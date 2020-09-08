Лукашенко признался, что "немного пересидел" в президентском кресле

Сегодня, 8 сентября, в Минске во время интервью президент Белоруссии Александр Лукашенко признался российским журналистам, что возможно "немного пересидел" на посту главы республики. Об этом сразу после интервью в эфире телеканала "Россия 1" заявил корреспондент ВГТРК Евгений Рожков.

По словам журналиста, Лукашенко спросили о причинах массовых протестов в стране. Основной причиной президент Белоруссии назвал внешнее вмешательство - со стороны американцев, в частности. Но тем не менее он признал, что для недовольства белорусов имеются и внутренние причины.