты, хоть отбавляй
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
Серый ☣️Месть печенегов☣️ 7 минут назад
Классическое детсадовское: НЕТ ТЫ!
Тебе мама подгузники раз в день меняет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 16 комментариев
"Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную": зло обескураживающей оригинальности (видео) "Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную": зло обескураживающей оригинальности (видео) "Мы белорусы, с нами Маск!": новый день протестов и забастовок в Белоруссии "Мы белорусы, с нами Маск!": новый день протестов и забастовок в Белоруссии В Гродно власти пошли навстречу протестующим и выполнили все их требования В Гродно власти пошли навстречу протестующим и выполнили все их требования ОМОН в Минске открыл огонь по балконам жилых домов ОМОН в Минске открыл огонь по балконам жилых домов Лукашенко заявил о нежелании оппозиции проверить результаты голосования Лукашенко заявил о нежелании оппозиции проверить результаты голосования Путин заявил о создании резерва силовиков для Белоруссии Путин заявил о создании резерва силовиков для Белоруссии
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

210908



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как выглядит космос на самом деле
3
115
Как выглядит космос на самом деле
Чёрная мамба: Предупредительного выстрела не будет. Чем заканчивается встреча с Королевой Смерти?
1
61
Чёрная мамба: Предупредительного выстрела не будет. Чем заканчивается встреча с...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Право на митинг и на его разгон: по каким причинам разгоняют митингующих?
0
31
Право на митинг и на его разгон: по каким причинам разгоняют митингующих?
Почему мужчинам нравится виртуальный секс?
0
26
Почему мужчинам нравится виртуальный секс?
"Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную": зло обескураживающей оригинальности (видео)
"Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную": зло обескураживающей оригинальности...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рыбачка
1
33

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#история#дтп#россия#актеры#знаменитости#природа#шоу бизнес#дети
#юмор#животные#интересное#кино#картинки#белоруссия#настроение#реакция#актер#дизайн
#прикол#интересно#подборка#новости#школа#ефремов#позитив#роли#в мире#дом

На что жалуетесь?

Вернуться