Лукашенко признался, что "немного пересидел" в президентском кресле

Но при этом добавил, что просто так он не уйдет.
Сегодня, 8 сентября, в Минске во время интервью президент Белоруссии Александр Лукашенко признался российским журналистам, что возможно "немного пересидел" на посту главы республики. Об этом сразу после интервью в эфире телеканала "Россия 1" заявил корреспондент ВГТРК Евгений Рожков.
По словам журналиста, Лукашенко спросили о причинах массовых протестов в стране. Основной причиной президент Белоруссии назвал внешнее вмешательство - со стороны американцев, в частности. Но тем не менее он признал, что для недовольства белорусов имеются и внутренние причины.
«Я спросил, неужели только внешние причины стали причиной недовольств. Он сказал, что есть и внутренние причины. И ответил следующее (смотрю, чтобы не ошибиться, потому что это цитата). Он сказал: „Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга и из чайника. Но действительно только я сейчас могу защитить белорусов"», - рассказал Рожков.
Корреспондент добавил, что второй внутренней причиной Лукашенко назвал два новых поколения, которые выросли за годы его правления - "сформировался этот небольшой класс буржуев".
"Буржуйчиков, как он сказал. И это действительно привело к недовольству. Они хотят власти", - сказал Рожков.
Также Александр Лукашенко заявил, что тем не менее не покинет пост президента "просто так".
"Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать!" - передал слова белорусского лидера главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян.
Помимо Евгения Рожкова и Романа Бабаяна, с Лукашенко беседовали главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян и корреспондент Первого канала Антон Вербицкий.
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Думаю тут всё гораздо проще: через Беларусь проходит широкая тропа контрабаса припутинских выкормышей. Там бабла, мама не горюй! На бюджет страны. И всё шито-крыто. Ну как это можно потерять? "Домохозяйка" же сразу всех на хрен пошлёт и перекроет краник. Вот и дудят тут в дуду про "неспособность", про Польшу, про госдеп и т.д. Стараются.
Удивительно, что чем больше здесь боты стараются, тем больше ворованного их хозяева успевают в Европу через Беларусь контрабасом вывезти, тем меньше остаётся в госбюджете России и в Пенсионном фонде, и тем хреновее становится жить родителям ботов. Скоро Ольгинские своих пап и мам на лебеду переведут.
Держащемуся двумя руками за власть, за ум взяться уже нечем.. (не моё)
Есть еще зыбкая надежда, что в течение последнего срока он сможет подготовить вменяемого преемника.
Друзья мои, не слушайте всяких мудаков, а самообразовывайтесь, учите историю, социологию, политику и т.д., чтобы не быть манипулируемым стадом и знать, как цивилизованно и спокойно эволюционировать самим и как развивать свою родину правильным образом.
Плюс , поди думал, что до гроба будет сидеть, не успел вывести бабла на черный день... А вот он он ))) а делать то батько ни хрена не умеет, и коляня пойдет, если повезёт, на гос завод и будет там за корочку хлеба радоваться...
Идет очень резкий подъем национализма во всем мире. Постоянно какие-то на этом фоне протесты, митинги, карнавалы. Плюс глубокий кризис капитализма. Колоний все меньше, те которые есть уже ограблены. Простые люди во всех странах живут все хуже. При этом запросы элит только возрастают. Капитализм находится в своей последней стадии - империализме. А дальше либо революция, либо империалистические войны. Пока элиты сильны - начнут с войн. Народ-то подготовлен соответствующим образом. Пропаганда делает свое дело. Как в 1914 году, когда на фронт во всех воюющих странах отправлялись с песнями и уверенностью в быстрой победе. Похмелье наступило очень быстро. Но и цену заплатили немаленькую.
Да есть куча Г... на местах, но это местные проблемы, в глобальном масштабе плюсов больше чем минусов
Он воспринимает страну как свою вотчину.
А на самом деле он - наёмный рабочий, которого когда-то (в первый и последний раз) этот народ выбрал честно.
Тебе мама подгузники раз в день меняет?